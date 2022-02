La semana pasada, el presidente de la Comisión Administradora del Estadio Centenario (CAFO), Ricardo Lombardo, afirmó que el recital de La Vela Puerca para el que se están vendiendo entradas desde el año pasado no podrá realizarse el 19 de marzo, ya que alrededor de esa fecha están suspendidas todas las actividades por el partido de la selección del día 24.

Lombardo dijo a la diaria que “nunca” se autorizó ese día y que meses atrás se lo comunicó por escrito a AM Producciones, la empresa organizadora. “Les mandamos un mail diciendo que no estaba autorizado, que no vendieran más entradas, y se siguieron vendiendo. Por eso a mí me tenía bastante inquieto el tema”.

La productora de Atin Martínez respondió con un comunicado en el que acusaba a CAFO de “consagrar una desgraciada perforación del Estado de derecho” y anticipando que esta decisión que catalogó de “ilícita” tendría consecuencias económicas, por lo que acudiría a la vía judicial. Finalmente, la propia banda en sus redes sociales había manifestado sorpresa por lo ocurrido.

En la mañana del viernes, Lombardo habló con el programa Punto de encuentro de 970 Universal a propósito de varios temas del Estadio Centenario, también relacionados con la productora de Atin Martínez. Comenzó hablando sobre el acto de la campaña por el Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC en el referéndum del próximo 27 de marzo. Explicó que originalmente CAFO se había negado a autorizar el acto para no “generar divisiones o grietas entre la sociedad uruguaya”, pero que la Intendencia de Montevideo (IM), copropietaria del estadio junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), “tomó una posición muy firme” por lo que se revocó por votación el anterior criterio y [se otorgó la fecha del 12 de marzo] (https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/2/la-auf-acepto-que-se-habilite-el-estadio-centenario-para-acto-por-el-si/).

“Cuando empezamos a analizar los detalles de ese evento, nos damos cuenta de varios problemas que emergen”, explicó. Uno tenía que ver con los tiempos de armado y desarmado del escenario, ya que “no es solo un acto político, es un recital de varios conjuntos”. Y el otro volvió a enfrentar a CAFO con AM Producciones. “CAFO tiene un contrato con un productor que es el que organiza los espectáculos musicales en el Estadio Centenario. No tenemos claro que esa concesión sea válida solamente para espectáculos de carácter comercial, o si es válida para este acontecimiento que es un acto político”. Según Lombardo, “Atin Martínez plantea que él tiene derecho a eso”.

Ese no es el único elemento de tensión entre las partes, según reveló el directivo. “Atin Martínez tiene una diferencia muy fuerte con Agadu en cuanto al pago de derechos de autor. No me voy a meter a ver quién tiene razón, porque no me corresponde y no lo tengo claro. Es un tema que está en la justicia. Lo cierto es que por los recitales de Maroon 5, No Te Va Gustar y Jaime Roos, Agadu ha iniciado juicios por el no pago de los derechos de autor. Y por la ley de derechos de autor, si el productor no paga, los dueños del local tienen responsabilidad solidaria”. Por lo tanto, los juicios iniciados también fueron contra CAFO, IM y AUF.

“En la medida en que existe ese conflicto y tenemos ya tres juicios, nosotros estamos en una situación de exigirle al productor depósitos en garantía, para que nos asegure que, si la justicia no le da la razón, va a pagar lo que corresponde y no lo vamos a tener que pagar nosotros. Cada nuevo show es un nuevo juicio. Y no podemos seguir eternamente teniendo juicios en contra”, dijo Lombardo. La presencia de esta productora en el acto del Sí era el principal escollo para su confirmación.

Volviendo al tema del recital de La Vela Puerca, dijo que el día jueves se retomó la comunicación. “Tomamos la decisión de plantearle al productor que fije una nueva fecha para el mes de abril, pero con una condición: que haga un depósito de garantía previamente, para la eventualidad de los juicios que se puedan ejecutar por incumplimiento de sus obligaciones. En las próximas horas seguramente el productor junto con La Vela Puerca nos planteará una nueva fecha”.

Consultado sobre la posibilidad de que sea el sábado 2 de abril, se limitó a decir: “Es una fecha que nosotros tendríamos libre. Podría ser. Por lo que se me ha informado, La Vela Puerca tampoco tendría demasiados compromisos. Pero, insisto, es un tema que tiene que resolver el productor, nosotros no nos metemos. Lo único que digo es que esa fecha es viable”.

“Esperemos que ellos hagan el planteo y ahí se fijará una nueva fecha para La Vela con estas características, con un depósito en garantía. Porque no podemos seguir teniendo un juicio cada vez que se hace un recital”, dijo Lombardo.