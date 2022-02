Haber esperado más de dos años por la octava edición de la Semana Negra, el Encuentro Internacional de Novela Policial de Uruguay, es casi un delito. Sin embargo, los organizadores prometen que mañana, cuando a las 19.00 se ponga en marcha un nuevo festival, se verá que la espera valió la pena. Son varios los cambios que se vienen, algunos más notables que otros, y de ellos conversamos con Alicia Escardó, una de las organizadoras.

“Es la primera vez que no es en invierno, eso ya es un cambio”, dijo Escardó a la diaria. Pero otra característica única de esta edición será la sede: el Espacio CRA en La Floresta (Calle Argentina y 33). “Con mi socia, Susy Arzuaga, alquilamos el espacio y nos empezaron a dar ganas de traer [el festival] a nuestro lugar. Vamos a decorar todo el espacio por dentro y por fuera. Va a estar mucho más ambientado, con una comisaría y una escena del crimen con pistas. Tener un espacio nuestro nos da esa libertad”.

La única “dificultad”, según ella, es el público capitalino que se creó con tantas ediciones en Montevideo. Pero el espacio es versátil, existe la posibilidad de hacer actividades al aire libre si el tiempo lo permite, y hasta se estableció una alternativa de transporte para quienes no tengan vehículo o no quieran ir en ómnibus. “Tenemos unas camionetas que saldrán de la plaza Varela, con cinco o seis paradas previstas según la gente que reserve. Tiene un costo de 500 pesos e incluye una entrada de cine o teatro”. A diferencia de las charlas, que son gratuitas y para las que no hay necesidad de anotarse, las funciones tienen un costo de 200 pesos.

Pero las novedades continúan. “Potenciamos la propuesta gastronómica con menús y tragos de detectives. Hay muchos detectives que son gourmets, entonces investigamos las comidas de las novelas de Maigret, Montalbano, Pepe Carvalho… y tenemos tragos que se mencionan en algún libro”.

“Realmente hay cosas para todo público. Además del cine y el teatro, la gastronomía, actividades para niños, juegos… Fue muy lindo otro cambio por estar en La Floresta, y es que todos los comerciantes se sumaron. Hay un juego que vamos a estar haciendo toda la semana con pistas, porque la escena del crimen es que Sherlock Holmes murió y la gente va a poder participar recorriendo los distintos lugares del balneario en busca de pistas. Toda esa parte lúdica se complementa con que algunas de las charlas tienen temas duros, como corresponde al género”.

Como de costumbre, habrá invitados locales e internacionales, de los que Escardó destaca a algunos, comenzando por dos españoles. “Tenemos a Lorenzo Silva con su detective Bevilacqua, que es maragato y es una de las primeras cosas que le vamos a preguntar. Ya ha venido a Uruguay, pero tenía muchas ganas de participar en un evento como este. Y Rafael Guerrero, que es detective privado. Esa combinación de ficción con realidad siempre gusta mucho; averiguar qué es lo que hace un detective privado de verdad. Va a poner un caso real y va a dilucidarlo en público”. Ambos autores también darán talleres gratuitos en el Centro Cultural de España, en Montevideo, Guerrero el 24 y Silva el 25. También estará el escritor argentino Pablo De Santis, junto a Jorge Bafico, Eva Dans, Gustavo Leal, Hugo Giachino y Leonor Svarcas, entre otros invitados.

Escardó explicó por qué la temática policial se mantiene vigente e incluso ha aumentado su popularidad. “Las series la han potenciado mucho, como en el caso de Lupin, que tampoco es la gran serie, pero hace que se vuelvan a leer los libros. También porque el género es una buena manera de meterse en lo que realmente pasa en las sociedades. Hablar de corrupción, de narcotráfico, de trata, temas que en la prensa no los ves porque no se puede o porque el periodismo de investigación es cada vez más difícil por sus costos. Y por último para conocer sociedades lejanas. Es lo que me gusta de la novela negra nórdica, que hay buenas y hay pésimas. O una novela negra que pasa en China, en África. Eso me parece interesante. Más allá de que todos tenemos esa tendencia a fascinarnos con lo horrible, desde los cuentos de hadas. Esa conjunción de elementos me parece que suma”.

Hasta el lunes 28 de febrero se hablará de la mujer en la novela policial, de ciudades literarias, del hecho de interpretar a un asesino en serie, de cómic negro y cosplay, de sicarios y hasta de género negro para adolescentes. Junto a conciertos, obras de teatro como El otro y No más flores y la exhibición de Carmen Vidal mujer detective. La programación completa, junto a información histórica y vías de contacto, se encuentran en semananegra.uy.