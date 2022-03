La organización del ciclo Marea, convocado por mujeres y disidencias de la música y el audiovisual, informó a través de un comunicado que la actuación de Rita Redshoes y Bruno Santos que estaba programada para el sábado en la Sala Zitarrosa fue suspendida por razones ajenas a la producción y a los organizadores, pero se desarrollará el mismo día y a la misma hora en el Centro Cultural de España, con entrada gratuita. Las personas que ya hubieran adquirido sus entradas para la Zitarrosa deben dirigirse a la boletería de la sala para reclamar el reembolso.

Rita Redshoes (nombre artístico de Rita Pereira) es una compositora, arreglista, productora y cantante portuguesa que comenzó a transitar el camino de la música como baterista. Fue vocalista de Atomic Bees, y desde que comenzó su carrera solista lleva grabados cuatro álbumes en inglés (Golden Era [2008], Lights & Darks [2010], Life is a Second of Love [2014] y Her [2016]), y uno enteramente en portugués: Lado bom, de 2021, reconocido por la Sociedad Portuguesa de Autores con el Premio José da Ponte.

En el espectáculo del sábado se presentará junto a Bruno Santos, uno de los más reconocidos guitarristas de jazz de Portugal. El espectáculo contará además con la actuación especial de Mariana Lucía como artista invitada.

A partir de las 20.15 comenzarán a repartirse las entradas, que son gratuitas y respetarán el orden de llegada.