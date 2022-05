Jodie Foster será una de las protagonistas de True Detective, la serie policial antológica de HBO, que tendrá una cuarta tanda de episodios sin fecha de estreno confirmada. Sí tiene subtítulo: Night Country.

La historia llega de la mano de la guionista y directora Issa López, con Foster como productora ejecutiva. Según la información de Deadline, la actriz de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) y El silencio de los inocentes (Jonathan Demme, 1991) será la detective Liz Danvers.

Danvers y su compañera, Evangeline Navarro, intentarán resolver la desaparición de seis hombres que trabajaban en una estación de investigación ártica en Ennis, Alaska, mientras cae la noche invernal. La información agrega que las dos mujeres deberán “enfrentar la oscuridad que llevan dentro y cavar hacia las verdades que permanecen enterradas bajo el hielo eterno”. Una frase muy True Detective.

La serie marcará el primer gran rol televisivo de Foster desde su juventud. Foster tenía 12 años cuando actuó en Taxi Driver y luego fue parte de series como La ley del revólver y Mis tres hijos, pero su último rol protagónico en la pequeña pantalla fue en 1995. Mientras tanto, su voz pudo escucharse en Frasier, Los archivos X y Los Simpson, en la que interpretó a Maggie en uno de los pocos episodios en los que habla. Como directora, participó en series como Orange Is The New Black, Black Mirror y Tales from the Loop.

True Detective tuvo tres temporadas que se emitieron entre 2014 y 2019, escritas en su gran mayoría por su creador, Nic Pizzolatto. La primera estuvo encabezada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, la segunda contó con Colin Farrell, Taylor Kitsch, Vince Vaughn y Rachel McAdams, mientras que la tercera la protagonizaron Maherhala Ali y Stephen Dorff.