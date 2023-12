El canal I.Sat, que gozara de gran popularidad durante los años de la explosión de la televisión por cable en la región, emitirá programación por última vez el 29 de febrero de 2024. La información fue compartida por el periodista Hernán Panessi en base a comunicados oficiales de cableoperadores de América Central.

“Con mucho dolor les cuento que el canal I.Sat, que este 2023 cumplió 30 años, desaparecerá en febrero de 2024”, escribió en su cuenta de la red social todavía conocida como Twitter. “Con el cierre de I.Sat se marchita el corazón de una generación de cinefilia ecléctica: Cine Zeta, Karate Forever, [el escritor Alberto] Laiseca, Primer Plano con Alan Pauls, Sexorama y más”.

Agregó: “Millennials: somos lo que I.Sat hizo de nosotros” y citó más series, películas y ciclos que tenían su espacio en esa señal: “Kids, Gummo, Acid House, Velvet Goldmine, Audition, Suicide Club, My Own Private Idaho, Queer as Folk, Taxicab Confessions, UK Raw, el cine de Jess Franco, el live action coreano de Dragon Ball y más. Gracias por todo, I.Sat”.

Unas horas antes, el operador de cable Liberty de Costa Rica envió una actualización de la grilla de programación a todos sus suscriptores. Allí informaba que “desde el 29 de febrero de 2024, los canales Glitz (SD 356) e I-Sat (SD 358) serán discontinuados por parte del proveedor para nuestro territorio”. Ambas señales pertenecen a Warner Bros. Discovery America Latina.

Según AnmTV, en los dos casos se trataba de canales zombis, es decir, que no tenían novedades y simplemente repetían programación antigua. Allí también se apunta que la señal podría continuar un tiempo más en algunos servicios de cable que no cambien de inmediato a sus respectivos sustitutos, como ocurrió cuando desaparecieron señales como TBS o TruTV.

I.Sat fue creada en 1993 por la empresa Imagen Satelital, que también le dio su nombre. Otras de sus creaciones, más o menos recordadas por quienes hacían zapping en aquellos años fueron Space, Infinito, Universo Series y Venus. Cuatro años más tarde Imagen Satelital fue comprada por Cisneros Television Group (CTG), que en 2000 se convertiría en Claxson Interactive Group. Finalmente, en 2007 I.Sat fue adquirida por Turner Broadcasting System, perteneciente a Warner.

Desde su inicio siempre se preocupó por darle difusión a contenidos diversos, alternativos e independientes, pero la señal como la conocemos se había terminado de establecer en 1998, cuando CTG relanzó su imagen y su identidad (pasó de ser I-Sat a I.Sat), enfocadas a un público joven adulto. Por entonces ya contaba con 38.000 horas de películas y series, y se sumaban espacios de noticias, documentales y animación. Un ciclo destacado fue Cortos I.Sat, inaugurado en 2000, que exhibía cortometrajes independientes que no encontraban un espacio de difusión con facilidad.

Cabe señalar que por entonces en Argentina las señales HBO y Cinemax pasaban a ser premium, revalorizando a los canales que emitían películas y series que no eran de estreno, muchas veces dobladas al español y con tanda publicitaria. En la década pasada el propio canal terminaría haciendo la campaña “No al doblaje, sí al idioma original”, destacando su posición en cuanto a la programación subtitulada.

Irónicamente, en países como Colombia I.Sat era parte de los paquetes premium. En 2011, quejándose de que la señal no estuviera disponible en la grilla básica, Andrés Hoyos escribía para el periódico El Tiempo: “No todos los días se encuentra uno con una propuesta tan clara y concreta, en la que se logran equilibrar programación comercial y productos que llaman la atención y mantienen un aire alternativo, independiente y cultural”.

“I.Sat es el sueño de quienes no quieren ver muchas cosas, sino apreciar unas pocas. Allí se puede acceder al panorama del rock británico, a un ciclo del realizador iraní Abbas Kiarostami, a las series animadas para adultos Adult Swim y Pollo Robot; una variedad gracias la cual algunos afortunados suscriptores de DirecTV pueden respirar en medio del contenido predecible y a veces saturado de realities de otros canales”.

Para el público uruguayo, I.Sat fue la señal que permitió dar a conocer Cha Cha Cha, el programa cómico encabezado por Alfredo Casero junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti, que originalmente fuera emitido en América TV de la vecina orilla.

En Uruguay

Ante consultas de la diaria, los cableoperadores uruguayos tuvieron diferentes respuestas. Desde la empresa Nuevo Siglo confirmaron la existencia del comunicado que anuncia que la señal dejará de estar disponible en el territorio nacional a partir del 29 de febrero. En DirecTV, sin embargo, dijeron a la diaria que la señal se dará de baja el 31 de diciembre de este 2023.