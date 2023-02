Aunque hace años que no se presenta en vivo, Carlos Alberto Solari confirmó este jueves su retiro definitivo de los escenarios durante una entrevista en vivo para la radio madrileña Mariskal Rock. De todos modos, aseguró que desea seguir haciendo música.

El cantante y compositor, de 74 años, fue diagnosticado con Mal de Parkinson, y lo anunció públicamente en un recital de 2016. La enfermedad “desgraciadamente va progresando”, dijo el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a la radio española. “Me maltrata menos que a otra gente porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, agregó.

Por eso, anunció que ya no volverá a tocar en vivo: “El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”.

“Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos. Hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, dijo Solari.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado son el grupo de músicos que acompañó al Indio Solari durante los últimos años. En las últimas actuaciones de la banda, Solari aparecía remotamente y a través de grabaciones. Así fue, por ejemplo, cuando Los Fundamentalistas se presentaron en Montevideo el año pasado.

Solari tiene un estudio de grabación montado en su casa que le permite grabar y componer de manera profesional. “De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones. A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo”, dijo a la radio madrileña.

Durante la entrevista, Solari confirmó su apoyo crítico al actual gobierno argentino: “Apoyo a esta gente porque conozco su vocación de servicio y su honestidad. Porque la otra alternativa es nefasta. Pero yo no soy militante de ningún partido político porque no creo que las ideologías puedan resolver los problemas para siempre”.