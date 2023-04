Ya toda una tradición de Semana de Turismo, la Semana de la Cerveza de Paysandú está cerrando su edición número 56. Empezó en 1966, ideada por un trabajador de la cervecería Norteña –de ese departamento–, cuando la cerveza no podía ser otra cosa que industrial –la artesanal todavía a nadie se le pasaba por la cabeza–, y el evento musical contó con un cantautor que aquel año publicó su primer disco, estaba empezando, un tal Alfredo Zitarrosa. Más de medio siglo después, por las sucesivas ediciones de la fiesta ya pasaron muchos músicos y más litros de cerveza. Como es una costumbre, la edición 2023 tuvo artistas para todos los gustos: desde Chacho Ramos, Damas Gratis, Los Caligaris y Matías Valdez hasta los infaltables No Te Va Gustar, Buitres y La Vela Puerca.

El sábado el evento se encaminará a su cierre con la presentación de La Sinfónica, el cantante argentino de cuarteto Ulises Bueno y la también argentina Soledad Pastorutti. La cantante presentará su último espectáculo, que brindó a pleno en la última edición del Festival de Cosquín –el original, no el de rock– en enero, en el que repasó gran parte de los ritmos folclóricos argentinos y además cantó varias de las canciones que interpretó la primera vez que pisó ese festival, con apenas 16 años, en 1996.

El final será el domingo, con Viajeros del Tiempo, Banda Retro Tributo a Fantasía, Tributo a Hermanos del Silencio y Fusión, y Los Iracundos junto a la Banda Municipal José Debali. Los Iracundos, banda legendaria, oriunda de Paysandú, en la actualidad está integrada por los músicos que acompañaron en el último tiempo al baterista Juan Carlos Velázquez (Juano), el último iracundo original que estuvo en actividad –falleció en mayo de 2022–.

Los shows tienen lugar en el Anfiteatro del Río Uruguay y las entradas se venden por el sitio web Mientrada.com.uy. Salen $ 100 para ingresar al predio y $ 250 para ver los espectáculos (las primeras 4.000 de cada día, luego suben a $ 350). Además de los shows principales, hay escenarios alternativos, plaza de comidas y –por supuesto– cervezas varias.

Cuando se lanzó el evento, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, subrayó en una conferencia de prensa que, más allá de que la organice la comuna, “es una fiesta del pueblo, de la ciudad, del departamento”. Agregó que en la edición de 2022 dejaron “la vara muy alta” porque “con los números a la vista”, la Semana de la Cerveza terminó siendo “la fiesta más grande del país”, y resaltó que se paga por $ 100 para entrar pero “se recibe por $ 1000”.

Diego Presa a voz y guitarra eléctrica

El cantautor se presentará el viernes a las 20.30 en Verde Bar (Tristán Narvaja y Paysandú). El evento forma parte de una serie de toques que lleva adelante Diego Presa, una especie de “Never Ending Tour montevideano” –cuenta el músico–, principalmente a voz y guitarra eléctrica, una Fender Squier de 1979, que fue la primera eléctrica que tuvo. La compró en 1994 a unos hermanos de Pueblo Conciliación y lo viene acompañando fielmente desde esa época.

“Lo que hago básicamente en estos recitales es repasar canciones de mis discos solistas y versionar algunas de autores que me fascinan y que por alguna razón me obsesionan, como Leonard Cohen, Dino, [Eduardo] Darnauchans, Sylvia Meyer, R.E.M., etcétera –de vez en cuando, canto alguna otra cosa más inesperada–. Pero también estoy estrenando canciones que van a formar parte de un disco solista que seguramente grabe sobre fin de año, para 2024, porque tengo un cuerpo de nuevas composiciones que me están empezando a pesar en el bolsillo”, dice el músico. Para entrar el toque del viernes es sólo con reserva, contactándose al 098 636 638.

Filarmónica de Montevideo

El miércoles a las 19.30 en el teatro Solís tendrá lugar la apertura de la temporada principal de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Bajo la batuta de su director titular, Martín García, presentará el espectáculo El arte del violín, con la participación como solista de la violinista española Leticia Moreno, con un instrumento Nicol Gagliano de 1762. El programa contará con Fantasía de Carmen, del español Pablo Sarasate; Tzigane, del francés Maurice Ravel; y la Primera sinfonía del alemán Johannes Brahms. Las entradas se venden por Tickantel y valen $ 390.

Orquesta juvenil del SODRE, en el Auditorio Adela Reta, en Montevideo (archivo, octubre de 2017). Foto: Ricardo Antúnez, adhocFOTOS

La Orquesta Juvenil y Mozart

El miércoles a las 20.00 en el Auditorio Nacional Adela Reta se hará el concierto inaugural de la temporada 2023 de la Orquesta Nacional Juvenil del Sodre, centrado en la obra del genio austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Bajo la dirección de Claudia Rieiro, interpretará la obertura de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que la gacetilla de prensa describe como “una joya de la música que desafía a los músicos por su virtuosismo, velocidad y jocosidad y que seguramente nos despegará de la butaca”. El programa también contará con el Concierto para flauta solista en Sol Mayor de Mozart, con Pamela Moirano en flauta. El cierre será con la obra Capricho español, del ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 100 a $ 550.

Snake en Colonia

La banda de rock Snake se presentará el viernes a las 21.00 en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento. Las entradas valen $ 500.

Oriundo y Monkelis

Oriundo, dúo conformado por Iván Krisman (Iván & Los Terribles, Eté y Los Problems) en bajo y Walo Crespo (Motosierra, Rockadictos, Hotel Paradise) en batería, se presentará junto con Monkelis, el grupo de Santiago Guidotti (voz y guitarra), Eugenio Amen (guitarra) y Carolina Zunino (percusión), el jueves a las 21.00 en La Cretina (Soriano y Carlos Quijano). Reservas e información por el 092 768 793.

Cierre de la Semana del Fruto Nativo

Este sábado de tarde en el escenario Paseo de los Artesanos del balneario Aguas Dulces (Rocha) será el cierre del festival Semana del Fruto Nativo, con DJ Perazzoli y DJ Maxi.