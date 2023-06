En la portada de uno de los mejores trabajos de este Cacciali hay dos gotas de un líquido rosado dibujadas rústicamente. Las canciones suenan a Charly García y a Nick Drake, con un fondo de angustia difusa propia de Sonic Youth. Era 2010 y el músico criado en Brazo Oriental todavía firmaba sus discos sin echar mano a un álter ego; componía y grababa sin parar, y probaba sonidos de todo tipo de aparatos e instrumentos.

Antes de su show de este sábado, cuenta que no le gusta salir de noche, que en general no le gusta salir demasiado a ningún lado, nos convida con té y chocolate, y habla apagadamente, con una especie de tranquilidad que podría confundirse con cansancio o falta de ánimo. “Hacía dos discos por año, me pasaba en mi cuarto encerrado”, cuenta, para explicar cómo hizo para concretar 30 discos en menos de 20 años, y si bien habla de tiempos lejanos, nada de su rutina parece haber cambiado.

“Me resulta fácil componer, es como un juego. No le pongo presión a lo que hago para que sea de una u otra manera”, dice. Una vez, a modo de ejercicio, se propuso componer durante una semana una canción cada día, y con ese material armó su disco Limpieza. Otros los tiene guardados, los hizo para él, dice, y aún no los subió a su página de Bandcamp.

Más acá en el tiempo, y luego de su experiencia como integrante del grupo Individuo, volvió a encarar una carrera solista, pero esta vez con Muñe Cach, como nombre del nuevo proyecto: “El concepto inicial era hacer algo con muy poca cosa, una caja de ritmos y un teclado”, recuerda. En soledad, experimentó con la cumbia y el reggaetón, y en 2021 editó Baraja, el primer LP de Muñe, y una carta de presentación de un personaje de apariencia nocturna y libertina.

“Al final terminó siendo una banda grandísima”, reconoce, sobre el grupo de músicos y artistas que se sumaron a su propuesta y que ahora giran como Muñe y Los Caramelos.

En Chocolate Rey, Cacciali continúa con su lírica intimista y de cantautor rioplatense, aunque el espíritu de la música de Los Caramelos ahora invita a participar en una comunión festiva y pacífica, tal como pasa en sus shows, donde el público juega un rol especialmente activo.

“Yo siento que cada vez que escribo una canción, encuentro una forma de ordenar un poco mi cabeza y de decir cosas que en un diálogo cotidiano no puedo decir o ni siquiera pensar”, reflexiona. “La poesía tiene algo mágico que es su poder sanador, y si viene con música, mucho mejor”.

Muñe y Los caramelos. Sábado a las 21.00 en La Trastienda (Daniel Fernández Crespo 1763). Entradas a $ 585 y $ 685 en Abitab.

