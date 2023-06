En mayo, los usuarios uruguayos de redes sociales se entusiasmaron ante la posibilidad de que la legendaria banda The Cure se presentara este mismo año en el país. Todo comenzó con un tuit del vocalista y líder Robert Smith: “2023 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay... Pero las negociaciones están tomando más tiempo de lo que pensaba... Más detalles cuando los haya... ¡Adelante!”.

Minutos después, el productor uruguayo Danilo Astori Sueiro retuiteó ese mensaje, junto al comentario “Se viene una Primavera épica”, en referencia a Primavera 0, el festival que organiza desde hace una década y en el que han estado artistas como Pixies, Iggy Pop, Sonic Youth, Nick Cave, Gorillaz y Patti Smith.

El jueves, el productor dio el primero de tres anuncios para una “histórica edición” del festival. Y el viernes llegó la confirmación de que The Cure se presentará el próximo 27 de noviembre en el Antel Arena, con The Twilight Sad y Just Mustard como invitados especiales. El lunes al mediodía comenzará una preventa exclusiva para clientes de BBVA, mientras que el miércoles al mediodía será el inicio de la venta general.

Friday, I’m In Love!

Primavera 0 presenta un show histórico:

THE CURE

Invitados especiales: The Twilight Sad y Just Mustard

Antel Arena. Noviembre 27.

Pre venta exclusiva BBVA arranca lunes 12pm por 48 horas.

Venta general miércoles 12pm

Presenta @Suzuki_Uruguay pic.twitter.com/ngl9cSPFQE — Danilo A Sueiro (@daniloasueiro) June 23, 2023

Formada a fines de la década de 1970, la banda de Smith, de la mano de un sonido y una estética originales, se transformó en una usina de hits a lo largo de los años 80 y sigue produciendo álbumes hasta nuestros días. “Just Like Heaven”, “Inbetween Days”, “Close to Me” y “Friday I’m in Love” son sólo algunos ejemplos de las decenas de temas populares que compuso Smith en ese lapso, en una mezcla única de imaginación oscura y optimismo pop.

Montevideo es una de las tres últimas fechas confirmadas por The Cure para el tramo sudamericano de su gira Shows of a Lost World. Lo más cerca que había estado la banda de nuestro país fue cuando se presentó en Buenos Aires en 1987 y 2013.