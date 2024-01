Desde este sábado 13 y hasta el domingo 21 de enero se llevará a cabo la edición 16 del encuentro internacional de músicos Jazz a la Calle en Mercedes, departamento de Soriano. Como de costumbre, durante esos días se podrá disfrutar de presentaciones, toques callejeros, jams y clínicas.

En el escenario principal de la manzana 20 se presentarán artistas de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Portugal, Rusia y Uruguay. De tarde, en las inmediaciones del tradicional escenario, habrá toques callejeros y se desarrollarán jams todas las noches. Por último, todos los días habrá clínicas en la Casa de la Cultura (Wilson Ferreira esquina Ituzaingó). Las actividades son con entrada libre y gratuita.

Horacio Macoco Acosta, fundador del Movimiento Cultural Jazz a la Calle e integrante de su directiva, había dicho en ocasión del lanzamiento de la edición anterior que la “inteligencia musical” es importante para el desarrollo del ser humano. “Lo que hace que la cabeza funcione ordenadamente y que todos los patitos se pongan en fila, que cada recurso quede en el casillero que sabemos que está, es la música”.

“Y la música más compleja y que más nos permite la improvisación es el jazz. Hay libros que hablan de por qué un empresario, un director de cosas importantes o un presidente de la República debería ser pianista de jazz. Es que las cabezas de esos tipos son realmente admirables”, agregó en aquel momento.

En conversación con la diaria, había explicado que el armado de la grilla tiene que ver con la coordinación de los artistas, por lo que se encuentra equilibrada durante todo el evento. “No podemos hacer una grilla comercial, con un fuerte impacto el primer día, después descendemos un poco y terminamos brillante. Eso hace muy difícil recomendar un día en especial”.

“Hay que venir con la cabeza abierta. Hay que pensar que el jazz en sí, naturalmente, es ir con la cabeza abierta. No es lo mismo ir a escuchar La Traviata, que vas a escuchar qué tal es la versión de eso que ya conocés. Acá no conocés lo que vas a escuchar; es una versión que vas a escuchar por primera vez en tu vida y seguramente ellos la van a tocar por primera y última vez en su vida también. Entonces, la forma de escuchar el jazz es otra, no se puede escuchar jazz con la misma cabeza que se escucha la música clásica”.

La grilla

Sábado 13: Orquesta Estudiantes Jazz a la Calle, Jackson Silva Quinteto (Brasil), Alejandro Luzardo y La Candombera (Uruguay).

Domingo 14: Juan Pablo Salvo Cuarteto (Chile), A Saidera Orquesta (Argentina).

Lunes 15: Confluencia (Argentina), Rodrigo Digão Braz - Isolamento Musicado (Brasil).

Martes 16: DDG4 (Brasil), Tríoité (Paraguay).

Miércoles 17: Juan Olivera Grupo (Uruguay), Atlas (Argentina).

Jueves 18: Lean García Trío (Argentina), Orquesta UTEC (Uruguay).

Viernes 19: Carricola (Uruguay), Julia Perminova Trio (Rusia, Alemania, Portugal), Rulo-Vaccaro (Argentina).

Sábado 20: Samba da Chinela Voadora (Brasil), Alexandre Ribeiro / Alan Plachta (Brasil, Argentina).

Domingo 21: DY Xperience (Ganador concurso JALC-UTEC), Flexatons & La Jazz Mambo (Argentina).

Clínicas

Domingo 14

10.00 - Alejandro Luzardo y La Candombera: “Interpretación de standards de jazz en clave de candombe”. 14.00 - A Saidera Orquesta: “Estudiar el clarinete: organización de los tiempos y el material”. 16.00 - Proyectos UTEC.

Lunes 15 10.00 - Confluencia: “Elementos folclóricos en el jazz: cruce de lenguajes”. 14.00 - Jackson Silva: “El papel protagónico del contrabajo moderno en la música brasileña”. 16.00 - Rodrigo Digão Braz: Isolamento Musicado.

Martes 16 10.00 - DDG4: “Composição brasileira”. 14.00 - Tríoité: “Acerca del folclore paraguayo”. 16.00 - Seminario audio UTEC por Gonzalo Varela: “Introducción a la música para audiovisuales y videojuegos”. 1/3

Miércoles 17 10.00 - Juan Olivera Grupo: “Composición para improvisadores”. 14.00 - Camilo Abrines (luthier): “Presentación de workingpress: encuentros en el taller”. 1/2 16.00 - Seminario audio UTEC por Gonzalo Varela: “Introducción a la música para audiovisuales y videojuegos”. 2/3

Jueves 18 10.00 - Lean García Trío: “Composición en trío”. 14.00 - Camilo Abrines (luthier): “Taller teórico-práctico sobre uso de instrumentos de cuerda frotada y pulsada”. 2/2 16.00 - Seminario audio UTEC por Gonzalo Varela: “Introducción a la música para audiovisuales y videojuegos”. 3/3

Viernes 19 10.00 - Rulo-Vaccaro: “Elementos para la improvisación en el ensamble en dúo”. 14.00 - Julia Perminova: “Jazz arrangement for small groups”. 16.00 - Proyectos UTEC.

Sábado 20 10.00 - Alexandre Ribeiro: “Lenguaje del choro”. 14.00 - Samba da Chinela Voadora: “Construcción de arreglos en música comercial e instrumental brasileña”. 16.00 - Flexatons & La Jazz Mambo.