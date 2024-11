Lenny Kravitz se presentará por primera vez en Uruguay el domingo 1º de diciembre en el estadio Centenario. El músico estadounidense llega con motivo de su gira Blue Electric Light Tour 2024, que lo lleva a visitar América del Sur y Europa, además de distintas ciudades de Estados Unidos.

Bautista Mascia será el telonero de Lenny Kravitz en Montevideo

El ganador de la última edición de Gran Hermano, Bautista Mascia, será el telonero local de Lenny Kravitz en el estadio Centenario.

Setlist Blue Electric Light Tour: ¿qué temas tocará Lenny Kravitz en Montevideo?

Además de presentar su duodécimo disco, que incluye canciones como “Human” y “TK421”, Kravitz también tocará sus clásicos “American woman”, “Are you gonna go my way”, “It ain’t over ’til it’s over”, “Always on the run”, “Fly away”, “Again”, “I belong to you”, “Believe”, “Let love rule” y “Can’t get you off my mind”.

Dónde y cómo estacionar: aclaraciones y recomendaciones de la Intendencia de Montevideo para eventos en el estadio Centenario

La Intendencia de Montevideo recomienda no estacionar sobre los canteros ni sobre salidas de garaje, y estacionar a 45 grados en los lugares indicados en las inmediaciones del estadio.

Como es norma, está prohibido estacionar sobre las aceras, cebras, cruces peatonales, bicisendas, ciclovías, canteros centrales y plazas, paradas de ómnibus, espacios reservados, rebajes de cordón y rampas de accesibilidad.

En cambio, se permitirá el estacionamiento contra canteros, para aumentar la cantidad de plazas disponibles. Se podrá estacionar contra el parque a 45 grados y contra los canteros en paralelo en la avenida Ricaldoni entre Navarro y Ramón Benzano (salida oeste), la avenida Ricaldoni entre Luis P Ponce y Pedro Campbell, y la avenida Ricaldoni entre Presidente Lorenzo Batlle y Ciudad de Bahía Blanca.

El gobierno departamental “exhorta a quienes concurran al espectáculo a hacer caso omiso a las indicaciones de los cuidadores de vehículos no autorizados por la IM, que muchas veces indican como lugar de estacionamiento los sitios donde está prohibido”.

Lenny Kravitz 2024 en Uruguay: día, hora y lugar del recital

La fecha será el domingo 1° de diciembre de 2024 a las 21.00 en el estadio Centenario de Montevideo.

Entradas Lenny Kravitz 2024: precios y dónde comprar los tickets

Las últimas entradas para el concierto están disponibles a través de AccesoYa y Redpagos y los valores van desde 2.100 pesos (anillo 3 sin numerar) a 15.000 pesos (sector VIP de pie). La organización afirma que ya se vendió el 90% de las localidades.