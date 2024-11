Jesper Yebo Reginal contesta el teléfono desde su Dinamarca natal, días antes de embarcarse en la tercera gira sudamericana de The Tremolo Beer Gut, la banda que fundó hace más de un cuarto de siglo. “¿Cómo está el clima en Uruguay?”, pregunta y se alegra ante la perspectiva de un poco de sol: “Aquí está gris, lluvioso, húmedo y un poco frío, así que es el momento perfecto para salir de gira”, celebra.

Referentes del surf rock en su país, The Tremolo Beer Gut nació con el claro objetivo de ser una banda en vivo. “Cuando empezamos, todos estábamos en otras bandas orientadas a construir una carrera y buscábamos un proyecto adicional, sin la ambición de ser súper famosos, simplemente hacer la mejor música posible”, recuerda Reginal. Los festivales europeos de música surf fueron sólo el comienzo de largos trayectos de carretera, y la banda conquistó audiencias en el viejo continente, Rusia, Estados Unidos y Sudamérica.

Yebo describe el sonido de su grupo como un poco peligroso, un poco sexi y definitivamente oscuro. “Pero todavía tiene un sentido divertido”, aclara. “El espíritu es no tomarlo demasiado en serio, pero lo suficientemente en serio para hacer el mejor trabajo, no la mejor música: la música no está hecha para gustarle a nadie más que a nosotros mismos”, dice.

Su más reciente álbum, You can’t handle… The Tremolo Beer Gut, fue grabado en vivo en el estudio durante la pandemia, aunque las canciones no cobraron vida hasta la vuelta a los escenarios: “En los primeros shows sólo podíamos tocar con la audiencia sentada y no generábamos la vibra que nos gusta. Nuestra música es para que la gente se levante y se mueva, incluso si no bailan”, dice Reginal.

Chicos malos: así los identifican en numerosas entrevistas, aunque Reginal argumenta que no es “tan así”. “Al principio no fuimos necesariamente parte de la escena de surf, aunque hay elementos del género muy fuertes en nuestra música. Después de un par de años nos invitaron a un festival de surf en Livorno, Italia, y notamos que éramos muy diferentes a todas las otras bandas”, recuerda. En contraste con sus pares, de camisas hawaianas y guitarras típicas del género, The Tremolo Beer Gut se destacó con una estética más oscura y riffs de cadencia seductora. “Creo que tenemos un ángulo diferente porque todos venimos de otras escenas musicales: garage, indie. Somos mucho más lentos que el surf rock clásico”, sostiene.

En su primera visita a Sudamérica, la banda encontró una comunidad en la experimentación de pares como Los Tormentos (Argentina) o los locales The Supersónicos. “Lo interesante de Sudamérica es que hay muchas bandas con elementos de surf que también tienen influencias regionales”, afirma Reginal. En febrero de 2022, el FestiSurf los trajo a Uruguay: “Ver que a la gente allí le gusta lo que hacemos fue una gran alegría”, agradece el músico. “Hemos tocado cientos y cientos de conciertos y muchos de ellos se olvidan, pero esta fue una de esas noches imborrables”.

Para su show el viernes en Bluzz Bar, los escandinavos esperan aprovechar la cercanía al público que permite el escenario: “Habrá mucho humo rojo, tanto como podemos”, adelanta Yebo, en referencia a uno de los elementos característicos de sus presentaciones: “El humo es algo que conecta a la habitación, hace que la gente se sienta en un sueño”, explica.

“No somos especialmente cool en nuestras vidas diarias, pero cuando estamos en The Tremolo Beer Gut y estás escuchando uno de nuestros conciertos con una bebida en la mano y quizás tu mejor amigo o tu novia al lado, es una oportunidad para sentirse cool y sexi y olvidar todo lo demás. Es el mejor modo de sentirse”, se despide Reginal, listo para emprender la gira que los alejará, al menos por unas semanas, de la fría y oscura Dinamarca. “Los latinoamericanos saben cómo vivir la vida un poco mejor que nosotros en el norte, así que volver es un gran regalo”, concluye.

A pocas cuadras

Coincidentemente, The Supersónicos también tocan el viernes, en Ducon Bar, a 200 metros del recital de los daneses. La novedad de la noche será el retorno de Leroy Machado, que inaugura un proyecto llamado Perra Diamante.

El guitarrista tiene un prontuario envidiable: fue parte de Silverados, sustituyó a su hermano mayor Luis en los icónicos Motosierra, es socio habitual de Max Capote, grabó con El Gavilán, le dio una mano a Nico Barcia en el show de celebración de los Chicos Eléctricos y estuvo al frente de su propia banda, Los Peligros de una Mala Conducta.

Ahora, en Perra Diamante, Machado convocó al baterista Nicolas Millot y a Michel Fauci, exbajista de Pecho ‘e Fierro, para hacer “rock de entraña fisiológica”. El trío lanzó dos temas, “Dame, Dame” y “Buscando entusiasmo”.

Los Supersónicos, por su parte, proponen adaptarse a las dimensiones del sótano de Ducon con el “primer show de café concert surf del mundo”, además de algún cruce con el virtuoso Leroy.

The Tremolo Beer Gut y 3 Tornados. Viernes 15 a las 21.00 en Bluzz Bar (Canelones 760). Entradas $ 300 en RedTickets.