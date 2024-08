La octava edición del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) se desarrollará hasta el 24 de agosto en siete departamentos: Paysandú, San José, Treinta y Tres, Canelones, Colonia, Montevideo y Tacuarembó. Contará con 18 espectáculos extranjeros y diez uruguayos distribuidos en 54 funciones. Portugal será el país invitado con las obras O tamanho das coisas (de Marco Paiva), Portugal no es un país pequeño (de André Amálio y Tereza Havlíčková), Ensaio sobre a cegueira (de Nelia Pinheiro) y Morrer no teatro (de Alex Casal). También habrá obras de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil y España.

La dirección del festival está a cargo de la titular de la Dirección Nacional de Cultura (DNC), Mariana Wainstein, y de Álvaro Ahunchain, director del Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE). Ahunchain destaca el trabajo que hizo posible que el festival se desarrolle simultáneamente en siete sedes: “Es un proyecto muy endiablado porque implica tener personal de producción de la DNC en cada una de estas sedes trabajando en paralelo”.

La programación se elaboró a partir de dos áreas de curaduría. Por un lado, Wainstein directamente recorrió algunos países para seleccionar los espectáculos internacionales. Entre ellos, Portugal, donde arribó al acuerdo que hizo posible que fuera el país invitado de honor. Ahunchain destaca la gran inversión que realizó ese país para hacer posible la llegada de los cuatro espectáculos que integran la programación.

Los diez espectáculos uruguayos fueron seleccionados por un jurado integrado por Ahunchain, Eugenio Pozzolo (director de Cultura de la Intendencia de Paysandú) y Luisa Rodríguez (exdirectora de Cultura de Treinta y Tres). “Seleccionamos diez espectáculos entre más de 100 que se presentaron. Fue una tarea difícil, quedaron algunos muy buenos afuera, pero pudimos incluir espectáculos de distintas categorías”, afirmo el director del INAE.

Espectáculos nacionales

Dentro de los espectáculos uruguayos se encuentran El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar (va el 20 de agosto, Politeama de Canelones), de Josep María Miró, con actuación de Alfonso Tort y dirección de Fernando Parodi; Tocar un monstruo (19 de agosto, teatro Macció de San José), de Gabriel Calderón, con dirección de Gustavo Kreiman, y Armen (20 de agosto, teatro Macció), con dramaturgia y dirección de Mariella Chiossoni.

“Defendí mucho Armen porque se mete con un hecho del pasado que había sido silenciado e invisibilizado. Yo desde muy chico había escuchado la anécdota de que Armen Siria se había suicidado en el escenario del teatro Solís, como parte de un anecdotario. Y cuando Mariella investiga el tema realmente comprueba la pésima manera con la que se manejó esa situación”, dice Ahunchain.

Otros espectáculos nacionales son No hay piezas de repuesto en El Cairo (18 de agosto, Politeama), con Melanie Catan y dirección de María Luz Viera; Extractos (24 de agosto, Bastión del Carmen de Colonia), con texto y dirección de Leonardo Martínez, y Homenaje (17 de agosto, teatro Eslabón de Canelones), también sobre texto de Martínez y con dirección de Carlos Sorriba.

“Tuve la suerte de ver Homenaje en una bienal de teatro del interior y quedé deslumbrado”, dice Ahunchain. “Se va a hacer en el Eslabón, que fue donde surgió. La primera vez que entré allí sentí que entraba al teatro Circular de 1980, cuando respirabas ese ambiente de estar dando la vida por el arte, que entrabas como en un reducto de libertad y de cultura en un ambiente hostil. Y es verdad que el teatro Eslabón tiene esa misma mística. La pérdida de Leonel Dárdano fue como un revulsivo, y generaron este espectáculo que es realmente hermoso. Cuando lo vi me sentí transportado a la fascinación de las películas de Fellini de la etapa blanco y negro. Tiene una poesía clownesca pero llevada al patetismo. Un grupo de actores itinerantes que recorre el mundo con un carromato que se cae a pedazos, y durante toda la obra están discutiendo cómo homenajear a su director muerto. Tiene momentos que te arrancan lágrimas y otros que te arrancan carcajadas. Un trabajo literario superior de Leonardo Martínez y una dirección de Carlitos Sorriba que es de una gran sutileza. Creo que es de lo mejor que vamos a ver en festival”, sostiene.

Caballo (22 de agosto, Bastión del Carmen), por su parte, es “una mezcla muy rupturista de danza contemporánea con música folclórica uruguaya con un trabajo físico muy fuerte”. Ctrl Z (21 de agosto, Bastión del Carmen) fusiona circo y tecnología en “una instalación interactiva performativa que investiga estéticamente la transformación de nuestros cuerpos en medios y dispositivos a través de la programación social que nos hace seguir órdenes y gestos condicionados”. El espectáculo de danza La locura es una pregunta (23 de agosto, Bastión del Carmen) se define como “una búsqueda estética acerca de la necesidad de encontrar un lenguaje que evoque aquellas tonalidades del alma para las cuales no tenemos palabras que las expresen”.

Finalmente, Manual (21 de agosto, teatro Macció) es “teatro visual sin texto a partir de figuras corporales y objetos”.

Espectáculos internacionales

Los cuatro espectáculos portugueses recorrerán Treinta y Tres (Ensaio sobre a cegueira estará el 23 y 24 en el Centro Cultural Democrático), Paysandú (Morrer no teatro, 17 y 18 en el Florencio Sánchez) y Montevideo (O tamanho das coisas, el 19 y 20, y Portugal no es un país pequeño, el 21 y 22, ambas en la sala Hugo Balzo del Sodre).

De Argentina se destaca la presencia de Ricardo Bartís en Canelones con La gesta heroica (del 22 al 24 en el Politeama) y La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, en Treinta y Tres (19 y 20 en el Centro Cultural Democrático), una obra que cumple dos décadas en cartel de forma ininterrumpida.

También es para destacar la presencia de Mariano Tenconi Blanco con Quiero decir te amo (16 y 17 en la sala Verdi de Montevideo). Romeo y Julieta es una versión del clásico de Shakespeare en títeres a cargo de Ariadna Bufano que irá en San José (23 y 24 en el teatro Macció). Tita y Rhodesia, de Laura Azcurra y Valeria Stilman, es el único espectáculo que recorrerá varias sedes del interior: Paysandú (Florencio Sánchez, el 16), San José (Macció, el 18), Colonia (Bastión del Carmen, el 20), Treinta y Tres (Centro Cultural Democrático, el 22) y cerrará con una función el 23 de agosto en el recientemente reabierto teatro Escayola de Tacuarembó.

De Alemania llega en clave de performance Baby Bumps, que parte de interrogantes como “¿quién quiere tener un bebé y no debería?” y “¿quién no quiere tener bebés pero sí debería?”, a partir de las cuales los artistas del teatro Thikwa y el colectivo feminista hannsjana “analizan las grandes cuestiones políticas que involucran a diario a sus vientres”. Baby Bumps irá en la Zavala Muniz de Montevideo el 23 y 24 de agosto.

Bélgica está presente con el espectáculo de circo Reclaim, “un ritual imaginario inspirado en los rituales Ko’ch de Asia Central, donde las mujeres se esfuerzan por construir una relación de equidad con los hombres para proponer un mundo más justo para las generaciones futuras”. Irá primero en Montevideo el 19 y 20 de agosto en la Zavala Muniz y luego el 23 y 24 en el Florencio Sánchez de Paysandú.

De España habrá varias obras. You say tomato, con texto de Joan Yago y dirección de Joan María Segura Bernadas, transita entre la comedia de pareja y el melodrama. Va el 16 y 17 en el Macció de San José. Elektra es escrita y dirigida por la uruguaya Lucía Trentini, quien hace años está radicada en aquel país. La obra tiene como referencia el clásico de la Antigüedad, pero se ubica en el cumpleaños número 37 de la protagonista, momento en que “aún no visualiza su independencia, toda una tragedia”.

El cubano-español Abel González Melo es el creador de dos espectáculos. Protocolo está libremente inspirado en El enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, en el que el personaje central de la obra original, un médico que denuncia la contaminación de su localidad, es interpretado en dos versiones, primero hombre y después mujer. Irá en el Bastión del Carmen de Colonia el 19 y 20 de agosto en doble función. En Abismo, González Melo dirige un elenco integrado por los artistas locales Lorena Rochón y Cecilia García del Teatro del Patrimonio, Martín Cabrera del Teatro Biblioteca Rodó de Juan Lacaze y David Brünner de un grupo de Rosario. Ahunchain señala que “es una obra que trata de la cultura de la cancelación, del abuso sexual en los grupos escénicos, de un montón de temas de mucha actualidad, y los enfoca con la calidad habitual de Abel, que se caracteriza por su mirada crítica muy profunda y no panfletaria. Abismo va el 16 y 17 de agosto en el Bastión del Carmen de Colonia.

De Brasil se seleccionaron dos obras. Danza monstruo es el último espectáculo de la trilogía de Companhia dos Pés, que investiga las relaciones entre danza, medioambiente y cultura (va el 18 y 19 de agosto en la sala Verdi). Macacos, de Clayton Nascimento, parte de un incidente en un estadio de fútbol en el que unos aficionados le gritaron “mono” a un jugador negro, y ahonda en los orígenes del racismo cotidiano (16 y 17 de agosto en el Centro Cultural Democrático de Treinta y Tres.)

Inclusión y descentralización

El 23 de agosto en el Museo del Carnaval se montará Let’s Dance Unlimited, que reúne al uruguayo Luciano Supervielle, al francés Pascal Kleiman y a la brasileña referente de la escena del house berlinés Laura de Vasconcelos. La iniciativa es apoyada por el Fondo Cultural Franco-Alemán, las embajadas de Alemania y Francia, la Alianza Francesa y el Goethe-Institut, y se adelanta que marcará un hito en la promoción de la participación de las personas con discapacidad (De Vasconcelos es una artista con una discapacidad física). La inclusión de las personas con discapacidad fue una de las preocupaciones centrales de Wainstein, según comparte Ahunchain, quien también señala los casos de O tamanho das coisas, que cuenta con una persona con una discapacidad, y Baby Bumps.

Otro aspecto que destaca el director del INAE es que si bien esta no es la primera vez que el festival tiene locaciones en el interior, el concepto es distinto. “Lo que ha intentado este equipo de Cultura ha sido el criterio que muchas veces maneja Mariana, que es no hacer ‘para’ el interior sino ‘con’ el interior. Todo lo que hemos hecho de circulación de espectáculos en el INAE no ha sido sólo que espectáculos montevideanos recorran el interior, sino también que espectáculos del interior vayan a otras localidades del interior o que vengan a Montevideo. Generar una horizontalidad en los recursos de la gestión cultural y romper el mito del capitalcentrismo cultural”.