“27.08.24, 8am”: ese simple mensaje, colgado como un mini video en la cuenta de X de Oasis, alcanzó para que se especule con un retorno de la banda británica, separada en 2009. Hay que agregar que los rumores de una reunión habían empezado a sonar fuerte la semana pasada, durante el festival de Reading, en el que Noel Gallagher, compositor, guitarrista y vocalista de Oasis, celebró los 30 años de Definitely Maybe, el disco debut de la banda que los posicionó en la cima de la corriente conocida como brit pop, y que incluyó a grupos como Blur, Pulp, Elastica y Suede, entre otros.

En ese contexto de “revival”, que incluyó ediciones de lujo de Definitely Maybe, la fecha publicada en la red social –este martes– ha sido tomada como la del anuncio del retorno de la banda, y en varios medios se menciona una serie de recitales en el estadio de Wembley.

El núcleo de Oasis estaba conformado por Noel y su hermano menor Liam. La conflictiva relación entre ambos era parte del folclore de la banda, que conjugaba la factura de melodías pegadizas – los hits “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Roll With It”, entre otras, son prueba de su efectividad– con la imagen de tipos rudos.

Durante los últimos años de la banda era común que Liam, cantante principal, desapareciera del escenario durante varios temas, o que directamente no se presentara. La banda se separó oficialmente el 28 de agosto de 2009, minutos antes de presentarse en un concierto en París, tras una pelea en la que Liam le partió una guitarra a su hermano mayor.

Formados en 1991 en Manchester, los Oasis son una de las bandas británicas más exitosas en términos comerciales, con 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. En 2001 llegaron a presentarse en Buenos Aires, y en 2016 Noel Gallagher dio un show en Montevideo, en el Teatro de Verano. En 1989 el músico había estado en Uruguay, pero como utilero de la banda Inspiral Carpets.