En noviembre de 2008 abría sus puertas La Trastienda Club Montevideo, primera sucursal de La Trastienda Club Buenos Aires, que por ese momento celebraba 15 años de actividad en el ámbito del entretenimiento musical. Desde entonces, la versión local contribuyó a la movida montevideana con su sala con capacidad para hasta 780 espectadores, que le permitió albergar a artistas de renombre internacional como John Cale, Queens of The Stone Age, Franz Ferdinand, PIL, Miranda, Mogwai, Television, Echo & The Bunnymen, Jonathan Richman, Magnetic Fields y Pavement, por hacer sólo una breve lista que debería incluir también a las más populares de nuestro país.

Hace pocos días, con motivo del fin del año, desde la organización hicieron un repaso de 2024: “Vivimos más de 80 shows, recibimos a más de 40.000 personas y disfrutamos a más de 50 artistas que hicieron vibrar nuestra casa”. Sin embargo, en las últimas horas las páginas oficiales de la sala anunciaron el cierre para fines de febrero. “El legado de La Trastienda MVD quedará grabado en la memoria de la ciudad. Su impacto trasciende el tiempo y resonará en cada acorde y en cada canción”, escribieron.

“Nos despedimos de la mejor manera que conocemos: haciendo música en vivo. Antes de cerrar nuestras puertas, celebraremos con un festival que honre estos 17 años de historia”, agregaron. Para ello, confirmaron varias presencias, algunas de ellas con fecha doble.

La despedida comenzará el miércoles 12 y jueves 13 de febrero con la presentación de Buitres. El viernes 14 y sábado 15 será el turno de Trotsky Vengarán. No Te Va Gustar se presentará el miércoles 19 y el jueves 20 de febrero, mientras que Zeballos estará el viernes 21 de febrero y Peyote Asesino el sábado 22 de febrero. Las últimas dos fechas, el miércoles 26 y el jueves 27, estarán a cargo de La Vela Puerca.

Todos los shows tienen fecha de comienzo a las 21.00, en el espacio de Daniel Fernández Crespo 1763 esquina Paysandú, y las entradas se ponen en venta este viernes 3 de enero a las 12.00 en Abitab.