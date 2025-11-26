Meri Deal, la ex Toco para Vos, que actualmente desarrolla su carrera solista en el Río de la Plata y, con particular éxito, en México, recibió la noticia de su inclusión como telonera en los shows de Shakira del 3 y 4 de diciembre con un gran impacto emocional, de acuerdo con lo que manifestó en las redes.

“Me tiemblan las manos mientras escribo esto”, confesó la música en su cuenta de Instagram. “Siento una emoción que no me cabe en el pecho”, agregó.

La cantante y compositora uruguaya, con experiencia en grandes escenarios como los del Cosquín Rock y de shows multitudinarios en la rambla de Montevideo, contó que desde los 6 años tiene a la cantante colombiana como principal referente, desde el día en que recibió de regalo uno de sus discos. “Siento que vengo manifestando esto desde que empecé a escuchar a Shakira y pensé en dedicarme a la música. Por eso esta noticia es un sueño hecho realidad”, reconoció la artista.

La cocina del show

Este jueves se iniciará la instalación del escenario sobre el césped del estadio Centenario, donde Shakira brindará sus dos shows consecutivos en Montevideo. Será la primera vez que un artista hará dos presentaciones seguidas en el histórico recinto.

La estructura metálica estará ubicada de cara a la tribuna Olímpica y los organizadores del evento avisan que quedan a la venta las últimas entradas para ambas jornadas, disponibles en Red UTS.

Además, los concurrentes al evento podrán seguir sus acciones a través de una pantalla de 6,6 millones de píxeles que mide 49 metros de ancho y 9,6 metros de alto.

Asimismo, se prevé que este viernes arriben al país los 46 camiones que contienen la totalidad del equipamiento con el que la cantante colombiana llevará adelante su espectáculo, en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran.

Son 150 personas las que integran el equipo de la Loba entre técnicos, músicos, productores y bailarines. Además, la artista llegará a Montevideo acompañada de un cocinero personal y dos fisioterapeutas. Su troupe, detallan los promotores del show, está formada por profesionales de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Escocia, Colombia, México y Australia. Durante sus shows Shakira alternará 14 vestuarios diferentes y en la apertura de cada jornada ingresará al escenario acompañada de 100 fans uruguayos.

De acuerdo con FM Gente, de Maldonado, la artista colombiana está en Uruguay desde el lunes. Se hospeda en la zona de José Ignacio, en una chacra que pertenece a la familia de su expareja Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa.

Procedente de Asunción, Shakira dará una serie de shows en Argentina tras sus presentaciones en el Centenario, y luego volverá al hemisferio norte para ofrecer un par de recitales en Florida, Estados Unidos, donde reside.