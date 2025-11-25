Este lunes hubo una reunión tripartita entre la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) y la empresa Bonimar SA, responsable accionista de la radio M24, para tratar la desvinculación de los trabajadores, consecuente a que el grupo de emisoras -97.9 FM en Montevideo, 90.9 en Colonia y 102.5 FM en Maldonado- está atravesando “un proceso de cambio de propietarios”, expresado por la empresa el pasado viernes a través de un comunicado.

La instancia fue solicitada por APU a la Dinatra, al enterarse del cese de los trabajadores. Una delegación de APU, representantes del núcleo base de los trabajadores de la radio y representante de PIT-CNT trasladó las interrogantes del proceso, y les respondieron que “se vendía por déficit y no se podía sostener, [por lo] que está en proceso de venta”, dijo en diálogo con la diaria el presidente de APU, Rody Olivera.

“Por la vía de los hechos nadie despide a todo el mundo si no está vendido; y no nos podían decir a quién se la vendieron, porque en el contrato de venta hay una cláusula de confidencialidad”, añadió.

La empresa informó que en la plantilla cuentan con 29 trabajadores dependientes y otros 13 vinculados a la empresa por contrato y empresa unipersonal.

En este sentido, desde la delegación de trabajadores se propuso que “para ahorrar los temas emocionales, angustias y la incertidumbre, que la mesa en la que nos reunimos sea la que haga y controle las liquidaciones de todos los créditos laborales”, expresó el presidente de APU.

“La idea es una ventanilla única para los trabajadores” para asegurar las liquidaciones, contó Olivera, a lo que el abogado de la empresa apuntó que estudiarán caso por caso, teniendo en cuenta las modalidades de contrato; se pactó una nueva instancia para el lunes 1º de diciembre. “Nosotros no queremos que sea individual el trato”, manifestó Olivera.

Por otra parte, comentó que en este encuentro la Dinatra funcionó como mediador y receptor, para “atender y recibir esta ventanilla única, de asesoramiento de los trabajadores y del controlador de las liquidaciones”.

Antes de que la empresa comunicará la decisión de desvinculación, APU pensaba en la posibilidad de negociar la absorción de los trabajadores en el proceso de venta, “pero eso no llegó porque el viernes le avisaron que estaban despedidos; no hay vuelta atrás, porque la venta fue con la radio vacía, no sabemos si le vendieron el inmueble, probablemente solamente la onda ni siquiera los equipos”, acotó Olivera.

Desde APU indican que pretenden “un proceso de una manera amigable y saludable para los trabajadores”.”No hubo resistencia de parte de la patronal y dispuestos a aceptar muchos de los pedidos, que no excedan lo legal”, agregó.

La dirección de M24 emitió un comunicado a través de sus redes sociales este lunes, luego de la salida de la reunión. Confirmó que la decisión de cambio de propietarios se debe a un “resultado económico [que] fue deficitario mes a mes y la cantidad de anunciantes siempre fue reducida”, en el que se repetía “años tras años”; agregó que “hasta donde pudimos hicimos lo imposible para que siguiera ahí”, con respecto al lugar que ocupa M24 en el dial.

El proceso de venta fue confirmado el mismo día de la reunión del pasado viernes con los trabajadores, “antes de ese día no existía certeza total sobre el futuro de la radio”, señaló el comunicado.

“Todos los trabajadores y trabajadoras dependientes recibirán su liquidación correspondiente”, dice el comunicado, y garantizarán que “durante la última semana de noviembre y todo el mes de diciembre perciban su salario sin necesidad de trabajar”.

Repercusiones del proceso de venta de M24

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, concedió este lunes una entrevista al programa Info24 de la radio, que ya estaba pactada anteriormente a la situación, y al finalizar se refirió al cese de los contratos laborales: “somos contestes de la situación que están atravesando las trabajadoras y los trabajadores”.

A su vez, envió “un abrazo solidario, un abrazo comprometido” y agregó: “vamos a estar trabajando, tratando de que haya una salida ordenada, que se respeten los derechos de todas las partes, que puedan tener un final que merecen de este periodo de M24”.

Por otro lado, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), señaló en La letra chica que “el vendedor puede cortar en cualquier momento la emisión, pero para que una nueva empresa se haga cargo de una radio solo puede hacerla, luego de una autorización del [Poder] Ejecutivo”; explicó que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) “está obligada” a que cuando existe una solicitud de transferencia de emisoras publicar en su página web sobre los vendedores y los compradores, publicar una consulta pública y la población puede “opinar y preguntar” por 30 días.

Una vez finalizada la consulta, la Ursec redacta un informe al respecto y lo eleva al Ejecutivo, y es quien tiene la potestad de autorizar la transferencia. Además la Ursec debe realizar un estudio de requisitos. Esta medida vuelve a estar vigente, en el que se había cambiado en el gobierno anterior y se había dejado de llevar a cabo consultas públicas, dijo Gómez.

Último día de la programación habitual de la radio

Durante este lunes fue el último día de la programación habitual de M24, por decisión de mutuo acuerdo entre trabajadores y la empresa, que según dijo en Uni Radio el secretario general de APU e integrante de núcleo base de la radio, Álvaro Pan Cruz, “no se sostenía tener una semana al aire sabiendo que esto se terminaba”.

Programas como Justicia infinita, encabezado por Gonzalo Camarotta desde hace más de dos décadas; el periodístico matutino Nada que perder, conducido por Sofía Kortysz, Lucas Labandera, Alejandra Couto y Enzo Adinolfi; el programa de entretenimiento Todo por la misma plata, de Andrés Reyes, Johana Gane, Belén Zorrilla y Santiago Díaz; y el cultural La cuchara, conducido por Fernando Tetes.