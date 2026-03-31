Oracle Corporation, presente en Uruguay desde 2018 y dedicada al desarrollo de software empresarial, bases de datos y tecnología, despidió a unas 70 personas en Uruguay. Adoptó esta medida como parte de una reestructura de carácter global y no exclusivamente local.

De acuerdo con lo informado por el semanario Búsqueda, 64 despidos se concretaron en el equipo de consultoría, en puestos denominados semisenior. Dentro de ese grupo, unas 15 personas cuentan con perfiles técnicos, específicamente desarrolladores. Está previsto que el viernes 10 se abone la liquidación correspondiente a los trabajadores.

El resto de los despidos corresponde al sector de desarrollo de NetSuite, una plataforma de gestión empresarial de la firma, lo que eleva el total a una cifra cercana a los 70 trabajadores afectados. La plantilla en Montevideo estaba integrada por unos 460 empleados.

Sobre este tema, fuentes de la Dirección Nacional de Trabajo comentaron a la diaria este martes que hasta el momento no cuentan con información oficial y que no han existido contactos con autoridades de la empresa, aunque no se descarta que puedan producirse en los próximos días.

Por su parte, la diaria se comunicó con la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, ya que la empresa se encuentra bajo la órbita de la gremial. La respuesta fue que, por el momento, no habrá una declaración sobre la decisión de la compañía.