Ante la resolución del gobierno de aumentar el precio de los combustibles, en el marco de un aumento del valor del petróleo debido a la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, el presidente de la Federación Ancap (Fancap), Salvador Sprovieri, dijo a la diaria que, si la empresa pública diera pérdidas en el futuro, esto tendrá naturalmente un efecto en sus finanzas.

De todos modos, Sprovieri señaló que se trata de “una medida necesaria por el contexto regional”. El dirigente sindical apuntó que el incremento en Uruguay fue menor a los que hubo en otros países de la región, con lo cual “se sigue exponiendo las finanzas de Ancap para sostener los precios de los combustibles”.

En ese sentido, expresó: “Se podría decir que está bien, porque se está ayudando al sector productivo, a la gente de trabajo, y en eso [el ajuste] es positivo, pero tiene que quedar claro también que esa ayuda que hace el Estado uruguayo para no disparar el precio de los combustibles repercute en los números de la Ancap”. Si la empresa estatal “llegara a dar pérdida, habrá que recordar estos momentos también”, agregó.

En cuanto a la coyuntura internacional, Sprovieri dijo que hay “un contexto general que tiene a todo el mundo pendiente”. “En algún momento las Naciones Unidas debería poner fin a la escalada imperial de Estados Unidos e Israel y normalizar las relaciones internacionales”, manifestó.

Fancap rechaza la inclusión de privados en las empresas públicas

Por otra parte, consultado sobre la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre permitir que inversores privados participen en proyectos de las empresas públicas, Sprovieri afirmó que “Fancap rechaza de plano la apertura de la propiedad pública y estatal de las empresas públicas”. “Rechazamos que los entes pasen a cotizar en bolsa, que la propiedad pública y estatal pase a manos de privados; así sea la minoría, no importa. Las empresas públicas tienen que seguir siendo, como lo marca la Constitución, de propiedad pública y estatal. Si hay otros mecanismos de financiación que no toquen ni la propiedad pública ni la gestión, se puede conversar claramente”, expresó.