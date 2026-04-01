El plenario extraordinario de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) expresó este lunes su respaldo y solidaridad con los trabajadores del Sindicato Único de Alimentos Fray Bentos (Suafb), por una serie de planteos realizados a la empresa en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La organización sindical señala que “se mantendrá expectante” a la espera de una respuesta de los empresarios al sindicato y a la propia FTIL. Las demandas del sindicato a la compañía tienen que ver con negociar el incumplimiento del aporte patronal en el pago de las horas gremiales, la reestructura del tercer turno, categorías y descripciones de tareas, la discusión del protocolo del Decreto 128 y la negociación del proceso disciplinario.

El dirigente de la FTIL Pedro Toledo comentó a la diaria que el Suafb viene “negociando hace ya varios años tratando de acordar con la empresa sobre diversos puntos que considera como urgentes”. “La empresa propone otros temas más nuevos, y argumenta que es más importante el protocolo sobre consumo de alcohol y drogas y la regularización de la asamblea, entre otras cosas. Se logró que la empresa se presente ante el MTSS, y actualmente se negocia, pero sucede que, cada vez que se efectuaba una asamblea informativa, la empresa ocupaba puestos de los trabajadores afiliados con empleados no afiliados, para que la tarea se cumpliera igual. Entonces, se consideró que era una acción que iba en contra de los intereses del sindicato”, añadió Toledo.

En ese sentido, sostuvo que “la empresa lo que hacía era boicotear la asamblea. Lo hicieron una, dos y tres veces, y el sindicato advirtió sobre esto hasta que en un momento, en una asamblea para informar y definir si se continuaba negociando, la empresa vuelve a ejecutar la misma acción. Por tal motivo, el sindicato resolvió tomar la medida de paro de 24 horas, el cual luego fue cancelado”.

Toledo agregó que “la empresa se presentó argumentando que ya no tenía margen de negociar, por la medida que había tomado el sindicato”, y subrayó que “lo que se hizo, por parte del sindicato, fue levantar la medida para el turno de la noche y trasladar al MTSS una propuesta a la empresa”.

Esa propuesta fue, por decisión de la asamblea de trabajadores, rechazar lo propuesto por la empresa sobre la regularización de las asambleas. Posteriormente, la idea es comenzar a trabajar en otros puntos que el sindicato necesita resolver. Para esto, el MTSS definió fecha para una próxima instancia de negociación, y el objetivo del sindicato es que estos temas queden resueltos en menos de seis meses. Toledo explicó que la empresa propuso una partida de 12.000 pesos a los trabajadores, “pero al sindicato no le interesa el dinero”, ya que lo que quieren es resolver los otros temas, “que son mucho más beneficiosos para los trabajadores que una partida, ya que los puntos a acordar vienen desde 2020”.

La posición de la compañía en todos los temas planteados por el Suafb se conocerá después de Semana de Turismo, y con ello si las dos partes están de acuerdo en comenzar la discusión por los temas demandados.

Según informa la web de la empresa, Alimentos Fray Bentos forma parte del grupo Los Lazos, “una de las empresas agroindustriales más importantes de Argentina y Uruguay”, que en “sus más de 100 años de existencia” “ha diversificado sus actividades a lo largo del tiempo, integrando con gran eficiencia la cadena de valor del sector lácteo, desde la producción de la materia prima hasta el producto terminado”. “Alimentos Fray Bentos se pensó para producir fórmulas infantiles y leches en polvo con los más altos estándares mundiales, siendo una de las plantas de producción más modernas del mundo. La flamante fábrica comenzó a operar en 2017 en Uruguay, para complementar las actividades comerciales de La Sibila, la otra industria láctea del Grupo Los Lazos ubicada en Argentina”, agrega la web.