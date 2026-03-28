La Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas de Comercio y Servicios (Fuecys) realizó elecciones para definir la integración de su nuevo Consejo Directivo Nacional, que estará al frente del sindicato hasta abril de 2028. Los comicios marcaron un quiebre histórico, ya que por primera vez en 95 años de existencia, Fuecys tendrá a una mujer como presidenta.

El proceso electoral se desarrolló entre el 16 y el 23 de marzo. La lista 321, que postulaba la candidatura de Miriam Borba, fue la más votada. De este modo, Borba será la primera presidenta de la historia de Fuecys. A su vez, 24 de los 39 integrantes del nuevo Consejo Directivo Nacional pertenecen a la lista 321.

En estas elecciones se presentaron cuatro agrupaciones. De acuerdo al escrutinio final, la lista 321 obtuvo 256 votos; la lista 216 – 2005, 77 votos; la agrupación 1+5, 74 votos; y la lista 1964, 21 votos.

En diálogo con la diaria, Borba dijo que para el sindicato el congreso “fue exitoso”, ya que “todos pudieron votar y expresarse”. “La gente quedó muy satisfecha. Fuecys tiene un congresal cada 30 afiliados, y para este congreso se autorizó la participación de sindicatos de menores afiliados, con una participación con voz, pero sin voto”, detalló.

Acerca de su trayectoria como dirigente sindical, Borba señaló que en los dos períodos anteriores ocupó el cargo de secretaria de Finanzas. En cuanto a su elección como presidenta del sindicato, consideró que se trata de “un ejercicio que responde también a la sociedad que tiene el país”. “Más allá de que las mujeres vienen batallando hace muchos años por estar en cargos de dirección y decisión, en este caso, a pesar de que es una organización con un 70% de mujeres afiliadas, nunca se dio de que una mujer encabezara las listas y lograra el triunfo”, señaló Borba, que reemplazara en la conducción de Fuecys a Favio Riverón.

“Eso es producto también de que la sociedad no aceptaba ciertos cambios, o que tampoco las mujeres no se animaban a encabezar una lista, algo que ha pasado. En esto hubo detrás un plan que se diagramó con varias mujeres, que se trabaja hace más de cinco años, para impulsar a algunas mujeres a cargos de responsabilidad más altos”, agregó.

Borba señaló que, en un gremio en el que 70% de los afiliados son mujeres, el resultado electoral supone “un cambio que es de justicia social hacia las compañeras, y un cambio cultural dentro de la Federación, porque si 256 votantes eligieron esto es porque está cambiando la realidad de Fuecys”.

Los ejes de trabajo de la nueva dirección de Fuecys

Con respecto a los ejes de trabajo para los próximos meses, Borba dijo que “se apuntará a fortalecer la Federación”, lo cual conlleva “tomar medidas para estar junto a los trabajadores, escucharlos y recorrer los lugares de trabajo, porque de esa manera se sabrán las reivindicaciones que tienen hoy y dónde están las áreas y sectores más complicados”.

Otro aspecto en el que trabajará la nueva dirección del sindicato son las tercerizaciones. “Hoy se contrata mucho trabajador eventual tercerizado, donde ni siquiera se pueden afiliar porque a veces no llegan a los jornales necesarios”, señaló. Borba también mencionó el avance de la tecnología y la inteligencia artificial, dado que “se están perdiendo muchos puestos de trabajo”.

Asimismo, Borba dijo que actualmente “la urgencia pasa por la precariedad del trabajo y el empleo de calidad”. Apuntó que “cada empresa que cambia su modalidad de trabajo despide trabajadores” y señaló que “por cada plataforma que se retira del país la consecuencia es que quedan 200 o 300 empleados menos, sean afiliados a sindicatos o no”. En estos momentos, sostuvo, “lo único que se ofrece para atender esas situaciones es seis meses de seguro de paro”.

A su modo de ver, “se debería discutir si hay planes para recuperar a estos trabajadores, que son muy jóvenes”. “No hay respuestas para ver cómo estas trabajadoras vuelvan al mercado laboral”, afirmó.

“¿Cuándo y cómo se generará el empleo que se pierde?”, preguntó Borba; y agregó: “Fuecys tenía hace años atrás a unos 18.000 trabajadores y hoy tiene menos de 14.000. ¿Dónde están todos esos trabajadores? ¿Fueron recuperados el mercado de trabajo o están trabajando en negro de lo que puede?”.