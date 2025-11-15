El jueves, como parte de la expansión de la programación de la diaria Radio, comenzó a emitirse úpa, ciencia que sorprende, ciclo que todos los jueves desde las 11.00 tiene a Leo Lagos al frente de una conversación con científicos e investigadores para continuar con la divulgación que se realiza desde la sección Ciencia de este medio. Editor de la sección e ideólogo del programa, Lagos habla acerca de una tarea que ahora salta desde lo escrito hasta lo oral.

“Creo que queda bastante patente en las notas de la diaria que nos tomamos un tiempo para hablar con los investigadores y las investigadoras. Las notas suelen ser extensas, pero en realidad hablamos de un montón de cosas más que no quedan reflejadas en ellas. Y el objetivo de estas charlas es que la gente se fascine con cosas que dicen los investigadores y las investigadoras, además de la investigación puntual que están haciendo”, explica.

Para Lagos es la consecuencia del trabajo en esa sección especializada del diario. “Empiezan a emerger algunos patrones que relacionan las investigaciones de distintas personas, en distintos lugares, en temas más generales que son específicamente los que estudiaron ellos o ellas. Todo eso espero que converja en estas charlas que tenemos, donde podemos a veces saltar de temas que trascienden lo específico de las investigaciones que realizaron las personas entrevistadas, pero que nos hablan de los mismos fenómenos”.

“Por ejemplo, hay un programa en el que cuestionamos dónde va quedando el Uruguay Natural, y eso se hace conversando con gente que hace distintas investigaciones que atañen a la biodiversidad, a nuestros ecosistemas vulnerables, a animales que están en peligro de extinción, pero que son reflexiones que trascienden específicamente lo que ellos ven. Lo mismo pasa con el primer episodio, que ya salió, que es sobre un pasado más rico de lo que nos contaron, donde hablamos de maravillas que ha ido desentrañando la investigación en arqueología, en antropología y en paleontología en los últimos 15 o 20 años. Hay una serie de cosas que se han venido descubriendo, pero cuando las ponés en contexto y ponés a un paleontólogo a hablar con una arqueóloga, surgen cosas que trascienden la propia investigación de cada uno de ellos. Y esa era un poco la idea de estar en un café y en una mesa de café, motivar ese tipo de conversaciones un poco más cruzadas”, agrega.

El conductor suma otro objetivo. “Es una cosa linda cruzar gente de distintas disciplinas que tal vez se conocen de nombre, a veces se conocen personalmente, pero es parte de ese sueño que uno tiene de que la sección Ciencia de la diaria sea una sección que genera comunidad, un lugar de encuentro para la comunidad que genera conocimiento, y un lugar de encuentro para los lectores y las lectoras que quieran sentarse en el balcón donde se ve, sin nada que interfiera a la vista, a esas personas que están creando conocimiento nuevo. Eso también fue motivo de lo que estuvo detrás de la idea de que en cada bloque hubiera distintos investigadores e investigadoras y no centrarnos en uno solo. Más allá de que hay algunos programas que tienen un investigador solo, o una investigadora sola. La idea era eso también: hacer un espacio de charla comunitaria”.

úpa cuenta con la dirección periodística de Lucas Silva y la producción de la diaria Radio, y se graba en Café la diaria. La realización técnica y el streaming están a cargo de Román Benvenuto, con sonido en vivo de Luciano Tornarelli y la asistencia de Joaquín González. La locución es de Ailín Curbelo y la música original es de Tito Lagos.