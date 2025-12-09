Desde el miércoles 10 hasta el domingo 21 de diciembre el Ballet Nacional del Sodre (BNS) presenta Carmina Burana, con música de Carl Orff y coreografía de Mauricio Wainrot. La dirección musical está a cargo de Esteban Louise y el diseño de escenografía y vestuario es de Carlos Gallardo. El BNS, bajo la dirección de María Riccetto, estará acompañado por la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional del Sodre, dirigidos por Louise.

Esta impactante producción, que combina música, danza y canto, fue compuesta por Orff en 1937 y es una de las obras más famosas del siglo XX. Basada en poemas y cantos de los siglos XII y XIII, nos sumerge en un universo de pasión, ternura, fatalidad y destino. Esta obra muestra la mezcla de ritmos primitivos y sensualidad de la música de Orff, con un vestuario sorprendente que despliega una estética tan elegante como intensa.

La coreografía de Wainrot, estrenada en Uruguay el 21 de marzo de 2019, respeta las cinco escenas elegidas por Orff, y comienza y termina con Fortuna Imperatrix Mundi. La idea de circularidad es algo constante desde la base musical en la obra de Orff, como representación de la vida misma. La obra explora la continua rotación de nuestras vidas y nuestras elecciones. La Fortuna no será nunca permanente, siempre fluye girando al unísono de los hechos que nos toca vivir, gozar y sufrir.

Foto: Santiago Barreiro para BNS

la diaria conversó con dos integrantes del BNS: la uruguaya Mahia Fernández es la bailarina más joven de la compañía, ingresó en 2025 y se formó en el Florida Ballet Estudio, bajo la dirección de Bettina Basso y Paula Della Ventura; la brasileña Yasmín Lomondo, formada en el Centro de Dança Rio y en el Conservatório Brasileiro de Dança, ingresó a la compañía en 2017 y fue nombrada recientemente primera bailarina.

Consultada sobre el desafío que implica esta obra, Fernández dijo a la diaria: “Es una obra que, si bien no es un ballet clásico, tiene una gran fuerza y es muy aclamada por el público. En lo personal, mi formación ha sido en su mayoría enfocada en el ballet clásico, por lo tanto, es un gran desafío para mí interpretar una obra contemporánea tan importante por primera vez”. Por su parte, Lomondo manifestó estar muy feliz por la promoción y, aunque no le tocan roles principales, comentó: “Creo que el desafío más grande es el cansancio físico. Porque no es una obra muy difícil técnicamente, pero es muy fuerte físicamente, entonces manejar este cansancio es un desafío”.

Esta puesta tiene la particularidad de presentar tres cuerpos estables en escena, lo que genera mayores complejidades: “Ensayamos todos por separado y unimos los tres cuerpos una semana antes del estreno. Es necesario un poco de atención y paciencia, porque cambia el pasar de ensayar con la música grabada a la música en vivo. El ritmo en general cambia y nuestros cuerpos están acostumbrados a bailar de una forma, así que tenemos que estar bastante atentos. Pero después de que nos acostumbramos sólo queda disfrutar de este lujo que es bailar acompañados de la orquesta y el coro”, afirmó Lamondo.

A este respecto, Fernández consideró: “La orquesta y el coro lo vuelven una experiencia totalmente mágica; la verdad es que la piel se pone de gallina al escucharlo en vivo. Es una gran oportunidad para que el público pueda ver a los tres cuerpos estables que tiene el Sodre, es poco común que suceda eso. La música es muy poderosa, es visualmente impresionante, y no es necesario entender de ballet para ir. El público va a salir con una sensación hermosa”.

La invitación está hecha, en palabras de Lomondo: “Hay que ver Carmina Burana porque la música es hermosa, la coreografía es divina y es todo en vivo. La fuerza y el ambiente que se generan en el teatro con los tres cuerpos juntos es increíble”.