Hace 11 años, la carpa del circo Tranzat se instalaba por primera vez en Piriápolis para brindar sus espectáculos durante toda la temporada. En esa década y pico se convirtió en una presencia habitual, esperada por los veraneantes. En esa década y pico, además, se sumaron, primero, Proyecto Migra en La Paloma y, luego, Flynch Espacio Creativo en Punta del Diablo. “Cae el sol, se encienden las luces y estalla la risa: donde la noche empieza, el circo sucede”, define Tranzat su propuesta, que, al igual que las de sus colegas de los balnearios rochenses, ofrece un cierre emocionante y artístico a las extensas jornadas de playa. Son tres propuestas en tres balnearios diferentes, cada uno con su impronta, pero hay nombres que se repiten, en una muestra del carácter comunitario y dialógico del colectivo circense.

Tranzat

Los pioneros en esta propuesta estival estarán, una vez más, en La Horqueta, junto al castillo de Piria, a partir del 2 de enero y darán funciones todas las noches. Destacan que la propuesta excede lo que se puede ver sobre el escenario: “Tranzat se vive como una experiencia completa, que combina circo, gastronomía local y un espacio de juegos cooperativos para todas las edades”. Se trata de “un proyecto colectivo integrado por diez artistas de circo, técnicos, productoras y trabajadores culturales, con trayectorias diversas y un fuerte compromiso con el trabajo colaborativo”, sostienen, y destacan que “desde sus inicios el circo se construye en diálogo con la comunidad local y el público, generando un espacio de encuentro accesible, independiente y vivo”.

Abren el espacio a las 20.30, con foodtrucks y juegos, y todos los días a las 21.30 hay un espectáculo de circo, siempre a la gorra, con un precio sugerido de 400 pesos; los domingos y lunes ponen en escena la Varieté Tranzat y de miércoles a sábados, Desencajando. Los martes son día de invitados: el 13/1 la compañía Clap Clap estará con Never normal; el 20/1, Kustrika con Obra en construcción; el 27/1, Cami Basterra con Yo soy Américo; el 3/2, Nones Circo con Bang, y el 10/2, Circo Raíz con Suculentas.

Calculan que desde que cumplieron el sueño de levantar la carpa de circo contemporáneo –que cruzó el Atlántico desde Francia– pasaron por allí 150.000 espectadores y “distintas personas y colectivos han sostenido y resignificado este proyecto”. Sobre la temporada que comienza, dicen: “La novedad no es un cambio abrupto, sino la continuidad de un proyecto vivo, que se reinventa año a año desde el trabajo cotidiano, el cruce de lenguajes escénicos y el aporte colectivo de quienes lo hacen posible. Pero tenemos novedades en relación con la escena: una linda nueva propuesta escénica llamada Desencajando, una comedia física sin palabras, una coreografía del desorden que revela lo extraordinario en lo cotidiano; entre cajas que no encajan, objetos que cobran vida y un desorden coreografiado, estos personajes atraviesan un día tan absurdo como extraordinario”.

Migra

Proyecto Migra ya está instalando su carpa frente al mar para abrir sus puertas con el inicio del nuevo año: el mismo 1/1 arrancan con su novena temporada, que se extenderá hasta el 21/2 e incluirá funciones a la gorra todos los días a las 21.30. Invitan a disfrutar de su carpa-teatro, a la que definen como “un centro cultura itinerante” y “un circo sin animales ni domadores”, integrado por “artistas profesionales de circo motivados por un proyecto artístico, poético y social, abierto a todo el público”, y anuncian que habrá cuatro espectáculos diferentes por semana, además de talleres para niñas y niños los martes y jueves de enero a las 15.30, residencias artísticas y conciertos, entre otras cosas.

El colectivo, conformado en 2015, tendrá este año una grilla variada, en doble función, que incluye espectáculos para todas las edades de la propia compañía. “Todos son muy distintos entre sí, pero conservan la identidad artística de Migra: una fuerte impronta teatral, mucho humor, imágenes poéticas y mucha técnica de circo, lo que genera un lenguaje singular, poético y popular, accesible para todas las personas”, sostienen. Los martes y miércoles, Aquellos años; los jueves y viernes, Olimpíadas atípicas, y los sábados y domingos, Hotel gran hotel. Los lunes están reservados a invitados especiales: el 5/1 estarán Leticia Vetrano y María Paz Cogorno con Ginger y Monique; el 12/1, Micaela Pane con Escala directa; el 19/1, María Peligro con Fuera; el 26/1, Marcia Portales con Debora libro; el 2/2, Gabi Parigi con Consagrada, y el 9/2, un espectáculo de la casa, Danzandoando. Por otro lado, habrá programación especial a las 23.00 el 9/1 con La mujer que sostiene la luna, de Mariana Smilevitz, y el 16/1 con Misceláneas, de Carolina Kostoff. Por último, incluyen programación para niñas y niños a las 19.00 y para ese público destacan Qué brisa la risa, de Florencia Delgado, el 23/1.

Proyecto Migra. Foto: Difusión

Entre las novedades de esta edición de Migra en La Paloma, comentan: “En el área externa al circo agregamos la Estación Lúdica, para que los más pequeños puedan jugar en el tiempo de espera antes de ingresar a la función”. Por otra parte, hacen énfasis en el trabajo con la comunidad local: “En estos años hemos construido un fuerte vínculo con la comunidad de La Paloma, que siempre nos recibe y espera amorosamente y que no sólo disfruta de los espectáculos, sino también de nuestra carpa centro cultural: da y asiste a talleres culturales y presenta sus espectáculos en nuestra carpa. Nuestra expectativa es continuar fortaleciendo el lazo con la comunidad, nutrir y fortalecer el intercambio humano y cultural, proporcionando un espacio de identificación”.

Flysch

Desde hace seis años, Flysch Espacio Creativo está instalado en Punta del Diablo, donde ofrece su propuesta de circo contemporáneo, dedicado a la exhibición y formación en artes escénicas, con especial foco en el circo contemporáneo y el teatro físico, a lo que se suma “algo de música”. “Es un espacio que apuesta a la cultura viva, inmerso en un bosque de pinos con construcciones de barro y madera generando un intercambio más ameno con la naturaleza”, definen, y agregan que “desde una mirada sensible y cercana, se consolida como un punto de encuentro entre artistas y comunidad, apostando a una programación diversa que combina espectáculos y actividades formativas”.

El sábado 3 de enero dan comienzo a la temporada de verano, durante la cual pondrán en escena una grilla variada que, en la tónica del trabajo habitual del colectivo, combina espectáculos y actividades formativas. Destacan que el ciclo de funciones “reúne a compañías de circo y teatro de distintos países, generando un cruce entre lenguajes escénicos, humor, riesgo físico y poética corporal”, y estará abierto los martes, jueves y sábados, y algún domingo, hasta el 28 de febrero, con funciones a las 20.30.

Para la primera quincena de enero tienen programada la actuación del colectivo uruguayo-argentino Nones Circo con Bang en la inauguración el sábado 3; la compañía Clap Clap, también de integración de ambas orillas del Río de la Plata, presentará Never normal el martes 6; la argentina Micaela Pane estará con Escala directa el jueves 8; el sábado estará el Show de Franky Pippen, de Fran Burghi; el domingo 11, habrá varieté de circo con artistas internacionales; el martes 13, la argentina Cami Basterra con Yo soy Américo; y el jueves 15, su compatriota Marcia Portales con Bésame. En su página de Instagram irán actualizando la grilla.

Por otra parte, el lunes 5 inician los talleres de circo para niñas y niños, con énfasis en gimnasia artística, en dos horarios, lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 para 3 a 6 años y de 18.00 a 19.30 de 7 años en adelante. Será la oportunidad de experimentar con acrobacias de suelo, equilibrios y acrobacias grupales, tela, trapecio, malabares y puesta en escena (por más información, hay que comunicarse con Daniela al 099 785 843).

Respecto de su propuesta integral, comentan: “Flysch busca ser inclusivo, libre de violencia y que sus propuestas defiendan y promuevan las artes escénicas en general, los derechos humanos y de género y el acceso democrático a eventos, por lo que los espectáculos son a la gorra con un precio sugerido, considerando a las actividades artísticas como herramienta de transformación social. Funciona como un proyecto autogestionado por un pequeño colectivo conformado por cinco personas que se distribuyen las tareas artísticas, formativas, de gestión cultural, fotografía y diseño, construcción y arte culinario, sostenido por el compromiso con la cultura local y el acceso a propuestas artísticas de calidad en el territorio”.