Las series y películas italianas resultan ideales para Navidad porque combinan varios elementos culturales que encajan naturalmente con el espíritu de estas fechas: ubican a la familia (con sus conflictos y contradicciones) en el centro del relato, usan un ritmo contemplativo y observador de las conductas humanas, están plagadas de un humor imperfecto que no idealiza las fiestas, sino que las vive, y juegan mucho con la evocación del pasado, la infancia, el pueblo y los rituales que se repiten. Perfecto ejemplo de esta calidez navideña es Sicilia Express, la serie de comedia italiana de Netflix, creada y protagonizada por Salvatore Ficarra y Valentino Picone, un conocido dúo cómico de Palermo (Sicilia) con fuerte presencia en teatro, cine y televisión desde hace décadas y conocido por sátiras que mezclan un cercano humor popular con crítica social (L’ora legale e Il primo Natale).

Los protagonistas de la historia, Salvo y Valentino, son dos enfermeros sicilianos que trabajan en Milán y que, antes de Navidad, descubren un contenedor de basura que funciona como una especie de portal mágico para teletransportarse instantáneamente al sur, donde viven sus familias. Esto genera caos y diversión, pero también los obliga a enfrentarse a la distancia, a sus relaciones de pareja y a las diferentes realidades sociales de Italia. Los protagonistas intentan mantener su descubrimiento en secreto mientras lidian con problemas como el cansancio propio de su trabajo, las distancias culturales, los prejuicios y un jefe horrible.

El viaje imaginario que plantea la serie es mucho más que un simple desplazamiento geográfico: es una excusa para explorar la identidad, la memoria y los vínculos familiares en una Italia atravesada por tensiones entre la tradición y la modernidad. La miniserie conecta el norte moderno con el sur mediterráneo, y a través de un cálido relato hace una acertada observación de las diferencias sociales entre las regiones ricas y las más empobrecidas y familiares.

La mirada parece ser ligera, pero a medida que avanza, cada capítulo plantea una clara posición política, social y moral: estos enfermeros encarnan la precariedad laboral y la presión de un sistema que exige productividad y ofrece nula estabilidad. El contenedor mágico simboliza la posibilidad de confrontar la desigualdad entre el norte y el sur de Italia, y lo hace con un humor que funciona muy bien como crítica. Entre esos viajes clandestinos y la improvisada doble vida que deben emprender los enfermeros, la serie traza un relato preciso del trabajador moderno, atrapado entre sus propias necesidades y las limitaciones de un sistema que lo explota.

A través del clásico humor italiano, repleto de enredos, agilidad y gags, vemos a un país partido en dos. El sur aparece sin clichés prejuiciosos ni folclore, mostrado desde un realismo cotidiano que deja ver su belleza pero también su abandono y desgaste. Entre quejas sobre pasajes caros, trámites de una burocracia absurda y problemas básicos como no tener agua, la serie logra armar un retrato social que no busca golpes bajos, sino reflexionar sobre la ambigüedad entre la necesaria actualización y el sostén de ciertas tradiciones. Sin épica sensiblera ni discursos políticos directos, Sicilia Express sabe enfocarse en lo cotidiano y lo emocional, y desde ahí habla de la migración interna, los quiebres generacionales, la vertiginosa vida que llevamos y el peso de nuestras raíces.

El resultado es una serie entrañable que no apuesta a giros espectaculares, sino a plantearnos pequeñas verdades, con un ritmo tranquilo y una mirada empática. Al final, nos deja una sensación de haber compartido con los protagonistas un viaje íntimo y sincero que retrata una Italia en continuo movimiento, que va hacia algún lugar sin dejar de mirar de reojo su pasado.