La curva del tiempo, que deparó a sus protagonistas, Magela Zanotta y Federico Buso, dos nominaciones a los premios ACE, llega este fin de semana a la sala Hugo Balzo, del Auditorio del Sodre. Definida como “una comedia andina”, está ambientada en una chacra donde paisaje y magia cotidiana se confunden. Ángel convive con un caballo, una tortuga y, quizás, con el fantasma de Teresa, su gran amor, que aparece –o lo habita– en ciertos momentos, mientras suenan boleros desde una radio lejana. Entonces llega Lina, una abogada que escapa de su vida urbana.

Esta obra de Martina Cabanas Collell, producida con apoyo de Iberescena y Proteatro se presenta este sábado a las 20.00 y el domingo a las 19.00 con entradas a $600 en Tickantel.

Relato y género

Palabra y género en escena es un conversatorio que busca abrir un espacio de reflexión sobre cómo el lenguaje, los relatos y las vivencias marcan las experiencias de género. La propuesta convoca a narradores, escritoras, docentes, artistas y activistas a intercambiar perspectivas y construir miradas críticas sobre la forma de contar el mundo.

La iniciativa es organizada por la Comisión de Cultura de AEBU y la organización Caminos Culturales de Argentina. La jornada del sábado 6 comenzará a las 10.00 en el tercer piso del sindicato, con la mesa de reflexión “La construcción del decir”, que contará con la apertura de María Eugenia Estoup, presidenta de AEBU.

Cosmicalle y memoria

Este sábado de 17.00 a 22.30, la feria Cósmica –esta edición se organiza bajo el lema Ese Espacio– toma una vez más la calle, a la altura de Maldonado 1858, para una activación que vincula presente, pasado y porvenir, artes vivas, talleres, muestras, feria, intervenciones gráficas y, a las 20.00, la presentación de la publicación y una mesa de diálogo sobre Amelia nos convoca, que además será el eje de otro encuentro, este domingo 7 a las 16.00, en el espacio Colón, de Canelones. El proyecto, que involucra a Pinches artistas, sobre la figura de la víctima de terrorismo de Estado, Amelia Sanjurjo, cuenta con el apoyo de Fundación Itaú. En conjunto se presentarán obras en un formato de gran tapiz realizado con todas las piezas creadas y expuestas en formato de libros en la edición de Cósmica 2024.