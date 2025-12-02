Tras la primera reunión tripartita el 24 de noviembre, este lunes se volvieron a reunir la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la empresa Bonimar SA, responsable accionista de la radio M24, para concluir la negociación de las liquidaciones de todos los créditos laborales debido a la desvinculación de 42 trabajadores.

Previo al encuentro, el viernes, hubo una instancia bipartita entre el abogado de la empresa, APU y delegados del núcleo base de M24, en el que se acordó que 12 trabajadores que facturaban lograran “una forma de liquidación” llamada “acuerdo transaccional, para que fuera lo más parecido al caso de quienes todavía están en planilla”, explicó en diálogo con la diaria el secretario general de APU e integrante del núcleo base de M24, Álvaro Pan Cruz.

De las personas que facturaban, “por lo general, eran unipersonales”, dijo Pan Cruz, y otros cobraban en modalidades como la cooperativa de artistas Cooparte, que “una vez por mes accedían a una factura y la entregaban a la empresa sin la necesidad de crear una empresa el propio trabajador”, agregó.

En la instancia de este lunes se firmó el acuerdo para los 12 trabajadores y “todo el resto de los adeudos quedó contemplado de esa partida que se le abonará a cada una de las personas”, manifestó el dirigente de APU.

Además, los 29 trabajadores que estaban en planilla van a seguir cobrando su salario: “Eso se había acordado, se mantuvo y van a cobrar el 31 de diciembre, porque les corren todos los derechos laborales como aguinaldo”, señaló Pan Cruz, y añadió que el 2 de enero cobrarán “toda la liquidación de haberes por despido”.

Por otra parte, se refirió a que con la negociación y la resolución de las liquidaciones se culminó una etapa dentro de la situación conflictiva de las desvinculaciones: “Funcionó bien, tuvimos buen diálogo y hubo entendimiento con el abogado de la empresa, que fue la única cara visible que tuvimos en la instancia bipartita y hoy en el ministerio. Esta parte del conflicto fue satisfactoria”, valoró.

“Nosotros nos quedamos con la sensación de que todo esto se podría haber manejado de otra manera. Entendemos que si la empresa estaba atravesando dificultades y tenía necesidad de llegar a una situación de venta, no hubiera estado mal que los trabajadores estuviéramos enterados de eso, porque permite prepararse de otra manera”, apuntó el secretario general de APU.

“Hubo hasta algunos compañeros y compañeras que en estos últimos tiempos habían tenido otra oferta laboral y la desecharon porque entendían que aquí donde estaban seguros; de saber la situación, hoy tendrían resuelto de otra manera”, indicó.

Consultado en relación con el cruzamiento del vínculo entre el sector del Movimiento de Participación Popular (MPP) y la radio, Pan Cruz mencionó que desde APU analizaron “con profundidad, porque entendemos que fue parte de esas desprolijidades, porque, por un lado, se dijo que el movimiento político no tenía directa relación con el medio, pero sí salieron notoriamente dirigentes a decir que sí”. Agregó que “eso es parte de un manejo, que fue errático, como que iba y venía, y no dejaba claro las responsabilidades”.

Desde APU seguirán el proceso de venta porque “es motivo de preocupación que el tema de fondo, además de la pérdida laboral, es la amenaza a la concentración de medios, cada vez más presente, y la extranjerización”, expresó Pan Cruz.

“Siempre recordando que las ondas, el aire, es del Estado y es propiedad de los uruguayos, hay que tener bien regulado, tiene que haber una ley de medios clara, que no la hay”, aludió el secretario de APU. “El Frente Amplio hizo una ley, la Coalición [Republicana] hizo otra ley, y este gobierno dejó sin efecto algunos aspectos de la ley, lo que hace difícil de citarla y no tenemos bien clara las normas que están rigiendo”, agregó.

“Los organismos del Estado correspondiente también deberían expresarse con respecto a este tema, no sólo desde el ámbito sindical, que somos una parte interesada y damnificada en esto”, advirtió Pan Cruz. “Para que no vuelva a ocurrir que no se sepa quiénes son responsables de un medio, quiénes se hacen cargo de las liquidaciones, porque en definitiva, si pasa algo en el medio, si tiene que actuar la justicia, ¿contra quién actúa? Si no están claras las responsabilidades. Esto va más allá de los puestos de trabajo”, concluyó.