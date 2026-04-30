Durante una movilización del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines en el Ministerio de Trabajo. (Archivo, enero de 2025)

Sin avances en tres temas centrales, se celebró este miércoles una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), entre el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) y la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), quienes están negociando desde fines de enero pasado las condiciones para un nuevo convenio colectivo, en el marco de la onceava ronda de los Consejos de Salarios.

La secretaria general de SIMA, Zoya Franco, dijo a la diaria que las negociaciones, en líneas generales, “están estancadas”, y que las principales diferencias que separan a las partes tienen que ver con tres puntos que para el sindicato son centrales.

Uno tiene que ver con que la ALN no está dispuesta a discutir la reducción del tiempo de trabajo, hasta que la Cámara de Comercio y Servicios no lleve adelante la discusión de ese tema. Al respecto, comentó que “la reducción de la jornada laboral para la industria no implica un peso de inversión. La negativa a discutir es simplemente política. Hay intransigencia en discutir ese y otros temas”.

El segundo punto tiene que ver con que el gremio plantea, como mínimo, un paquete anual de 20 horas para cuidados de familiares directos (por casos de enfermedad, internación, gestiones escolares, etcétera), mientras que los empresarios hasta el momento ofrecen un paquete de 12 horas. “Todavía estamos bastante lejos”, afirmó, en referencia a esos dos puntos.

Franco señaló también que el otro tema que se discute entre las partes es el ajuste salarial. Sobre esto, dijo que están “intentando asegurar un incremento de salario, de un mínimo de 2%”. Aclaró que “esa es una propuesta y un porcentaje que el sindicato y los empresarios aún deben estudiar”.

Consultada acerca de quién presentó dicha propuesta, la dirigente respondió que “fue surgiendo de acuerdo a las propuestas que antes presentó el sindicato. Se manejaba un incremento de salario real, y la discusión se fue dando porque los empresarios plantearon que, de acuerdo a las pautas salariales del gobierno, ya estaría ese incremento. Entonces, lo que planteó SIMA es que si la cámara especula con el comportamiento de la inflación, que se asegure un crecimiento de entre 1% y 2%. Después se buscará una fórmula para que los trabajadores no pierdan salario, en el caso de que la inflación se dispare”.

La próxima instancia tripartita en el MTSS es el día jueves 7 de mayo, y según expresó Franco, ahí se tendría que comenzar a perfilar si se alcanza o no un acuerdo en los distintos temas. “En caso de que la cámara responda que no al ajuste salarial, o que no se acerque más a las horas de cuidados, o que continúen rechazando la reducción horaria, se convocará a una asamblea y se evaluará qué opciones hay hasta el momento sobre la mesa. Pero estamos aún bastante lejos” sostuvo.

SIMA tiene previsto realizar una asamblea en la primera quincena de mayo, y allí analizará la marcha de las negociaciones, dado que se pretende que no continúen pasando más tiempo sin alcanzar un acuerdo. “Si no existen avances importantes en lo salarial, en materia de cuidados y en la reducción de la jornada laboral, el sindicato evaluará qué camino tomar. Y al día de hoy no se descarta nada”, concluyó Franco.