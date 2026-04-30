Después de anunciar días atrás un paro de 24 horas (desde las 22.00 de este viernes hasta las 22.00 del sábado 2 de mayo), la Federación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Fancap) dejó la medida sin efecto y, a la vez, levantó la ocupación de la planta de La Tablada, que se había iniciado en las primeras horas de este jueves.

El presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, dijo a la diaria que tras gestiones realizadas por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la federación mantendrá una instancia de negociación con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el próximo lunes a las 13.30. Según indicó el dirigente, se estima que en esa reunión participará el directorio de Ancap.

A raíz de esta gestión, la ocupación fue levantada, aunque se mantuvo un paro en la planta hasta las 22.00 de este jueves. Sprovieri aclaró que entre el lunes y el miércoles de esta semana salieron de la planta de La Tablada 30 millones de litros de combustible, y que el sábado se podrá cargar con normalidad en las estaciones de servicio.

Antes de la comunicación telefónica con Abdala, el dirigente había señalado que el sindicato buscaba “alguna reacción por parte de Ancap y del gobierno para evaluar cómo se sale de esta situación”. “El objetivo final del sindicato es volver a un ámbito de negociación serio y real, y no estar permanentemente en conflicto”, afirmó.

Agregó que, ante la falta de novedades, la federación se reunió el miércoles y resolvió ocupar la planta de La Tablada este jueves. Señaló que el sindicato pretende dialogar con Ancap “para analizar y definir qué cambios hay que hacer en la industria cementera para que sea viable. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios”.

Asimismo, comentó que, una vez concretada la ocupación en horas de la mañana, se realizaron gestiones que incluyeron comunicaciones con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y con la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios. Sin embargo, hasta el mediodía no hubo contactos, ni oficiales ni extraoficiales, con integrantes del directorio de Ancap.

Sobre las 12.30, dirigentes de Fancap se reunieron en asamblea en las puertas de la planta de La Tablada, donde se informó sobre la gestión realizada por Abdala. A partir de eso, se resolvió levantar de inmediato la ocupación y cancelar la medida de paro.