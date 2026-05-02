En un establecimiento del paraje Costa del Yi, en el norte del departamento de Florida, dos trabajadores rurales resultaron intoxicados por causas que se investigan. La principal hipótesis es que inhalaron monóxido de carbono. Fueron hallados en el interior de un tráiler acondicionado como habitación, en donde pasaban la noche.

Uno de ellos, de 44 años de edad, falleció en el lugar, mientras que el otro trabajador, de 27 años, fue derivado al CTI de Camedur, en Durazno.

Los trabajadores realizaban tareas de cosecha, a través de una empresa que brinda servicios agrícolas a empresas productoras del rubro.

La Jefatura de Policía de Florida difundió un breve comunicado en el que narró las actuaciones a partir de “haber tomado conocimiento de un posible accidente laboral por intoxicación”. Informó que el trabajador de 27 años de edad se encuentra estable.

De acuerdo a datos extraoficiales recabados por la diaria, la principal línea de investigación asocia el siniestro a artefactos con los que está equipado el tráiler y que tienen al gas como fuente de energía, tales como una cocina y una heladera.

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social habilitará este sábado la guardia de inspectores para que concurran a Florida, donde realizarán una investigación a partir de una visita al lugar y de coordinaciones con la Policía de Florida. El caso está en la órbita de la Fiscalía de 2° turno.

Desde el Sindicato de Peones de Estancia (Sipes) fue emitido un comunicado lamentando el hecho. Ese mismo día “conmemorábamos el 14° Día del Trabajador Rural, con asamblea de trabajadores en la que denunciábamos la grave precariedad de las condiciones de trabajo y la altísima siniestralidad fatal en el sector”, apunta el texto difundido en las redes del Sipes.