El final de un año suele ser un buen momento para evaluarlo en sí mismo y en comparación con otros períodos similares. Eso hizo la Orquesta Filarmónica de Montevideo, uno de los elencos estables de la intendencia, que anunció que cerró 2024 con récord de asistencia a sus espectáculos.

Martín García, director de la Filarmónica, reflexionó junto a la diaria acerca de los logros obtenidos el año pasado. “El año arrancó muy fuerte y muy inusual con la experiencia en el Cerro de Montevideo junto a la Banda Sinfónica, por los 300 años. Y después ofrecimos toda la temporada a la venta desde que arrancó 2024, y empezamos a ver que ya en febrero y marzo había venta para los últimos conciertos del año”.

“Nos pareció que hubo un quiebre en la manera de responder del público, ya que, sin estar ofreciendo un abono de temporada, la gente podía navegar en cada uno de los conciertos y elegir qué propuesta quería. Y mirando los números, vemos que si nos vamos a antes de la pandemia, fue el año con más público y con más venta de entradas, lo cual fue impactante”, agrega García.

El director destaca la política de atraer públicos, por ejemplo con invitaciones a escuelas y organizaciones sociales que presencian los ensayos generales de la orquesta. “A la vez venimos trabajando con la universidad y este año ofrecimos una entrada a un precio casi que simbólico a estudiantes e integrantes de la comunidad de la Facultad de Artes, lo cual también reforzó el vínculo que tenemos con esta institución. Cuando sacamos la cuenta, vimos que más de 40.000 personas vieron la Orquesta Filarmónica en el año que se cerró, lo cual no está nada mal”.

A la hora de explicar los motivos, García dice tocar “un poco de oído”, porque es difícil explicar el fenómeno en su totalidad. “Por un lado, influye que se establece una regularidad en la actividad de la orquesta. Ha habido un equilibrio, que siempre es difícil, entre propuestas populares y aquellas en las que está anclada la actividad de la Filarmónica, que es el repertorio sinfónico. Esos son factores que pesan”.

“La orquesta, artísticamente, también ha atravesado una etapa de renovación, de un crecimiento artístico que se nota, que lo ven los artistas invitados que vienen y trabajan con la orquesta. Hay una gran cantidad de factores que parecen estar jugando a favor de esa identificación”, suma García.

La charla deriva por el lado de la renovación, que forma parte de un proceso histórico. “La Filarmónica se crea como orquesta sinfónica municipal a finales de la década del 50 y prácticamente es una orquesta de cámara, con 34 integrantes. A partir de allí, a lo largo de los años hubo un camino de crecimiento de sus filas hasta consolidarse como un gran elenco sinfónico con casi 100 integrantes”, recuerda.

Martín García. Foto: Ernesto Ryan

“Ahí está el factor numérico, del repertorio que puede abordar, que es prácticamente todo el repertorio sinfónico. Después hay un recambio generacional, que llegó a una conformación de la orquesta bien interesante, con una cantidad de músicos jóvenes, un grupo de referentes con mucha experiencia y un núcleo muy importante de músicos que están en la mitad de su carrera artística”.

Pero no solamente cambió la orquesta, según el director: “Las generaciones más nuevas experimentan y viven la música de una manera muy distinta, transitando y cruzando las distintas músicas con una naturalidad y una facilidad que en otras épocas no lo era tanto. Eso también se ve en las ganas y en la alegría con que se incorporan distintos repertorios, y nos animamos a experimentar cosas que antes la orquesta no había hecho”.

Un elenco de este tipo requiere una planificación anticipada, así que todo 2025 ya está pensado, con proyectos de cara a 2026. “El año comienza con una temporada de verano muy fuerte”, anticipa García. “Comenzamos el 11 de febrero con un concierto en la iglesia de Tapes, con la obra Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, de Joseph Haydn. Muy profunda, muy alejada de propuestas más taquilleras, pero que es uno de esos milagros de la música que cada tanto aparecen”, anticipa.

“Hay dos conciertos de Filarmónica de Película en el teatro Solís, el 19 y 20 de febrero, con música clásica que formó parte de bandas sonoras del cine, y además con música original para películas y para series de televisión. Es una propuesta que ya hicimos, y la vamos a renovar un poquito con Christian Font como maestro de ceremonias”, cuenta el director.

El 27 y 28 de febrero será el turno del Carnaval de Venecia, algo que viene llenando el teatro en los últimos años. “En este caso vamos a presentar oberturas de óperas que se estrenaron en la ciudad de Venecia, la música de la película Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, y algunas sorpresas más. Después tenemos la temporada principal, con propuestas sinfónicas muy potentes en el teatro, espectáculos en los barrios, vacaciones en julio, un Festival Bach en setiembre, hay ópera, de todo”. Habrá mucho para seguir conversando.