Quiso la casualidad que este año el Premio Víctor Soliño haya hecho un viaje a sus raíces, porque tanto ahora como en 1996, en la primera edición, fue la misma agrupación la que obtuvo el destaque: La Gran Muñeca.

En aquel año, los músicos Fernando Condón y Laura Canoura, junto a la letrista y directora de la reconocida revista Uruguay Show, instituyeron la premiación y fue Edú Pitufo Lombardo con el tema “Bien de al lado” quien ganó por primera vez el Víctor Soliño a las composiciones inéditas de carnaval. A partir de allí, la premiación se convirtió en uno de los principales incentivos por parte de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), para que más artistas carnavaleros compongan obras originales para la fiesta de febrero.

En la primera edición del concurso fueron 70 las canciones que participaron. En 2024 la cifra trepó hasta las 163. En el último carnaval fueron 204 las composiciones inscriptas que tuvo que evaluar el jurado integrado por Eduardo Outerelo, Noemí Alem y Javier López.

El periplo de La Gran Muñeca

“Volver a la raíz no es mirar atrás/ es sentir la tierra fértil/ enredándose en la memoria del alma”, dice parte de la letra de “Volver a la esencia”, el tema con el que La Gran Muñeca se llevó el premio. No fue nada fácil conseguirlo.

Sobre mediados de diciembre, La Gran Muñeca tuvo que barajar y dar de nuevo. De golpe, se enteraron de que Pitufo Lombardo, quien había sido su director escénico y arreglador en los carnavales 2023 y 2024, y con quien el conjunto había empezado a ensayar su nuevo repertorio, sería baja para la temporada. Y lo que es peor aún, el conjunto debería resetear y empezar a ensayar de cero: la secuencia de músicas y arreglos que había propuesto Pitufo en los ensayos iniciales no podrían ser utilizados. A partir de entonces, todo el trabajo de la murga fue a contrarreloj.

Ese percance es una de las primeras escenas que se le viene a la cabeza ahora a Pablo Porciúncula, que junto a Mario Jolochín, Agustín Amuedo y Julián Rugnitz, compuso música y letra de la despedida ganadora del Premio Víctor Soliño 2025.

“A partir de diciembre tuvimos que armar toda una musicalidad nueva”, dijo a la diaria Porciuncula. “Estuvimos todo un domingo, una jornada [desde las] ocho horas del mediodía hasta las ocho de la noche, buscándole la vuelta a la despedida. Ahí fuimos echando mano a algunas composiciones inéditas que ya teníamos”, aclaró. A diferencia de lo que implica componer una canción o un tramo de un espectáculo para carnaval, la retirada murguera requiere una secuencia de armonías y melodías propias. Fue sobre ese esqueleto que los autores fueron zurciendo las estrofas del mejor tema inédito de esta temporada.

“Con Mario Jolochín pudimos escribir este año, por primera vez, para carnaval. Si bien habíamos tenido ya la experiencia de componer libretos para Murga joven, fue todo un desafío escribir para La Gran Muñeca y lo disfrutamos mucho”, agregó.

La despedida ganadora, propone postales de momentos y emociones que son parte de la esencia murguera: el reinventarse y salir adelante, como le ocurrió al propio conjunto en este carnaval, el arraigo barrial y una bajada que recuerda los orígenes de la murga fundada en 1921. La Gran Muñeca esta temporada fue un claro ejemplo de resiliencia y lo estampó con su coro en los versos finales de su actuación: “Todo vuelve a cero, bajo el aguacero/ y un clarín murguero, vuelve a suceder/ Reinventarse, despojarse un rato/ garabato del domingo aquel”.

La vieja Sarabanda

A diferencia del resto de las categorías, las Comparsas de Negros y Lubolos deben presentar todo un repertorio inédito en música y letra. Esto hace que cada agrupación presente entre siete y ocho temas nuevos por año. Una de estas composiciones fue “Otra vez mordí el polvo”, que integró el repertorio de La Sara del Cordón, la comparsa que, además, se alzó con la copa de la categoría en el concurso oficial.

“Fue el último tema que escribí”, contó a la diaria Fabián Silva, que en conjunto con Andrés Arnicho compuso la canción galardonada con el segundo puesto de los Premios Victor Soliño.

“Otra vez mordí el polvo/ Otra vez el miedo no me deja ver la luz/ Debo confiar en mí mismo y paso a paso volver a caminar”, dice la letra, que es parte de un espectáculo que cuenta la historia de Pablo, un joven sumergido en el problema de las adicciones. La comparsa irrumpe en la historia como elemento socializador e integrador, y trata de generar un espacio de contención que ayude al protagonista a salir de ese camino. En ese marco nace la canción premiada.

“Necesitábamos una escena que mostrara un recaída del personaje, porque no es todo tan lineal en este tipo de historias. Se recae y es una lucha de todos los días”, dice Silva. Luego confiesa una particularidad de la metodología de trabajo que tuvo con Andrés Arnicho, autor de la música de este tema: “Andrés me propuso mandarme las melodías y yo escribir sobre ellas. Así fue con todas las canciones que componen el espectáculo, menos con esta. Esta letra salió muy rápida. Hubo temas que estuve dos o tres días para poder cerrarlos, sin embargo, en el momento que me senté a escribirlo, este fluyó y salió de punta a punta”.

El último abrazo de Los Muchachos

El tercer tema premiado entre las composiciones inéditas de este 2025 proviene de una categoría en la que las composiciones originales suelen ser escasas. En general, los parodistas utilizan canciones preexistentes y le cambian la letra para conformar sus repertorios. Esto hace que canciones como la presentada por Los Muchachos sean una excepción dentro de la categoría. Este año, los parodistas dirigidos por Marcel Yern presentaron en su predespedida una melodía inédita, “El último abrazo”, en la que confluyen un piano tocado en vivo y las voces de los solistas del conjunto.

“Capaz es una frase repetida pero no se muere quien se va, sino quien se olvida”, señala Facundo Castro, que en conjunto con Sergio Camargo y Martín Bechi fueron los autores de la composición distinguida. El tema pone cierre al espectaculo denominado “Entre el cielo y el infierno”, que llevó a escena las parodias de La divina comedia y la vida del cantante argentino Rodrigo. La composición fue precedida de un homenaje que realizó el conjunto a Edward Vela Yern, histórico director la agrupación en conjunto con su hijo Marcel, y quien falleció en abril del 2024. Si bien los autores aclararon a la diaria que el tema no fue concebido como un homenaje a su exdirector, articula directamente con la canción que interpretaba previamente Iara Burgos y que recordaba, sin vueltas, a la figura de Yern.

Menciones

En la premiación llevada a cabo el miércoles en la sala Mario Benedetti de la Casa del Autor de AGADU, el jurado entendió necesario destacar tres canciones además de los premios principales y mencionar a otras cuatro de las centenas de temas que participaron del concurso.