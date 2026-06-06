Alejandro Balbis en el Florencio Sánchez

En formato dúo, con su guitarra y acompañado por un acordeón (a cargo de Leandro Stivelman, que también canta). Así se presentará este sábado Alejandro Balbis en el Centro Cultural Florencio Sánchez. El cantautor subraya que antes la gente iba a los bailes de campaña y se movía al ritmo de la guitarra y el acordeón. Aclara que la música que hacen es otra, pero el formato evoca aquello: “Alpargata, boina, bombacha, chorizo seco y vino patero”.

El último material que publicó Balbis fue el disco en vivo Canción con vos, editado en diciembre de 2025, pero remarca que le gusta mucho el estudio de grabación, “el laboratorio, la producción de la música, llevarla para un lado y para el otro”, y usar las herramientas actuales para tales fines. Esto es lo contrario a ese formato criollo que también le gusta, pero subraya que “la convivencia de mundos distintos” es inherente a que él “en el fondo” es un murguista, y esas mezclas son las que hace una murga: “Utiliza elementos de otras músicas y estéticas, a su forma y a su propio interés, para lo que le sirva en la creación del espectáculo”.

Balbis subraya que utiliza todas las herramientas que le proporcionan las nuevas tecnologías, al punto de que de repente pasa alguna idea por la inteligencia artificial, para ver qué le “sugiere”, y quizás de ahí saca “una cosita”. “Mirá qué linda la trompeta esa que metió ahí. Vas al multitrack, sacás la trompeta y utilizás eso. Soy murguista, todo puede llegar a servir”, insiste.

En el toque de este sábado Balbis interpretará varias canciones nuevas, no solo de su próximo disco, sino de sus próximos dos o tres álbumes. Sí, el murguista comenta que está trabajando en “dos o tres cosas a la vez”, aunque “lentamente”. Una de ellas es un disco de milongas que está haciendo desde hace casi dos años. Subraya que, si fuera por él, produciría mucho más rápido, pero se topa con “los tiempos de las empresas y la realidad, que los recursos para producir son escasos y lentos”.

Balbis subraya que por ahora será de milongas originales –es decir, de su autoría– y dice que es un disco que tiene pendiente desde hace “muchos años”. Lo grabará con el clásico formato de cuarteto –tres guitarras y un guitarrón–, que es “lo más lindo del mundo”. A la vez, está armando un disco que cataloga como “pop”, con Diego Matturro, de otro tipo de canciones, grabadas con banda: batería, guitarras eléctricas y bajo.

Además, como si todo esto fuera poco, el cantautor todavía tiene “en veremos” las canciones que compuso arriba del barco, cuando fue parte de la expedición científica Uruguay Sub 200. Dice que aquello, en donde estuvo 15 días, fue una de las experiencias “más alucinantes” de su vida, y tiene la impresión de que eso de llevar artistas “es una vieja tradición de las expediciones científicas, sobre todo de biólogos”. Porque antes, por ejemplo, cuando no existía la fotografía, “¿cómo registraban lo que veían?”. Dice que llevaban a un artista para que dibujara todo lo que veía. “Capaz que vi demasiadas películas”, acota Balbis. Sea como fuere, de esa experiencia cultivó cuatro canciones y un tema instrumental, para acompañar uno de los tantos videos que se produjeron de lo que sucedió a bordo, del fondo marino, etcétera.

Entonces, Balbis tiene entre manos tres materiales bien distintos funcionando a la vez, y los hace salir como puede, entendiéndose con los tiempos actuales de los sellos y todo eso. Pero, más allá de los tiempos de grabación, producción y afines, adelanta que en el repertorio de este sábado habrá un poco de las tres cosas, además de las canciones que el público siempre espera que interprete, y acota: “No te podés enojar porque la gente te pida lo de siempre”.

Por último, Balbis destaca que ir al Cerro siempre tiene su significado, porque “levanta todo un sentido histórico, de pasado de lucha sindical y de la clase obrera en movimiento”. “Realmente, entendés por dónde estás caminando. Y también me lleva a un lugar de mucho carnaval, porque en un momento había tres o cuatro tablados solo en el Cerro. Tengo una relación con el lugar, y todo montevideano tiene una relación con ese cerro. Imaginate que tu barrio se vea de todos lados todo el tiempo”, finaliza.

Alejandro Balbis en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norteamérica). Sábado a las 21.00. Entradas a $ 500 en Tickantel. 2x1 para la diaria.

Paris Jazz Club

Este sábado a las 21.00 en la sala Zitarrosa el grupo Paris Jazz Club presentará el espectáculo Jazz History, que “propone un recorrido ágil y entretenido que invita a escuchar, reír y viajar por distintas etapas del jazz, descubriendo cómo este género fue transformándose a lo largo del tiempo”, según se anuncia en la gacetilla de prensa. “El espectáculo combina una banda tocando jazz en vivo con monólogos que llevan el sello característico de Paris Jazz Club: una forma original de contar la historia de la música con humor, ritmo y una mirada teatral que ya es marca de la casa”, se agrega. Las entradas se venden por Tickantel y van desde $ 800 a $ 1.400.

Julieta Laso

La cantante argentina Julieta Laso se presentará este sábado a las 21.00 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla). Estará junto al guitarrista Leandro Ángeli e interpretará tangos, valses, boleros y versiones del cancionero romántico latinoamericano pertenecientes a su último disco, Pata de perra (2023).

Drexler en doble Antel Arena y va por TV

La gira sudamericana de presentación de Taracá, de Jorge Drexler, comienza este sábado y domingo a las 21.00 en el Antel Arena. Quedan solo entradas en sectores de $ 2.500 y $ 4.500, pero también será posible disfrutar de los shows en directo por Antel TV.