The Fuzztones, durante un concierto en Barcelona (archivo, 2008). Foto: bajo licencia Creative Commons

A mediados de la década de 1970 en la costa este de Estados Unidos surgieron varias bandas que buscaban devolverle al rock la energía y la diversión de lo más salvaje de la década anterior. En ese viaje hacia el pasado, la mayoría de esos artistas, identificados con lo que luego se llamaría punk y nucleados en torno a la sala CBGB de Nueva York, terminaría encontrando su propio estilo al depurar y adaptar la música de quienes habían elegido como predecesores. Así, bandas como The Ramones o, más tarde, The Cramps se convertirían en poseedoras de una identidad genuina y ellas mismas generarían su propia corriente de seguidores y continuadores.

El caso de The Fuzztones es un poco distinto. Aunque provienen del mismo ambiente y son apenas posteriores, su amor por el rock de garage de los años 60 –especialmente el que fue recopilado en las antologías Nuggets, de 1971– era tan intenso que apenas se atrevieron a hacerle modificaciones mínimas, tal vez involuntarias.

Orbitando alrededor del guitarrista y cantante Rudi Protrudi, que había sido bajista de los Dead Boys, los Fuzztones conocieron diversas encarnaciones y refundaciones desde su aparición en 1980. Poco apreciados en su país, pero con un público fiel en Francia, España y otras partes de Europa continental, los Fuzztones llegaron a disfrutar lateralmente del revival del garage rock propiciado a principios de este siglo por el éxito de bandas como The White Stripes. Por esos años, Protrudi y los suyos estuvieron en Argentina, en la segunda edición del festival BA Stomp!, que convocó a varios artistas de rockabilly, surf rock y, por supuesto, garage rock.

Desde 2018, los Fuzztones –que deben su nombre al pedal de distorsión conocido como fuzz– cuentan entre sus filas con el uruguayo Pablo Rodas como bajista. Guitarrista de Neoh 23, una de las bandas más prominentes del rock nacional que resurgió en la década de 1980 (es una de las que aparecen en la antología fundacional Graffiti), Rodas reside en España desde los años 90 y entre 1992 y 2005 fue bajista de Sex Museum, tal vez la formación más destacada del garage psicodélico de la escena madrileña.

Esos Fuzztones de Protrudi y Rodas, más tres músicos italianos (el organista Nico Secondini, el guitarrista Marcello Salis y el batero Marco Rivagli), desembarcan este domingo temprano en el céntrico local Live Era, provenientes de Buenos Aires y encaminados hacia San Pablo, donde tocarán con los locales Autoramas. Llegan a América del Sur con The Fuzztones vs The World, un documental que da cuenta de su dilatada historia de fidelidad al género y sus guitarras Vox.

The Fuzztones. Domingo 13 de abril en Live Era (Uruguay 960). Abren Los Nuevos Creyentes y Cross. Entradas a $ 1.880 en RedTickets.

Bach, Vivaldi y Mendelssohn en el Sodre

Este sábado a las 20.00 en el Auditorio del Sodre la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, con la batuta de Nicolas Rauss, presentará un variado concierto que transitará por los períodos Barroco y Romántico. El repertorio contará con obras del alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750), el italiano Antonio Vivaldi (1678-1741) y el alemán Felix Mendelssohn (1809-1847). Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 170 a $ 850.

La Triple Nelson en Live Era

La banda liderada por Christian Cary se presentará este sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay y Río Negro). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 980.