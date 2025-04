Con Darío López. Foto: archivo familiar.

Cuatro miradas sobre Rubén Lena

César Puñales, el Amarillo (Grupo Cerno)

“Soy contemporáneo de Rodrigo –uno de sus hijos–, fuimos compañeros de liceo y tenemos una amistad desde niños. Si bien sabía quién era Rubén Lena, que escribía canciones además de maestro, no le daba la importancia; era Rubito, el padre de Rodrigo. Después sí, cuando agarramos para el lado de la música, concursamos en el Festival del Olimar de 1985 y tuvimos la dicha de que uno de los jurados fuera él. Recuerdo otra vez que fue con Justita a visitarnos al lugar donde ensayábamos y nos escuchó muy respetuosa y atentamente”.

“La principal misión de la canción es resistir, decía él, y vaya si sus canciones resistieron. Al embate de la dictadura y al tiempo. Para mí es por la complejidad de la sencillez, ese es su principal aporte. De cantarle a lo que tenemos a la vista, al paisaje geográfico y humano. Cualquier persona, cualquier niño de escuela, cualquiera que viva en el lugar que viva entiende sus canciones. Ese es el principal legado que nos deja Lena. La sencillez, eso para mí es fundamental, hablar el mismo idioma que habla su gente”.

“Lo que dice el Serrano nos identifica a todos: es el mejor y el maestro de todos nosotros. Enseñar con la propia vida y contar las cosas que nos pasan sin ser tan rebuscado, siendo muy rebuscado. Para nosotros es un orgullo tremendo que el maestro sea de acá. Que la canción ‘A don José’, que es himno popular de Uruguay desde 2003, se haya escrito en una escuela de un barrio de esta ciudad por él y los niños de la escuela. Que hoy se baile ‘La ariscona’ y que la toquen grupos de otros géneros que no son folclóricos, de repente sin conocer las Sierras del Yerbal, y que sea un lugar que uno va a unos kilómetros de acá y los puede ver in situ, que sea nuestro. Eso es un orgullo y un legado que hay que seguir por ahí, eso nos enseñó. Él tuvo la visión, la sabiduría de pintar eso”.

Queyi

“Te hablo desde Tierra de Campos, en España, con un mate en la mano, escuchando los pájaros y retrotrayéndome diez años cuando dentro del disco y la película Canción azul que viaja incluí una canción del maestro el Rubio, Rubén Lena”.

“Acercarme a todas esas canciones de todos esos compositores y compositoras me daba mucho respeto, no siendo yo de allá, aunque lleve a Uruguay en mi corazón y aunque haya pasado y pase mucho tiempo allí en mi vida. Siempre me da mucho respeto. Me topé con esa canción, ‘Del templao’, y supe conocer la historia, de que había sido la respuesta a unas críticas a su manera de hacer serraneras de una manera diferente, y eso me dio la autoridad de la honestidad: yo me iba a acercar a esa canción porque la sentía mía sin ser de allá, sin haber nacido allá”.

“El video se grabó en la escuela en la que él había dado varios años sus clases, después lo hizo en otros lugares, y al entrar allí recuerdo cómo se me pusieron los pelos de punta, como se dice aquí. Las niñas y los niños de allá tenían hechos de otros trabajos unos preciosísimos caballos de tela que utilizamos en el video. Ahí hicimos ‘Del templao’, nada más que con una guitarra muy sencilla, pues yo toco poco la guitarra, unas notas electrónicas y poco más, mi voz. Con esa autoridad de hacerlo como él hizo sus serraneras y sus cosas, de una manera honesta y queriendo compartir un poco de música y un poema”.

“Luego me enteré de que cuando Víctor Lima pasa un tiempo en Treinta y Tres ellos hacen una gran amistad, y al cabo de la vida me invitaron a participar en un premio que se llamó Víctor Lima y lo gané con una canción dedicada a él también. Cuando me llamaron para invitarme, yo estaba perdida por ahí en un bosque en Uruguay y me vino una música: ‘No es fácil decir adiós a Uruguay/ como no es fácil no lo digo/ No es fácil decir adiós a Uruguay/ mejor tomo un mate contigo’. Ahí nació esa canción que luego fue el premio. Y resulta que fueron muy amigos y trabajaron juntos, y yo al versionar ‘Del templao’ no lo sabía. Son esas piezas de la vida que se van encajando”.

Héctor Numa Moraes

“El nombre de Rubén Lena empezó a andar en mi existencia allá por comienzos de la década del 60, y por supuesto, gracias a José Luis Guerra y Braulio López, Los Olimareños. Ya en el primer LP del dúo, del sello Antar, aparecían dos temas con textos del maestro, y luego ya se hicieron inmensamente difundidas y famosas canciones como ‘De cojinillo’, ‘A don José’, ‘Refaloso’, ‘Adiós amargo al Carao Peralta’. Tengo un imborrable recuerdo del disco en que aparece este tema por primera vez: Los Olimareños en París. Lo escuchamos íntegramente en casa de Washington Benavides, quien me comentó sobre esta canción: ‘¡Este es un gran texto de Rubén Lena!’. Claro que las canciones más llamativas del disco eran otras, como ‘Isla Patrulla’”.

“Al recordado maestro lo conocí personalmente en La Paz, en el festival de 1985. Fuimos jurados en aquella oportunidad. Pude vivir junto a él momentos inolvidables y uno fue cuando decidí que me retiraba del canto, que no cantaba más. Había bajado del escenario realmente dolido. Mi guitarra había sonado absolutamente desafinada y nada salió bien. Entonces con literales lágrimas en los ojos le dije al maestro: ‘¡No canto más!’. Se sonrió, me abrazó y me invitó a tomar una cañita con miel. Y así amanecimos, tomando cañitas con miel, y yo, convencido de que seguiría cantando”.

“En otra oportunidad me envió una cantidad de discos de música venezolana para que los copiara. En los elepés encontré las canciones que se habían hecho famosísimas en el país desde sus primeros trabajos con Los Olimareños. No me quedaron dudas de que esos discos los había traído desde la tierra de Simón Bolívar cuando, participando en un encuentro de maestros latinoamericanos, se había planteado la necesidad de ayudar a crear un cancionero uruguayo. ¡Y vaya si lo hizo!”.

Gustavo Espinosa

“Antes de nuestra era (quiero decir, de la era del streaming), Coriún Aharonián afirmó que Los Olimareños fueron el fenómeno de masas más relevante de nuestra música popular después de Gardel. Vendían 30.000 ejemplares con cada LP. En Treinta y Tres la investidura de Guerra y López era ambigua. Eran estrellas próximas y distantes o dioses inmanentes que habían estado allí, entre los transparentes y los excusados de La Floresta o el barrio Tanco, pero ya no estaban: ahora estaban en el firmamento de la industria del entretenimiento, legitimados por esa especie de trascendencia como Pedro Virgilio Rocha o Palito Ortega”.

“En cambio, para varias generaciones de olimareños con minúscula, los mentores tutelares de Los Olimareños, como Oscar Prieto y Rubén Lena, gente mayor y con saberes prestigiosos, se fueron convirtiendo en sabios venerables hacia quienes se peregrinaba cuando se podía, para admirar y recibir el contagio de una ciencia infusa. Durante la dictadura, Lena extendió y aumentó ese prestigio. Su nombre se convirtió en cifra o encarnación de la resistencia contra la dictadura, y era ovacionado cada vez que se lo pronunciaba en los recitales de canto popular. Por esos tiempos, además, desde lugares alejados de cualquier centro, sin su trabajo en la educación pública, sin sus intérpretes privilegiados, siguió componiendo grandes canciones, que nunca se apegaron a ninguna ortodoxia: ni política, ni retórica, ni métrica”.

“Yo creo que ahora, en su centenario, ya no importa tanto aquella aura de gurú, ni el recuerdo de su dicción y su prosodia rara, que lo hacían distinto de cualquier uruguayo que yo haya oído hablar. Yo creo que lo interesante ahora es sostener y difundir lo mejor de su obra, sus canciones perfectas, en las que ocurría el maridaje inusual de masividad y delicadeza, en las que jamás se percibe la sastrería trabajosa que ensambla poesía y música. Lena no fue músico ni poeta, o fue ambas cosas, porque fue un creador de canciones. Como Discépolo o como Lieber y Stoller, hacía canciones para que otros las cantaran. Pero el maestro Lena no estaba sobredeterminado por los condicionamientos de la industria, sino por ciertas firmezas éticas y por una estética elusiva y detallista. Hay documentos de que siempre fue muy consciente y reflexivo sobre estos y otros aspectos técnicos de su trabajo. También creo que esta efeméride puede ser una buena ocasión para tomar cierta distancia crítica, establecer posibles constantes y filiaciones, averiguar cómo funcionaban aquellos pequeños objetos que él hacía, que tenían entre sus prestaciones misteriosas las de disimular su propio esplendor artístico”.

“No me quiero privar de la gentileza de ofrecer unos versos a los lectores, como invitación a escuchar las canciones a las que pertenecen: ‘La luz no se queda quieta,/ crecen la fiebre y la tos/ y salen del almanaque/ los caballos de cartón’ (‘El niño enfermo’). ‘Más allá de las calles de asfalto,/ más allá del asfalto pipí,/ donde nace la noche más noche,/ donde huele a caricia el jazmín./ Sueña azúcar la dulce de Coco,/ toda de oro sonríe Isabel/ y se mueve la flaca Lucía,/ puro esmalte en las uñas del pie’ (‘Orfeo Lalá’)”.