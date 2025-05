El grupo argentino de rock, cuarteto, ska y afines Kapanga está a punto de cumplir 30 años y para festejarlo grabó un disco con sus mayores éxitos y con varios invitados. El primer corte de difusión es “El mono relojero”, con Pablo Lescano, de Damas Gratis. Martín Fabio, mejor conocido como El Mono de Kapanga, cantante y líder del grupo, subraya que los próximos adelantos del nuevo álbum quieren que sean sorpresa, pero dice que tienen “un par de bombas”. Como previa a los festejos de las tres décadas, se embarcaron en una gira por el 29º aniversario, que los traerá este sábado a la Sala del Museo.

El cantante destaca que en esta última canción que publicaron es la primera vez que abordan el género cumbia, porque toda su carrera fue impulsada con una mezcla de estilos, en particular con el cuarteto cordobés, pero es “totalmente diferente” a la cumbia. “Y Lescano es un amigo, más allá de que haga cumbia y de que sea otro estilo, compartimos festivales y eventos. También fue un poco para patear el tablero y que no nos quede ningún ritmo ni estilo, porque nos metimos con todos”, subraya.

Han tocado desde heavy metal y hardcore hasta reggae, por lo tanto, Kapanga “es una banda muy ecléctica en cuanto a lo musical” y ese es su sello. El Mono dice que hoy, con la distancia del tiempo, lo ve como “lo más normal del mundo”, y cree que también lo ve así un montón de gente, pero hace 25 años no era tan común. Si bien ya estaban Los Fabulosos Cadillacs, que solían mezclar estilos, el cantante señala que su banda es de arriesgar “un poco más”, por eso no sabían cómo encasillarlos. Dice que cuando los festivales de música estaban más enfocados en un género concreto, como “la noche reggae, la noche heavy”, y así, Kapanga “tocaba en todas las noches”, porque no sabían en cuál ponerlos. Pero subraya que siempre encajaron bien en todas.

Obviamente, cuando empezaron con la banda no imaginaban que iban a durar 30 años, por lo tanto, para el cantante, “hay un montón de años ya que son gratis”, porque al empezar el proyecto no sabían si les iba a ir bien y si podrían concretar sus sueños, ya que la mayoría de los que arman una banda lo hacen para vivir de la música, y no de otra cosa. “Hasta que se genera eso, podés tener suerte o no; nosotros tuvimos mucha suerte. Cuando empezás a contar los años que pasan... Los Beatles duraron diez años e hicieron un desastre en ese tiempo. Si durábamos diez años ya era un montón”, subraya.

El primer disco de Kapanga, A 15 cm de la realidad, fue editado en 1998, se convirtió en un éxito al instante y todavía lo sigue siendo. De hecho, de las diez canciones más escuchadas de la banda en Spotify, cuatro son del primer disco. Como “El mono relojero”, que fue el primer corte de difusión del debut, con su respectivo videoclip, que se pasaba mucho en los canales de cable musicales que abundaban en aquella época. El Mono subraya que es una canción que dice algunas cosas que pasaban en aquel momento en Argentina, pero eso “la gente se lo apropió” y hoy sigue estando presente. El cantante hace el paralelismo con lo que significa “Ji ji ji” para los Redondos. “Es nuestro ‘Jo jo jo’”, bromea. La canción cierra todos los shows desde que la publicaron y será uno de los éxitos que sonarán este sábado.

Antes del primer disco, el grupo empezó su carrera haciendo covers de La Mona Jiménez, casi exclusivamente –recuerda el cantante–, ya que tocaban cerca de 18 canciones del máximo exponente del cuarteto cordobés. Luego terminaron grabando cuatro, entre ellas, “Amor secreto” y “Me mata”, siendo esta última otro éxito de Kapanga, al punto de que hay gente que todavía hoy piensa que es de ellos.

Una canción de autoría del grupo que se convirtió en éxito y que también estaba incluida en aquel primer disco es “Ramón”. El Mono cuenta que, cuando iban a comprar “fasito”, llamaban por teléfono al que se los vendía y le preguntaban si había llegado Ramón. Era el código barrial de comprar marihuana; lo usaban porque recuerda que se solían perseguir y pensaban que tenían los teléfonos intervenidos por la SIDE (la por entonces Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina). “Muchachos, no pierdan la esperanza, / Ramón ya está por llegar, / muchachos, por favor no desesperen, / Ramón ya está en la puerta de mi hogar. / Ahí viene Ramón, / la alegría de mi alma. / Ahí viene Ramón, / con la risa en su mirada”.

El último disco de estudio con material original de Kapanga es Motormúsica (2015), de hace una década, bastante tiempo. El Mono dice que habían empezado a grabar canciones para un nuevo álbum antes de la pandemia, en 2019, y llegaron a publicar una canción, “Todavía”; pero, cuando se vino el coronavirus, estuvieron casi dos años sin tocar y sin generar ingresos, entonces, se frustró la idea del nuevo disco. Cuando todo volvió a la “normalidad”, lo primero que intentaron fue recuperar las fuentes de trabajo.

“Porque nosotros vivimos de esto, no tenemos otros trabajos y somos muchos. En esos dos años nos fundimos como se fundieron un montón. Hasta antes de la pandemia llevábamos un promedio de entre 80 y 100 shows al año, sólo en Argentina; es un montonazo. Acostumbrados a estar 20 años así, un día te sacan la pelota de abajo del pie, te la pinchan, no te dejan jugar más y te la tenés que bancar”, subraya.

Kapanga hace más de tres años que no toca en nuestro país, y el cantante recuerda con mucho cariño aquel último show porque fue el comienzo de la apertura para volver a trabajar luego de la pandemia. En el toque de este sábado no habrá mucha vuelta –añade–, porque la sorpresa es su grupo, que no viene mucho a Uruguay. “Sabemos que hay una banda de pibes y pibas que tienen ganas de ver a Kapanga, así que nos vamos a divertir y a encontrarnos con un país que es muy sano y copado”, finaliza.

Kapanga, este sábado a las 20.00 en la Sala del Museo del Carnaval (Rambla 25 de Agosto y Maciel). Entradas en Redtickets a $ 1.480. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

