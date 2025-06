El año pasado, la banda de rock para niñas y niños Ruperto Rocanrol tuvo unas cuantas nominaciones a los Premios Florencio Infantil, entre ellas por la canción “Sapoverso” y en las categorías producción, escenografía y dirección por La máquina del tiempo, que resultó ganador en mejor espectáculo musical. Este año regresa con material nuevo, El circo eléctrico de Ruperto Rocanrol, que estará desde el sábado 28 de junio al jueves 3 de julio en doble función, a las 15.00 y a las 17.30 en la sala Zitarrosa (las entradas se compran por Tickantel y hay 2x1 para Comunidad la diaria).

Sobre el nuevo espectáculo, Roy Berocay, vocalista del power trío, cuenta a la diaria: “Como todas las vacaciones de julio, siempre tratamos de hacer un espectáculo unitario con un argumento diferente. Este año surgió la idea de hacer algo sobre el tema circense, pero a nuestra manera. La música es el elemento principal, pero va a haber personajes. Como todo circo, tiene que tener presentadora, la doma de algo (en este caso, Pablo y Bruno van a domar dinosaurios), tiene que tener payasos (va a haber algunos con zancos y también el payaso Galletita, que es muy particular). Y también va a estar el gran mago Rupertini, que se propone convertir a Pablo y Bruno, los músicos de la banda, en conejos. Nos sabemos si lo va a lograr, porque a Ruperto las cosas suelen no salirle del todo bien, pero lo vamos a intentar”.

Los espectáculos de Ruperto Rocanrol suelen apelar a la participación del público, este año con un desafío: “El problema principal es que hay una IA que se llama GarcIA, que controla la calidad de los espectáculos y cada tanto va midiendo la respuesta del público y los aplausos: si no se llega al 100% de intensidad, nos cancela el espectáculo y no nos deja seguir. Así que vamos a necesitar que la gente nos apoye, porque si no, no sabemos si vamos a poder terminar. Es una incógnita”.

Foto: difusión.

Roy Berocay (voz, guitarra y textos), Pablo Berocay (bajo, teclados, pistas y coros), Bruno Berocay (batería y coros) y Cynthia Patiño (ganadora a mejor actriz en los Premios Florencio Infantil en 2011 por la obra Las aventuras de Súper Pocha) serán los encargados de llevar a escena y ponerle música a este circo particular. “En cuanto a lo musical, tiene algunas canciones nuevas que tienen que ver con la temática circense, que tratan sobre dónde se originan los payasos, la magia o cosas por el estilo. También estarán varios de los clásicos, los temas más conocidos y reflotaremos alguno de esos temas que hace tiempo que no tocamos. La idea es hacer una especie de popurrí en el medio, con varios de los temas que han sido destacados en nuestra trayectoria. Una especie de resumen de esos temas todos juntos. Va a ser una cosa bastante variada”, adelanta Berocay.

Consultado sobre los proyectos de la banda para este año, cuenta que se proponen “básicamente, seguir tocando con la banda en todos lados donde nos llamen: hace poquito tocamos en Rivera en una escuela y estuvo buenísimo”. “La idea es tratar del ir al interior lo más que se pueda”, dice, y adelanta: “Y en algún momento, en el medio de las actividades de cada uno, hacernos un tiempito para grabar temas que estamos debiendo ya desde hace dos espectáculos. Esperamos poder ponernos al día con eso este año”.