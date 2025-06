Por tercera vez en lo que va del año, Presidencia de la República difundió un video elaborado con inteligencia artificial (IA) generativa que busca dar vida a espacios y momentos de la gesta revolucionaria e independentista. Ocurrió el 19 de abril con el Desembarco de los 33 Orientales, el 18 de mayo la Batalla de Las Piedras y la semana pasada con el natalicio de José Gervasio Artigas: el 19 de junio se compartió un breve resumen de la vida del prócer, con su rostro (y el resto de las imágenes) generado por IA.

Al mismo tiempo, se estrenó un documental de 26 minutos acerca de la construcción histórica de ese rostro que hemos visto en billetes, bustos y pinturas.

El profesor Gabriel Quirici, desde marzo director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), colaboró tanto en el documental como en la elaboración del texto del video corto sobre la vida de Artigas.

En conversación con la diaria, el historiador explicó la necesidad de estas dos clases de contenidos: “Lo primero es tratar de hacer producciones audiovisuales que tengan una parte dinámica y breve para los soportes más difundidos ahora. Que sea popular, en base a la creación de imágenes históricas, y con un guion basado en la investigación, pero que la IA le dé movimiento a ese guion. Porque hay un asunto de agilidad para hacerlo. Es muy poco tiempo para hacer una megaproducción audiovisual con la capacidad cero que tenemos ahora que recién asumimos”.

“Entonces, hay una posibilidad bien interesante que la IA va generando. No sólo los rostros, también los contextos: cierta cuestión social, de vestimenta, paisajes, entornos económicos. Eso tiene un sentido de darle al feriado una vivencia un poquito más cercana que la clásica de la imagen fija del monumento o el relato oficial. Que es importante, pero a veces se convierte en algo muy reiterado. La idea es utilizar las herramientas más modernas de la tecnología con soporte en la investigación histórica, para enriquecer la conversación pública y colectiva sobre nuestra historia y nuestra comunidad”, dijo Quirici.

Para él, también es importante el estreno simultáneo de material audiovisual de otro tipo: “documentales de mayor duración, en promedio de veinte minutos, con investigadores que nos fueran compartiendo en qué está la investigación histórica sobre estos asuntos”.

En el caso de Los rostros de Artigas, se convocó a los historiadores Laura Malosetti, Ariadna Islas, Carlos Demasi y Andrés Aspiroz. Según Quirici, el objetivo del material es abordar el problema de la construcción del héroe. “Creo que todos sabemos que hay un único retrato que se le tomó en vida a Artigas, que no es completamente aséptico porque fue tomado desde un criterio bastante negativo, para tratar de capturar los rasgos de alguien bárbaro y salvaje”.

“Nosotros, con el equipo de Presidencia y el MEC, veíamos que si se generaba una imagen de Artigas a partir de la IA, había algo muy lindo que iba a humanizar muchas cosas. Se iba a hacer a partir de los diferentes cuadros y retratos que tenemos, pero también íbamos a estar creando una imagen nueva. Entonces, tenemos una responsabilidad institucional y también educativa de acompañarlo con la palabra, con la reflexión de investigadores sobre cómo se han construido los retratos de Artigas, que nos permite pensar también en la construcción del héroe”, agregó Quirici.

“Más allá de la polémica, que me parece interesante, de la IA, lo genuino del producto audiovisual que logremos va a tener que ver con la conexión que tenga, con base historiográfica, en lo que la gente también esté buscando en un referente colectivo para todos. Si encontramos cosas peculiares de Artigas sobre cómo se ataba los cordones, no va a generar nada. Si hablamos de la perspectiva social, cultural, territorial, sin generar situaciones de grandilocuencia –porque tampoco podés generar un superhéroe de Marvel–, creo que se puede lograr. Con esa advertencia compartida de decir ‘Esta no es una imagen de Artigas, sino que es una construcción histórico colectiva que tiene que ver con lo que se ha investigado y con los lenguajes del presente’”.

La iniciativa contó, de acuerdo a Quirici, con el impulso del presidente de la República. “Lo promovió mucho Yamandú. Si bien él también es profesor de historia, es un presidente del interior con mucha llegada comunicacional a lo territorial más, llamémosle, “campestre”. Poner un foco en que la difusión de nuestra cultura, de la comunidad, se haga con elementos de la innovación tecnológica, es algo bien lindo”, opinó el director Nacional de Educación.

128 segundos

Para el video 261° aniversario del natalicio de José Gervasio Artigas Quirici tuvo que resumir la vida del prócer en dos minutos y ocho segundos, y seleccionó algunos momentos históricos importantes: “Lo que hicimos fue ir pensando, y creo que hay que rescatar el trabajo en equipo. Hay una productora que genera la posibilidad de imágenes en movimiento de IA. Nosotros lo que planteamos fue una secuencia de posibles escenas y de dónde podían tomarse cuadros que les dieran a esas escenas la dinámica y la vida con alguna frase. Eso llevó casi un mes de trabajo: de ir viendo qué quedaba, qué no quedaba, cómo se llamaba el relato. Y es un ejercicio muy rico porque tenés que ir tratando de contar cosas que en algún punto sean significativas”.

“Todos más o menos conocemos quién fue Artigas, pero el orden en que lo cuentes, que tratamos que fuera cronológico, te da la dimensión de dónde peleó, qué propuso, por qué fue derrotado y qué ideas quedaron. Con eso se armó una grilla de edición en donde por un lado estaban ciertas frases, ciertas imágenes, cómo se movían, y estuvimos varios días de vuelta de ir cortando y editando, que es muy interesante. También tenés que la IA a veces te tiraba plantas tropicales en el medio de Montevideo colonial, Artigas con barba, de todo. Es increíble. Entonces está muy bueno eso de ir viendo hasta dónde no se te va. Nosotros tratamos de ser lo más acotaditos posibles a lo que la investigación de las imágenes históricas nos daba, como un novelista histórico que va a hacer una novela. Por eso creo que es importante el otro documental”, afirmó Quirici.

El video anterior era narrado por un protagonista anónimo de la Batalla de las Piedras, pero en este caso se usó un narrador externo. Quirici reveló que de todas maneras hubo dudas: “En un momento dijimos que con honestidad histórica también correspondía mencionar al famoso Pepe Artigas que estaba acusado por las autoridades españolas. Porque para las autoridades españolas el comercio de frontera era ilegal, pero no es una mancha histórica decir que hizo contrabando, si se lo dice sin el lenguaje policíaco”.

Lo sorprendió que en algunos comentarios se hablara prácticamente de un “Artigas feminista”, porque su reparto de tierras ponía a las mujeres en primer lugar. “Desconocer la historia hace que la gente se invente cualquier cosa. La frase ‘Que los más infelices sean los más privilegiados’ no es una frase religiosa. Viene a continuación de que se van a repartir las tierras ‘con prevención que los más infelices sean los más privilegiados’. No es una aspiración de deseo, es que el orden de repartir va a ser primero para la gente que está peor. Y los más infelices eran las viudas. No es feminismo sino contexto de guerra. No existía el feminismo en aquella época; tampoco era comunista. Era un líder social de esta agrociudad rioplatense, con ansias de una unión americana, con ideas muy avanzadas de igualdad de derechos y de justicia social”, comentó Quirici.

“Figuras como la de Artigas tuvieron en su momento mucha popularidad porque conectaron, hicieron cosas por algunos derechos, políticas, espacios y dignidad de las grandes mayorías. Fue derrotado, pero quedó el semblante a nivel cultural masivo. Y ahora que se cumplen los 200 años de la independencia es reinteresante”, dijo.

En 1828 Artigas ya estaba en Paraguay, pero los ingleses sabían que la mayoría de los orientales eran partidarios de sus ideas y no querían otra revolución social: “No lo decían con simpatía. Y empieza a existir una construcción de un culto nacionalista cuando la gente descubre a ese hombre que ya de grande se la jugó y armó un ejército con la gente, y repartió tierra y todo eso. Empieza a conectar con cosas muy populares otra vez. Y hay gente a la que le gusta la parte de las batallas, otra gente a la que le gusta la parte de las ideas republicanas, de la patria grande, de la tierra, de la biblioteca. Tuvo ideas que no son de secta o de partido, y eso es lo que rompe los moldes”.

José Gervasio Artificial

El director de Educación reconoció que el uso de la IA se lleva parte de la conversación. “Lo venimos evaluando. Y ahí no hay una respuesta cerrada sino para enriquecer: se tiene que seguir conversando. Desde la Dirección de Educación y el área de Presidencia que estamos trabajando juntos, la idea es que estos primeros trabajos siempre se hagan con un respaldo historiográfico documental audiovisual, y algo de IA para redes y el sistema de difusión democrática del audiovisual”.

A su vez, explicó que, en el marco de recuerdo histórico del ciclo independentista de 1925-1930, en agosto habrá “una actividad con un espectáculo musical, actores, grabación de piezas con escenas reales, un llamado para muralistas”. La idea es que la mirada a los períodos fundacionales se diga ampliando: “No queremos quedarnos en la IA exclusivamente, ni mucho menos. Es más, ahora empezamos a trabajar algunas cosas con Ceibal y creo que eso va a ser súper interesante para los docentes, así que estamos con ganas”.

La IA, en todo caso, es una herramient, dijo el Quiric“No podemos hacer una megaproducción; Ojalá pudiéramos hacer el Game of Thrones del siglo XIX. Pero quizás mezclando actividades puntuales, algunas transformaciones culturales y escénicas, y otras con producción de este tipo, creo que podemos cubrir todo, y democratizamos el conocimiento, que de fondo creo que es el objetivo”.

Los realizadores Detrás de los videos de IA están Pablo Marcovecchio, de la productora Enano Maldito, y Guido Iafligliola, de Mutuo IA Studio. Entrevistado por En Perspectiva, Marcovecchio dijo que el uso de IA fue “una decisión jugada”. “Generar estos videos con otros métodos nos podría haber llevado seis meses de realización”, explicó. “Lo tomamos como herramienta. Es una forma más de realizar, no fue ‘prompteemos y generemos a Artigas o la Batalla de Las Piedras, sino que como productora cuidamos los procesos, y hubo el apoyo de un equipo de historiadores con Quirici a la cabeza”. Se trabajó con un primer guion, maquetas de locución y un primer animatic dibujado. En ese punto entró Mutuo para generar las primeras imágenes fijas. “Soy la persona que hace los prompts, que son esas indicaciones que le vamos dando a estos nuevos programas para generar estas escenas”, dijo Iafigliola en ese mismo programa: “No es que hago un prompt y nada más, sino que a partir del guion y la idea necesito tener un contexto, tener información. La misma IA me ayuda a recopilar y generar todo ese contexto. Por ejemplo, ChatGPT me hizo un informe súper completo que le pedí, específico, para que analice la historia, la situación del terreno, los vestuarios. Genera todo eso, me da las fuentes que podemos chequear, y a partir de eso genero los prompts”.

Libro de Quirici Quirici, además, presenta este lunes una obra de su autoría sobre el proceso independentista. 200 años del nacimiento de Uruguay: la provincia que se hizo país fue editado por Banda Oriental, y el evento de lanzamiento, que tendrá lugar a las 18.30 en el Espacio Colabora (Arenal Grande y Mercedes), participarán Inés Cuadro, Fernanda Kosak y Santiago Gutiérrez.

