Sly Stone, legendario músico que revolucionó la música en los años 60 y 70 del siglo pasado, murió este lunes a los 82 años. La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado. “Con profunda tristeza les comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Sly Stone, de Sly & the Family Stone”, escribieron. “Sly falleció en paz, rodeado por sus tres hijos, su amigo más cercano y su familia extendida”. La muerte se debió a “una larga batalla contra la EPOC [enfermedad pulmonar obstructiva crónica] y otros problemas de salud”. “Si bien lamentamos su ausencia, nos consuela saber que su extraordinario legado musical seguirá resonando e inspirando a las futuras generaciones”, dicen sus familiares.

Nacido en Texas en 1943, Sylvester Stewart (su nombre real) lanzó su primer sencillo junto con sus hermanos en el conjunto The Stewart Four, antes de cumplir los diez años. En su adolescencia se mudó a California junto con su familia, donde asistió a la universidad. Consiguió empleo en el sello Autumn Records, donde produjo hits de otros artistas, además de trabajar como DJ en un par de radios.

En 1966, Sly y su hermano Freddie unieron sus respectivas bandas (Sly and the Stoners y Freddie and the Stone Souls) para formar Sly & The Family Stone, que sorprendió por dos aspectos: la unión de integrantes de distintas razas y la presencia de mujeres que no solamente cantaban los coros, sino que tocaban instrumentos musicales. Al poco tiempo surgieron hits como “Everyday People”, “Family Affair” y “Dance to the Music”.

Con una mezcla de rock psicodélico, soul, jazz y hasta gospel, fue conquistando a los públicos más diversos y su presencia en el Festival de Woodstock en 1969, donde dio un recital a primera hora de la mañana, está entre las actuaciones más icónicas de aquel encuentro.

Su música se fue volviendo más cínica, en un país que había sufrido asesinatos políticos como el de Martin Luther King Jr, y chocaba por las distintas posturas respecto de la guerra de Vietnam. A comienzos de la década de 1970 el artista comenzó a padecer problemas de adicción, y Sly & The Family Stone se disolvió en gran parte por su conducta, que había llevado a que Stone no se presentara en la mayoría de sus propios conciertos.

Antes de eso, se había casado con la actriz Kathy Silva durante un show en el Madison Square Garden con 20.000 personas en las tribunas. Apenas dos años después ella lo dejó, alegando ser víctima de violencia y presionada para tener tríos sexuales. Con ella tuvo a Sylvester Jr; luego llegarían Sylvette y Novena Carmel.

En los años 1980 comenzó a producir su propia música en solitario. “Algunas personas creían que yo era incapaz de terminar un proyecto. Estaba enojado con un montón de cosas y muchas de ellas me afectaban”, se quejó por entonces. De todas maneras, después de Ain’t but the One Way, álbum a medio terminar de 1982, no volvería a sacar material nuevo, más allá de que periódicamente corrían rumores del disco que lo llevaría otra vez a la cima de la popularidad.

Colaboró con artistas como George Clinton y Earth, Wind and Fire, pero fueron más noticiosos sus problemas con las drogas y durante un buen tiempo estuvo alejado del ámbito público. Juró tener “centenares” de canciones originales, pero solamente publicó un álbum con nuevas grabaciones de temas viejos con I’m Back! Family & Friends en 2011.

En el comunicado familiar también se anunció que Sly “recientemente terminó el guion de la historia de su vida, un proyecto que estamos deseosos de compartir con el mundo cuando corresponda, que sigue a una biografía publicada en 2024”. Habrá que ver si las promesas de la familia tienen más sustento que las del músico.