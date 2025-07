Los late night shows son una institución dentro de la televisión estadounidense. Ese formato de monólogos, entrevistas a famosos y humor de escritorio que tantas veces se quiso imitar desde el Río de la Plata (el último en intentarlo es Mario Pergolini en su actual incursión en Canal 13 de Buenos Aires, que aquí retransmite Canal 4) ha tenido un peso tan grande en el mundo del espectáculo que heredar la silla de un conductor anterior puede ser motivo de traiciones y escándalos.

Por eso levantó tanta polvareda en las redes sociales (y las otras) cuando la cadena CBS anunció que en mayo de 2026 dejará de emitir The Late Show, el programa creado en 1993 para darle pantalla a Dave Letterman después de que la cadena NBC eligiera como heredero del legendario Johnny Carson y su The Tonight Show al pícaro y conspirador Jay Leno.

Cuando Letterman se retiró en 2015, su sucesor fue Stephen Colbert, quien había surgido en otro de estos programas nocturnos, el The Daily Show de Jon Stewart, y había logrado independizarse con una parodia en la que interpretaba a un conductor conservador llamado, para más confusión, Stephen Colbert. Su reinado al frente de The Late Show no comenzó con el mejor pie, hasta que un volantazo hacia lo político –es un acérrimo crítico de Donald Trump– logró dejarlo en el primer lugar del rating, superando a Jimmy Fallon y su The Tonight Show.

¿Por qué la CBS querría retirar el programa que lidera en las preferencias del público? Según ellos, porque eso no alcanza para volverlo rentable. “Esta es una decisión puramente financiera, en un contexto complejo como el de los late shows. No tiene relación alguna con el rendimiento del programa, su contenido u otros asuntos que están ocurriendo en Paramount”, en referencia a la compañía madre de CBS.

Lo que “está ocurriendo” en Paramount es el intento de fusión con la compañía del rubro, Skydance, algo que el gobierno de Trump no estaba viendo con buenos ojos. Ahora bien, parece que los ejecutivos de ambas firmas habrían estado buscando la manera de congraciarse con el presidente estadounidense.

Antes de ser electo, Trump había denunciado a Paramount por entender que había editado una entrevista a Kamala Harris, su rival en la elección presidencial de 2024, de forma tal que terminaba favoreciéndola. Si bien los expertos estimaban que el juicio quedaría en la nada, la cadena decidió llegar a un acuerdo y pagarle a Trump 16 millones de dólares.

Los laderos de Trump lo celebraron y la cadena aumentó las chances de que el negocio de fusión sea aprobado. El propio Colbert criticó lo ocurrido al comienzo de su más reciente temporada de programas, como viene criticando a Trump desde el comienzo de su primer mandato.

Tras el anuncio del fin de su programa, las primeras muestras de respaldo al conductor llegaron de parte de sus colegas. Jimmy Kimmel fue duro con la cadena y escribió: “A la mierda vos y todos tus Sheldons, CBS”. Jimmy Fallon fue más moderado, como era de esperar, y dijo sentirse sorprendido porque “realmente pensaba que estaría en esto con él durante muchos años más”. John Oliver, otro talento surgido del Daily Show, dijo que fue “una terrible noticia para el mundo de la comedia”.

El sindicato de escritores que representa a los guionistas de The Late Show ya está pidiendo una investigación sobre lo ocurrido, como lo había hecho con el polémico arreglo de los 16 millones de dólares.