El Cuarteto de Nos está en plena gira mundial, luego de haber lanzado Puertas, en 2025, el primer disco sin el bajista y fundador Santiago Tavella. Durante todo este año, los comandados por Roberto Musso harán de las suyas en diversos puntos del globo, como Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Miami y más allá. En 2026 la banda dará solo dos shows en nuestro país, y uno de ellos será el de este sábado a las 21.00 en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento.

Además de andar con el disco nuevo bajo el brazo, este mes se cumplen nada menos que 20 años de la publicación de Raro y es por eso que la banda anuncia que este año “las puertas se empiezan a poner raras”. El disco Raro contó con la producción de Juan Campodónico y tiene una portada que se volvió un ícono del rock uruguayo, la de un muchacho de lentes que es la síntesis de los rostros de los por entonces cuatro miembros del grupo (Musso, su hermano, Riki Musso, Tavella y Alvin Pintos).

Raro significó una especie de regreso del grupo, con un álbum completo de material original desde el disco Cortamambo (2000) (aquel que incluía “No somos latinos”, “Me amo” y la oscurísima “La pequeña Leti”), y, a su vez, significó un corte con el estilo con el que venían desde hacía más de 20 años –Roberto Musso se enfocó más en el rapeo, la rima y el fraseo–. Además, pasaron a una producción sonora más internacional y dejaron el humor guarango. Fue el puntapié inicial del enorme éxito que hoy abraza a la banda y la hace girar por casi todos lados.

En tanto, hace pocas semanas, el grupo editó el disco Sigo atravesando puertas, su primer álbum en vivo en más de cuatro décadas de carrera. Fue grabado en el recital que El Cuarteto de Nos dio en setiembre de 2025 en el estadio del Club Ferro Carril Oeste de Buenos Aires, un histórico lugar para recitales, en el que tocaron para 25.000 personas. El disco dura poco más de una hora y tiene 15 canciones, todas desde Raro en adelante. “Ya no sé qué hacer conmigo”, “Invierno del 92” y “Yendo a la casa de Damián” son las tres incluidas del disco que está cumpliendo dos décadas.

El Cuarteto de Nos en la Plaza de Toros de Colonia. Entradas en Redtickets a $ 1.560.

Festival de Jazz de Tacuarembó

Este sábado y domingo, siempre a las 20.00, en el Centro Cultural Escayola tendrá lugar la segunda edición del Festival de Jazz de Tacuarembó, con más de 45 músicos referentes del estilo, según se anuncia, quienes “durante seis horas de espectáculo recorrerán las diferentes épocas del jazz, desde sus inicios, con el estilo clásico new orleans (dixieland), pasando por el blues, swing, hard bop, jazz fusión, candombe jazz, funk”, etcétera. El domingo se presentará por primera vez el Jazz Ensamble Tacuarembó y el cierre será con Montevideo Big Band, con 17 músicos que se despacharán con jazz moderno y temas originales de autores nacionales e internacionales. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 850.

Mocchi en Punta del Este

Este sábado a las 21.00 en Pueblo Narakan, en Punta del Este (Juan Díaz de Solís y Virazón), se presentará Mocchi, con entradas por Redtickets desde $ 1.190.

Mau y Ricky

“Lejos de un concierto tradicional, se trata de una experiencia íntima y exclusiva donde el público podrá escuchar en vivo, por primera vez, las canciones de su próximo álbum antes de su lanzamiento oficial”. Así se anuncia el show del dúo venezolano –radicado en Miami– de reguetón Mau y Ricky, que llega por primera vez a América Latina y se presentará este domingo a las 21.00 en Sala del Museo. Las entradas se venden por Redtickets y van desde $ 990 a $ 3.480.

Pinocho Routin en cuarteto

Botellas al mar es el título del espectáculo que Pablo Pinocho Routin está realizando desde 2025, en formato cuarteto, junto con Gonzalo Durán (guitarra, voz y arreglos musicales), Jacinta Bervejillo (guitarra y voz) y Pablo Leites (percusión), que recorre “las décadas más representativas de la música uruguaya, homenajeando y versionando a autoras y autores que han dejado una huella en nuestra identidad cultural y en la memoria sonora del país”, según se anuncia.

Se agrega que es un viaje musical “que rinde tributo a referentes como Gastón Ciarlo (Dino), Roberto Darvin, Alfredo Zitarrosa, Claudio Taddei, Rubén Lena, Braulio López, Pepe Guerra, Ana Prada, Edú Lombardo, Jaime Roos y Estela Magnone, entre otros”. Luego de una fecha con entradas agotadas, el espectáculo tendrá lugar de vuelta en Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla) el martes a las 21.00, con entradas por Redtickets a $ 600 y $ 800.

Soda Stereo en el Antel Arena

Ecos, como la canción del disco Nada personal (1985), es el nombre de la gira que llevan adelante Zeta Bosio (bajo y coros) y Charly Alberti (batería y percusión) y que cuenta con la figura de Gustavo Cerati –fallecido en 2014– en forma de holograma, representación en pantalla y afines, para dar vida sobre el escenario a lo más cercano que se puede conseguir hoy a Soda Stereo, en un show que disparó todo tipo de debates sobre los límites de una banda en vivo y sobre hasta dónde puede llegar la tecnología para ese fin. “No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo”, subraya la gacetilla de prensa. La cita será este sábado a las 21.00 en el Antel Arena. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 2.500 a $ 4.500.