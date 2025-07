“Al principio no sabía que iba a ser un disco”, confiesa Florencia Boni Bonavida sobre Avant première, su primer álbum, editado en junio por el sello Bizarro: ocho canciones que van desde el soul al swing, el indie y el coqueteo con lo urbano. Algunas de ellas las había creado años atrás y llegó a presentarlas en distintos escenarios de Uruguay y Argentina.

Ese es el caso del primer adelanto, “Bailar sola”, un setentero homenaje a su madre Diana compartido con su hermano Bonet. “Lo tenía pronto de antes, pero vino La voz Argentina y no podía sacar canciones”, explica Boni, en referencia a su participación en el programa de talentos de la vecina orilla en 2022, en el que llegó a dieciseisavos de final. “Cuando volví entendí que quería hablar de ese momento y escribí ‘Volver a casa’, que no es solamente sobre La voz, también es de otras situaciones en mi vida”.

El track es lo que Boni define como un “perreíto sad”, o su reinterpretación de un reguetón melancólico. “Es un tema que tiene mucho aire al cantar y para mí no había otra manera de meterme en lo que estaba contando, una mezcla de experiencias o de pérdidas y desencuentros que dieron como resultado esto”, señala.

En el álbum, el tema está estratégicamente posicionado después de una dulce e íntima versión de “Cha cha muchacha” de Ruben Rada, similar a la que interpretó en las audiciones del programa de talentos. Si bien es una versión que ya hacía en vivo, “que sea parte del disco tuvo que ver con haberla cantado en La voz, porque fue la entrada a ese momento de mi vida. Por eso ‘Volver a casa’ viene después, como mi puerta de entrada y la de salida”.

Del escenario al estudio

Avant première tiene tres productores: Emiliano Aquino, Agustín Casulo y Nahuel Piscitelli (de Cruzando el Charco). Este último abre el álbum con dos tracks bien diferentes, conectados por el pulso redondeado del bajo de Mauro López Sein: “Mufa” es canchero, una oda resignada a la mala suerte que guiña al rock argentino –“como Turf yo voy dando pasos al costado”– e incorpora un recitado de “Mi vida es un erial” del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). “Plot twist”, en cambio, interpola “Baby One More Time” de Britney Spears y se sumerge en el soul que ha marcado la trayectoria de Boni, permitiendo que su distintivo color de voz brille.

Aun fuera de las letras, Boni confía en las referencias como parte del proceso creativo. “Me sirven mucho, sobre todo en el diálogo con el productor”, sostiene. “Por ejemplo, para ‘Volcán’ y ‘Bailar sola’, que entran en un universo medio disco, funky, escuchaba mucho jungle”, recuerda. El primero está entre las 20 canciones más reproducidas en Uruguay por estos días.

Para “Canción de desamor”, en tanto, lo importante fue definir la identidad del teclado: “Había mucho de ese ritmo doo-wop, que lo tiene Mon Laferte en “Tu falta de querer” y Amy Winehouse en “Between the Cheats”, revela sobre la canción más esperada del álbum gracias a un singular ritual en sus shows.

Surgió como un juego de amigos, cuando recién la había escrito: entre cada “ya no te amo, mi amor” del estribillo, la catarsis invitaba a insultar. Desde lo más básico a lo más creativo, puteadas genéricas y dirigidas, gritadas o susurradas con vergüenza. Del fogón, la tradición llegó a las presentaciones en vivo y “Canción de desamor” se convirtió en ese momento de unión entre Boni y su público. “Me encanta recibir esa cantidad de puteadas, siento que me abrazan con fuerza, porque tienen su energía”, admite. “Hay una complicidad ahí que me gusta, escucharlos cuando no se distingue nada y a la vez cuando alguna puteada desfasada se destaca”.

A la hora de grabarlo, el desafío fue cómo reflejar ese momento único de cada show en una versión de estudio. “No sabía qué hacer. Fue el primer tema que compuse del álbum y no lo saqué antes por eso. La decisión que tomamos fue sumar la guitarra distorsionada de Luis Angelero, para que le diera un poco más de rocanrol y jugara con ese contraste, de una canción muy dulce que también tiene su fuerza”, explica Boni, y asegura que ya hay planes de registrar una versión en vivo.

Avant première rompe el molde de los lanzamientos nacionales recientes, con una propuesta ecléctica, recorriendo distintos géneros de la mano de una voz versátil, que maneja las intensidades con prolijidad y cercanía, imprimiendo una intención certera en cada verso. Fiel a su nombre, el álbum fue presentado en un preestreno temático en el complejo cultural Alfabeta y puede disfrutarse en formato audiovisual en Youtube, con visualizers de cada creador junto con la productora audiovisual Distante.