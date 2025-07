“Que se reglamente la ley me parece una demanda justa. El teatro independiente es, no sé si fundamental en todo sentido, pero si tuviera que arriesgar, diría que el teatro en este país, incluso la Comedia Nacional y mi carrera, no se explican sin el teatro independiente, y ese teatro independiente tiene un atraso histórico en el apoyo de un gobierno, de cualquiera”, sostuvo el dramaturgo y exdirector de la Comedia Nacional Gabriel Calderón a propósito de la reglamentación de la Ley 19.821 de promoción al desarrollo del teatro independiente en Uruguay y los compromisos del actual gobierno.

“Seguimos muy atrás”, señaló el dramaturgo en una entrevista con la diaria Radio. “Históricamente cada gobierno, no sólo el del Frente Amplio [FA], ensayó su apoyo al teatro independiente uruguayo”, dijo, y agregó que en otras partes del mundo, instituciones como el teatro Circular, El Galpón y La Gaviota “tendrían otro estatus”: “Cuando queremos compararnos con países que funcionan bien, hablamos de Europa, de Estados Unidos”, advirtió. “Lo que pasa es que acá viene alguien y te dice: ‘Vengo de Francia y acabo de estar en el Odéon de París’, y entonces tengo que explicar que si yo acá le llego a dar la quinceava parte del presupuesto que tiene el Odéon a una institución cultural, me cuelgan en la plaza pública”, afirmó.

“Una obra mía pequeña en Europa sale 250.000 dólares”, aseguró el dramaturgo. “Con eso, que es el presupuesto anual de la Comedia Nacional, tenés que pagar la producción, los actores, la escenografía, porque allá todo el mundo es profesional y tiene un contrato por tiempo”.

Calderón dijo que la Comedia Nacional “hace milagros” con su presupuesto, al tiempo que reconoció que durante su administración “fue creciendo”, aunque sigue siendo muy insuficiente: “No sabés la cantidad de gente que para concretar un proyecto no cobra lo que debería cobrar”, apuntó.

Con relación a la regulación de la ley de promoción al desarrollo del teatro independiente en Uruguay y los compromisos del actual gobierno, Calderón recordó que la ley “sigue arriba de la mesa desde 2019, a la espera de que le otorgue un presupuesto”.

En este sentido, evaluó positivamente la conversación que mantuvo con la anterior directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Mariana Weinstein, pero señaló que el gobierno anterior “adoptó una manera equivocada de enfrentar la situación”.

El dramaturgo y director destacó la voluntad de apoyo al teatro independiente expresada por el titular del MEC, José Carlos Mahía. Afirmó que la discusión presupuestal en relación con la cultura “no se trata de sacar de un lado para poner en otro”, y dijo que el problema “no es de derecha ni de izquierda”: “Cada vez que alguien me pone el ejemplo de la manta corta, resulta que para la cultura la manta siempre queda corta, y después vemos que aparece una deuda de 800 millones y se paga, y de 80 millones de dólares y se paga, y la manta corta de la que estamos hablando es de medio millón de dólares”, remató.

Además, Calderón aseguró que tiene mucha expectativa ante la reapertura de la Biblioteca Nacional, cerrada parcialmente al público desde el 26 de mayo, y dijo que sigue de cerca el proceso iniciado por la actual directora de la institución, Rocío Schiappapietra.

En paralelo a su carrera teatral, Calderón fue parte de la Dirección Nacional de Cultura durante el primer gobierno del FA, entre 2020 y 2024 estuvo al frente de la Comedia Nacional, y tuvo incidencia en varios de los nombramientos del actual gobierno nacional en el área de Cultura.