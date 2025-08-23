Creada en 1978 por el empresario radial Pablo Lecueder y enmarcada en el boliche Zum Zum, en la rambla de Buceo, donde luego estuvo Océano FM, de a poco la Noche de la Nostalgia fue calando hondo en la atmósfera nocturna de la noche previa al feriado por la Declaratoria de la Independencia. Tal es así que, durante el último año del gobierno del colorado Jorge Batlle, en 2004, mediante la Ley 17.825, se oficializó el nombre para la noche del 24 de agosto y se agregó que el Ministerio de Turismo incluiría entre los eventos de carácter turístico la Noche de la Nostalgia, promocionándola en el exterior “a través de embajadas, consulados y oficinas comerciales”.

Casi medio siglo después de creada, esa noche nunca pasa desapercibida, ya sea por acción o reacción, y son bastantes los que salen de sus casas para honrar la nostalgia o la antinostalgia. Sea como fuere, para la noche de este domingo hay una buena cantidad de espectáculos, de todo tipo y género musical, como para poder nostalgiar –o no–.

» En el espacio cultural Vieja Farmacia Solís (Agraciada y José María Luna), desde las 20.00 hasta las 0.00, el grupo Voices se despachará con una noche de oldies: versiones a capella, de estilo doo wop, fusionado con góspel, jazz, rock, pop y afines, de The Beatles, Elvis, Queen, Creedence, Sting, Stevie Wonder y Phill Collins, entre otros. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 1.000 (con una consumición de regalo) y hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

» También a las 20.00, pero en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Alejo Rossell y Rius y Capitán Videla), habrá una propuesta enfocada en oldies, éxitos y más, que van desde Stevie Wonder a Jaime Roos, pasando por The Beatles, Abba y Armando Manzanero, con una propuesta gastronómica. El grupo para la ocasión lo integran Adriana Casales (cantante), Quique Lafourcade (bajista y guitarrista), Luis Jorge WA Martínez (percusionista) y Gonzalo Gravina (pianista). Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 800.

» Para quienes gusten de una nostalgia enfocada en el rock y en pocas bandas, a las 23.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco) se presentarán grupos homenaje a Sumo (Con Sumo Respeto), Los Redondos (La Rikotera) y Guns N’ Roses (Tren Nocturno), en un espectáculo bautizado Ruido eterno. “No hablamos de nostalgia sino de energía, de fuerza y de pasión. Un viaje sonoro sin mirar atrás, sólo hacia el frente”, se anuncia, con entradas por Redtickets a $ 473.

» Más tarde, ya cerca de la medianoche, en la sala Mitre (Bartolomé Mitre y Buenos Aires), tendrá lugar la fiesta Euforia, “edición Nostalgia Queer”. “Sin etiquetas, sin prejuicios, sin tabúes... acá se viene a gozar, vibrar y ser”, se publicita. Habrá sets de DJ a cargo de Dani Umpi, DJ Testo y Al Aceite, así como Éxtasis en movimiento”, una performance dirigida por Lu Stankevicius. Las entradas se venden por Tickantel a $ 499 (hay 2x1 en fernet hasta la 1.00).

» En otros géneros, la banda argentina de cumbia La Champion’s Liga hará de las suyas desde las 19.00 en el local de Montevideo Beer Company del Nuevocentro (Luis Alberto de Herrera y Marne), con entradas a $ 790 por Redtickets (incluye un gin tonic hasta las 21.30).

» Desde las 22.30 en Complejo Prado (Rural del Prado) habrá Noche de la Nostalgia y Antinostalgia, con música tropical para todos los gustos: shows en vivo de los argentinos Chili Fernández, Hernán y la Champion Liga, Román el Original y los locales Luana, Enzo y la Sub 21, La Decana, Damián Lescano y Sonido de la Costa. Las entradas se consiguen por Redtickets a $ 1.040.

» “El embrujo del tiempo revive con La Orquesta de las Mil Melodías, que hará sonar sus acordes entre luces tenues, antifaces y el fragor de un baile inolvidable. Un salón secreto abrirá sus puertas para quienes sepan dejarse llevar por el swing, el chárleston y el misterio de la medianoche”. Así se anuncia la fiesta que dará La Orquesta de las Mil Melodías este domingo a las 23.30 en una “locación secreta” (para más información y reserva de lugar, contactarse al 091 767 767).

» Por último, la fiesta original de la Noche de la Nostalgia organizada por Océano, por tercer año consecutivo, será en la Plaza de Toros Real de San Carlos (Colonia), con los DJ Gabriel Abella y Alejandro Dangiolillo y propuestas gastronómicas de Bistró Quintón y Bocados de la Plaza. Las entradas se compran por Redtickets a $ 1.560.

Escenas de ópera en el teatro Solís

Este sábado a las 19.00 en el teatro Solís, el tenor Santiago Delpiano, la soprano Sofía Rasmussen y el barítono Marcos Carrasco, con dirección escénica de Santiago Bentancor y dirección musical de Ignacio Pilone, brindarán un espectáculo operístico con obras de Mozart y Gaetano Donizetti. El repertorio incluirá arias y escenas de La flauta mágica, Las bodas de Fígaro, Don Pasquale y El elixir de amor. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 500.

Takuare’e en el Complejo Cultural Politeama

Takuare’e es un conjunto de música folclórica que nació el 2 de agosto de 2003, y sus integrantes fueron “consagrados como embajadores de la música canaria en el gobierno departamental de Marcos Carámbula”, según se publicita, con premios nacionales e internacionales, como el Wenceslao Varela, Charrúa de Oro, Lapacho Blanco, etcétera, y han llevado su música a varios países de América Latina. El grupo se presentará este sábado a las 20.00 en el Complejo Cultural Politeama de la ciudad de Canelones (Tomás Berreta y Florencio Sánchez). Las entradas se consiguen a $ 400 por Tickantel. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

Encuentro Internacional de Payadores

El domingo a las 19.00 en el teatro Macció de la ciudad de San José (18 de Julio y 25 de Mayo) tendrá lugar el Segundo Encuentro Internacional de Payadores. Los payadores son el “vivo memorial del entrañable canto comarcano, desde el cielo azul de la milonga, la magia de su inspiración es la más honda y verdadera conjunción de amor a la patria”, se destaca. Por eso, el encuentro de payadores orientales y argentinos “pretende mantener viva esa expresión de canto tan arraigada a nuestra cultura”. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 250 a $ 350.