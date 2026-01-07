Desde este sábado 10 y hasta el viernes 16 de enero las espaciosas, verdes y ondulantes instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en Manantiales (Maldonado), volverán a alojar las actividades de ARCA, un proyecto internacional de investigación dedicado a explorar y promocionar las relaciones entre cine y arte, mediante la exhibición de películas e instancias educativas de intercambio.

Entre los objetivos fundamentales de la iniciativa destaca el de alcanzar con su propuesta un público amplio y diverso. Para ello, el museo de la Fundación Pablo Atchugarry dispondrá en cada jornada de una locación para 1.500 personas equipada con una pantalla gigante al aire libre, además de una sala de cine con capacidad para 90 personas, entre otros espacios.

“ARCA tiene una relación orgánica con el MACA que va más allá de lo logístico”, explica la curadora de arte contemporáneo y directora artística del festival, Mercedes Sader, en diálogo con la diaria. “El museo no es sólo un contenedor, sino un contexto activo que incide en la forma en que se ven y se piensan las películas. La arquitectura, el paisaje y la convivencia con las obras generan una experiencia de visionado que desplaza al cine del formato tradicional de sala y lo inserta en un ecosistema artístico más amplio. A lo largo de estas cinco ediciones ese diálogo se volvió parte constitutiva de la identidad del festival”, asegura.

En su versión 2026 el evento de entrada libre y gratuita ofrece “una selección de películas internacionales que revisan figuras clave del arte y la arquitectura, exploran el museo como espacio vivo y ponen en diálogo autoría, poder, memoria y representación”. Con mayor profundidad, la directora artística cuenta que la elección de las películas no solamente pasa por una temática en común, sino “por cómo el cine piensa el arte”: “Se priorizan obras que exploran el proceso creativo, el vínculo entre forma y contenido, y las decisiones estéticas del propio film”. Y remarca que “importan el lenguaje cinematográfico, la relación con el archivo, el trabajo con el tiempo y la imagen, y la capacidad de la película de dialogar con el arte contemporáneo sin caer en lo ilustrativo o meramente informativo”.

La organización invita a “dejarse llevar por la curiosidad” y resalta dentro de su programa el ciclo de cortos Américas originarias, que recoge memorias indígenas en obras procedentes de Chile, Canadá, Uruguay, México, Brasil y Estados Unidos.

Por otra parte, a través de su plataforma de encuentro ARCA Conecta el festival busca involucrar a directores y productores uruguayos. Durante una jornada los profesionales del cine participarán en instancias de intercambio con colegas de otros países y competirán por premios que otorgará “un jurado invitado de alto nivel”. Asimismo, el viernes 16 de enero el productor discográfico Juan Campodónico, convocado a poner música en el momento en que se aplaude la caída del sol, se sumará a las propuestas que invitan a acercarse hasta la ceremonia de clausura del festival.

Según Sader, esta quinta edición de ARCA refuerza una línea de sus líneas de trabajo continuo. “Entender el arte como una herramienta para leer el presente”. “Las películas dialogan con temas como memoria, identidad, política, territorio y tecnología, y lo hacen desde miradas muy diversas. Más que una celebración del arte, la programación propone preguntas: sobre el rol del artista hoy, sobre los modos de producción cultural y sobre cómo las prácticas artísticas responden –o resisten– a un mundo en transformación”.

Programación

Sábado 10

A las 19.30 es la función inicial del festival y se recomienda chequear previamente la ruta, de modo de evitar las casualidades que evitan la puntualidad. La película elegida para la apertura, Leonora in the Morning Light (2025) es toda una novedad. Dirigida por los alemanes Thorsten Klein y Lena Vurma, y ambientada en París durante los años 30, narra las aventuras de la rebelde pintora, escritora y escultora británica y mexicana Leonora Carrington mientras encuentra sintonía y amistades en el efervescente ambiente cultural de la ciudad luz, se convierte en figura central del movimiento surrealista y adopta a México como su nueva patria. Salvo por el drama de una historia de amor, nada en esta película se adhiere a las convenciones de las biopics pochocleras. Embriagados en la obra de Carrington, los cineastas apuestan por un lenguaje poético de imágenes y música que prescinde de las palabras sin drama.

Domingo 11

A las 15.00 arranca un continuado de largometraje infantiles y a las 17.00 se exhibirá Thoughts of Infinity, de la directora alemana Halina Dyrschka. Con esa función, esta producción estadounidense de 2025 tendrá su estreno local. El documental sigue la obsesiva fascinación por el color gris del pintor James Howell, dedicado a la creación de más de 400 obras que exploran las variaciones de esa tonalidad tan cara a la identidad uruguaya. La realizadora retrata al artista nacido en Kansas en sus días de Nueva York y la isla San Juan mediante un ensayo que combina la filosofía con la física y los misterios de la naturaleza.

A las 19.00 será el turno de otro estreno para las pantallas uruguayas, Adriana Varejão: Entre carnes e mares, de Pedro Buarque y Andrucha Waddington. Una película de 2024 que se acerca a la vida, obra y el “universo sensorial” de la artista plástica brasileña Adriana Varejão. De este documental resulta atractiva su banda sonora con toque de jazz avant garde, además de la singularidad de las obras expuestas, como dos trozos gigantes con la forma de churrascos que representan, según su creadora, lenguas humanas, o pieles de un edificio.

Martes 13

El lunes no habrá funciones y el martes a las 15.00 el festival retoma su programación con Depot: Reflecting Boijmans, de la directora y guionista holandesa Sonia Herman Dolz. “Este es un momento histórico. Y sucede por primera vez en el mundo”, dice una voz en off ante la inauguración de un edificio de vidrios espejados y forma cilíndrica, aunque no es la única forma que llama la atención en el tráiler del film. Para saber qué hace allí una cabeza de pelo castaño metida en una caja de cartón habrá que ver toda la película. Este documental, que se presenta como una de las piezas más interesantes del festival, contrapone y refleja dos historias. Ideal para coleccionistas de arte y fanáticos del orden.

A las 17.00 habrá lugar para la ficción con Peter Hujar’s Day, del estadounidense Ira Sachs. Apenas si tiene dos meses de estreno y se ubica entre lo más recomendable del paseo. Con un apartamento de Manhattan como escenario central, el espectador podrá ser casi partícipe en una conversación entre el célebre fotógrafo Peter Hujar (Ben Whishaw) y la innovadora escritora Linda Rosenkrantz (Rebecca Hall), quien lo entrevistó una tarde de 1974. Recostado en el sillón de su casa, el insoportable y talentoso fotógrafo condimenta sus historias con nombre incendarios como los de Allen Ginsberg y Susan Sontag. El film, dice la sinopsis, “convierte un diálogo en una reflexión sobre el tiempo y la vida de un artista que nunca negoció su libertad”.

A las 19.00 aguarda una cita obligada para los amantes de la cultura hip-hop y sus orígenes. ASCO: Without Permission, dirigida por el mexicoamericano Travis Gutiérrez Senger, reconstruye la historia semiescondida del colectivo artístico chicano surgido en los años de 1970. “ASCO convirtió las calles de Los Ángeles en su escenario de protesta artística. Fusionando arte y activismo, el grupo desafió las normas de Hollywood, los museos y los medios. Aunque ignorados en su tiempo, hoy son reconocidos como pioneros del arte contemporáneo. Con una mezcla de ficción y no ficción, el film es el resultado de una obra vibrante que celebra la rebeldía creativa y la identidad latina”.

Miércoles 14

15.00: E.1027: Eileen Gray and the House by the Sea, de Beatrice Minger y Christoph Schaub. Suiza, 2024.

17.00: Maintenance Artist, de Toby Perl Freilich. Estados Unidos, 2025.

19.00: Une lange universelle, de Matthew Rankin. Canadá, 2024.

Jueves 15

15.00: Continuado de cortos Américas originarias.

17.00: We Start with the Things We Find, de Thomas Piper. Estados Unidos, 2023.

19.00: Yo y la que fui, de Constanza Niscovolos. Argentina, 2025.

Viernes 16