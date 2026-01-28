Los agentes encargados de detectar y expulsar migrantes desplegados en la ciudad de Minneapolis ya son responsables de dos asesinatos filmados por numerosos teléfonos celulares y negados por los voceros de la administración del presidente Donald Trump, cuyos influencers se dedicaron a buscar afanosamente detalles que pintaran a las víctimas como extremistas.

Las respuestas no se hicieron esperar de parte de la población local, que llamó a manifestaciones multitudinarias, pero también la comunidad artística se manifestó en sus redes sociales con mensajes en contra de la policía migratoria. La cantante Billie Eilish, quien compartió textos en donde describen al ICE (Immigration and Customs Enforcement) como “un grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal”, llamó a otros colegas a sumarse a la protesta: “Mis queridos famosos, ¿van a alzar la voz o...?”, escribió.

Neil Young, quien tiene una larga historia de oposición a los gobiernos de Trump, dijo que Estados Unidos hoy es “un desastre” y agregó: “Necesitamos sacar a Trump de este mundo”. De paso regaló, durante un año, todo su catálogo musical a los ciudadanos de Groenlandia, por el estrés de no saber si serían invadidos de un momento a otro por tropas estadounidenses.

Otro músico de extensa trayectoria también se sumó, a su manera, a difundir lo que está ocurriendo en la ciudad de apenas 500.000 habitantes que se encuentra en el estado de Minnesota. Este martes, Bruce Springsteen difundió un tema nuevo en sus redes sociales, llamado “Streets of Minneapolis” (“Calles de Minneapolis”).

“Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la comparto hoy con ustedes como respuesta al terrorismo de Estado que se extiende en la ciudad de Minneapolis”, escribió el Jefe. “Está dedicada al pueblo de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes, y a la memoria de Alex Pretti y Renee Good”. Ambos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados el sábado 24 de enero y el miércoles 7 de enero, respectivamente. “Permanezcan libres”, cerró Springsteen.

La canción alude de manera directa y explícita a esos hechos, en los versos: “There were bloody footprints / Where mercy should have stood / And two dead left to die on snow-filled streets / Alex Pretti and Renee Good” (“Había huellas de sangre / Donde debía estar la piedad / Y dos muertos dejados a su suerte en las calles nevadas / Alex Pretti y Renee Good”).

En una presentación en su New Jersey natal el 17 de enero, Springsteen había hablado de la muerte de Good. “Si creen en la democracia, en la libertad, si creen que la verdad todavía importa y vale la pena decirla y luchar por ella, si creen en el poder de la ley y que nadie está por encima de ella, si se plantan frente a las tropas federales que invaden una ciudad estadounidense armadas y enmascaradas, usando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos, si creen que no merecen ser asesinados por ejercer su derecho estadounidense a la protesta, envíen un mensaje al presidente. Y como dijo el alcalde de Minneapolis: ICE debe irse a la mierda”.