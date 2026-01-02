Desde el 30 de diciembre, los televidentes de los cables de Montevideo que encienden las señales VTV y VTV+, en vez de su habitual programación deportiva e informativa ven en pantalla un silenciosa placa azul, que sólo emite el siguiente mensaje de texto: “La señal VTV ya no se encuentra disponible en nuestra grilla de programación, próximamente comunicaremos dónde podrán seguir disfrutando el contenido relevante”.

La ausencia de las señales de la empresa Tenfield –incluida la de Gol TV, que dejó de transmitir definitivamente en toda Latinoamérica– sorprendió a los usuarios de DirecTV, Cablevisión, Nuevo Siglo, TCC y Montecable. Y según supo la diaria, también tomó desprevenidos a los propios trabajadores de VTV, enterados de la noticia de forma tardía por otros medios de comunicación.

La decisión de los operadores de cable de Montevideo de cortar las señales se da en el marco de una revisión de derechos de programación; el punto de partida del desencuentro fue la derrota de Tenfield en las negociaciones por los derechos de transmisión de fútbol uruguayo en señales de cable. De hecho, en la publicitada negociación con la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol] la empresa decidió no ofertar en ese segmento del paquete.

Sin su servicio más cotizado, Paco Casal, dueño de la empresa Tenfield, negocia directamente con los cableoperadores el valor de las transmisiones del torneo de básquetbol local, que retoma sus actividades el próximo lunes 12 de enero, y la del Concurso Oficial de Carnaval, cuyo Desfile Inaugural está previsto para los días 22 y 23 de enero.

En medio del escenario de incertidumbre y del abrupto corte de sus señales en los cables de Montevideo, la empresa Tenfield habría decidido no otorgar de forma gratuita –como lo había hecho hasta ahora– la transmisiones del Desfile Inaugural y Las Llamadas para su emisión en los canales privados de televisión abierta.

Mientras tanto, los cables del interior del país, nucleados en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados mantienen al aire las dos señales de VTV, como hasta el año pasado.

Asimismo, dejaron saber que el próximo miércoles 7 de enero recibirán una propuesta que contempla el fútbol uruguayo vía streaming (Tenfield sí obtuvo los derechos del fútbol uruguayo en esta modalidad) y la programación de VTV con sus restantes atractivos: el básquetbol y el carnaval.

Independientemente de su presencia en los cables, fuentes allegadas a VTV informaron a la diaria que ya está previsto que sus señales comiencen a emitirse vía streaming a través de Disney+ y Antel, y anticiparon una programación renovada que comenzará a partir de marzo.