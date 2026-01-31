En el marco de la formación realizada en 2025 junto con Espacios MEC y el Instituto Nacional del Letras, este febrero se ponen en marcha las prácticas de mediación lectora, en una acción conjunta con la biblioteca local Pata de Rana, que pone su acervo a disposición para esta actividad.

Es una actividad sin costo, al aire libre, dirigida a las familias con niñas y niños que quieran compartir un espacio de lectura. Esta nueva edición se inscribe en el proceso de formación en mediación lectora que Pata de Rana viene desarrollando de forma sostenida desde hace varios años, y que se transforma en prácticas concretas para poner los libros y la lectura compartida en circulación en el territorio. Estas prácticas, en las que los flamantes mediadores compartirán estos encuentros con la comunidad del balneario canario, son el cierre de la formación en mediación lectora que se brindó a lo largo de 2025 en el taller La lectura como experiencia, que estuvo a cargo de la escritora y especialista en literatura infantil y juvenil (LIJ) Virginia Mórtola.

“Esto es posible gracias a Espacios MEC, al Inlet, al Centro Cultural Parque del Plata y al Municipio de Parque del Plata y Las Toscas”, destaca Leticia Riolfo, especialista en LIJ con amplia experiencia en mediación lectora y directora de Pata de Rana. “La idea es que los libros no se queden en los estantes, sino que circulen, se compartan y habiten los espacios cotidianos de nuestra comunidad con mediadores formados en estos talleres”, destaca.

Foto: Difusión

Libros andariegos

Riolfo sostiene que “la importancia de la mediación es generar las condiciones para que la lectura –de textos orales, escritos, cantados– tenga lugar”, y subraya: “No se trata de entregar un libro, sino de construir un puente afectivo. El rol del mediador es justamente ese: crear un puente afectivo entre los textos y las infancias”. Por eso, en estas jornadas los libros salen de la biblioteca y van al encuentro de niñas, niños y familias en distintos lugares al aire libre, para aprovechar que la estación permite combinar ambos disfrutes.

“A partir del 4 de febrero y durante todos los miércoles del mes, a las 19.00, en diferentes espacios del territorio nos encontraremos para compartir estas prácticas de mediación. Cada encuentro va a ser una oportunidad para poner los libros en circulación, abrir el acervo de Pata de Rana a la comunidad en forma dinámica y cercana, vivir la lectura compartida –en realidad, vamos a usar la estrategia más efectiva, que es la lectura en voz alta– y encontrarnos, estar con las familias, con las infancias, y que la palabra esté en todas sus formas en esos encuentros”, destaca Riolfo.

Los tres primeros miércoles la cita será en la bajada 11 de la playa de Parque del Plata: el 4 las mediadoras Camila Pompini y Tatiana Marrero compartirán “Entre libros, música y juegos”; el 11 estarán Andrea Rodríguez y Paola Yocco con “Expresando-nos” y la actividad contará con interpretación en lengua de señas uruguaya; el 18 la propuesta se titulará “Cacería de sonrisas” y estará a cargo de Nelly Rodríguez y Claudia Ríos. Por último, el 25 el encuentro está pactado en la plaza Artigas (calle 13 y diagonal 3), donde Stephani González y Cecilia Pastorini compartirán “El correo llegó al bosque”.