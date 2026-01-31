A fines de 2025, el grupo de música para la infancia Encanto al Alma recibió la noticia de que su canción “Tejido universal”, que hicieron junto con la artista brasileña Ana Person, había sido galardonada con el Premio Ibermúsicas en la categoría Canción para las infancias.

“Tejido universal”, tal como la define Encanto al Alma, es “una canción nacida del encuentro entre territorios y sentires, hilando lenguajes, acentos y raíces en un canto que abraza la diversidad viva de la Pachamama”. La composición y la grabación reunieron a músicos brasileños y uruguayos. Un elemento a destacar es que el texto tiene partes en español, en portugués y en guaraní. “Elegimos integrar la lengua guaraní por su profunda conexión con la música, la poesía y la espiritualidad de los pueblos originarios. Es una lengua que nombra el vínculo con la naturaleza viva. Su presencia en la canción es un acto de memoria espiritual y de reconocimiento a las culturas que comprenden la vida como tejido que nos conecta a todos y todas entre nosotros y con la naturaleza”, sostienen.

La diversidad lingüística es uno de los aspectos en que la canción celebra la diversidad en un sentido amplio: “Nace como una celebración de la diversidad: cada niña y niño como un ser irrepetible, con su propio modo de florecer. El encuentro Uruguay-Brasil se expresa como un diálogo amoroso: una fusión de murga y baión, que se enlazan en la canción sin perder la identidad de cada uno, mostrando claras pinceladas de su estética y estilo particular, fuertemente arraigadas en cada pueblo, así como el ceibo y el ipê, que son las flores nacionales de cada país, y el mburucuyá, tan presente en ambos como enredadera tejiendo puentes y enlazando junto con la lengua guaraní”.

Ya se la puede escuchar en las plataformas, pero además se estrenará en vivo el jueves 12 de febrero cuando Encanto al Alma a las 19.00 se presente en la sala Zitarrosa con su espectáculo Encanto en verano como parte del festival Jarana, que también incluirá la proyección de la película Uma y Haggen el 11 y las presentaciones de Roy Berocay con Mucho rock el 13, Letu Ruibal el 14 y Bebés a la Zitarrosa el 15.

El Pasteur festeja el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia

Como parte de la celebración del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, el Institut Pasteur invita a niñas y niños de 7 a 13 años el miércoles 11, de 14.00 a 16.00, a una actividad cuyo objetivo es acercarlos al mundo de la ciencia y visibilizar el rol de las mujeres en la producción de conocimiento. Durante la jornada, los participantes podrán recorrer el instituto, hacer experimentos en laboratorio y conversar con científicas y científicos sobre su trabajo cotidiano y los desafíos de la investigación. Se trata de una actividad gratuita, con un cupo máximo de 60 participantes.

Como requisito para participar, solicitan que cada niña o niño envíe previamente un dibujo, un video breve o una reflexión escrita sobre el papel de las mujeres en la ciencia, ya sea en la historia o en el presente. El material, en formato digital, debe enviarse a través del formulario disponible en bit.ly/11fenipmontevideo hasta el viernes 6 de febrero inclusive. Los trabajos recibidos serán exhibidos en una pantalla durante la actividad y podrán compartirse en redes sociales del instituto previa autorización.