Se entregaron los premios del concurso Gigantes de la Lengua, dirigido a escolares y liceales

Cuando llegaron todos los premiados, en la sala Dorada del Palacio Municipal no quedó ni un solo asiento vacío: se llenó de túnicas blancas y moñas azules, y uniformes escolares y liceales. Algunos de los que venían de otros departamentos aprovecharon para subir al mirador del ascensor panorámico para ver desde lo alto del Palacio Municipal la ciudad de Montevideo. Quienes colmaron la sala fueron niñas, niños y adolescentes ganadores del concurso Gigantes de la Lengua, junto a sus familias, maestras, profesoras e incluso, en algún caso, la clase entera que se hizo presente, tras viajar desde lejos, para acompañar a la premiada o los premiados.

El jueves se llevó a cabo la ceremonia de entrega de estos premios que coorganizan la revista Gigantes, de la diaria, Ceibal y la Cámara Uruguaya del Libro, y que ya están en su sexta edición. Nacidos en plena pandemia, en 2021, han experimentado un enorme crecimiento desde entonces: este año se recibieron alrededor de 300 producciones de escolares y liceales de 17 departamentos. Las categorías Literario, Periodístico y Divulgación no solo se subdividen ahora en Plataforma de Lengua y General, sino que en cada una se premió por separado a los concursantes de primaria y secundaria, en virtud de la ampliación en la recepción de trabajos de estudiantes de hasta 9° grado de ciclo básico. Además, como ya había ocurrido en los últimos años, en la categoría General Literario trabajó también el jurado juvenil con su propia premiación.

Isabel Naguila Correa, mención especial en Periodístico Primaria. Foto: Inés Guimaraens

El clima era de fiesta y no era para menos: en cada producción –las ganadoras, por supuesto, pero también las que no recibieron premio– subyace un esfuerzo y, la mayor parte de las veces, un trabajo en el aula, muchas veces colectivo, que llevan adelante niñas, niños y adolescentes acompañados por sus docentes y colectividades educativas. Desde la mesa, Eleonora Achugar, Leandro Bustos y Ana Galiana, de Ceibal, y Martín Otheguy, director de Gigantes, destacaron la enorme participación, que evidencia el trabajo, el interés, la sensibilidad y las herramientas de escritura que manejan los chiquilines y chiquilinas que se presentaron, así como el trabajo de proponer, acompañar y ponerse al hombro la aventura de escribir y presentarse al concurso.

Nahomí Aviega Núñez. Foto: Inés Guimaraens

Los premiados

Quizá lo más sobresaliente de esta sexta edición de Gigantes de la Lengua haya sido la consolidación de la participación de niñas, niños y adolescentes del interior del país, y de liceales. Hubo trabajos provenientes de 17 departamentos, de escuelas y liceos públicos y privados, y entre los ganadores hubo textos que llegaron desde Salto –con récord de premiados–, Rocha, Canelones, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera y Colonia, además de Montevideo.

Foto: Inés Guimaraens

En Plataforma de Lengua, en la categoría Literario, el jurado estuvo conformado por Leandro Bustos y Ana Galiana. El primer premio en primaria lo obtuvieron Federica Rodríguez y Guillermina Gabriel, de 5° B de la escuela 10 Elías Huber de Nueva Helvecia, Colonia, por su cuento Nuestra gran victoria, mientras que en secundaria resultó ganador el trabajo colectivo del 9° 1 del liceo 32 Guayabo de Montevideo, titulado La obsesión del zorro. En esa categoría hubo una mención especial para En tus zapatos, de 5° C de la escuela 81 de Salto.

Juan Martín Olivera recibe el premio mención especial en General Literario Secundaria. Foto: Inés Guimaraens

Por otra parte, Plataforma de Lengua incluyó la categoría Divulgación/Periodístico, en la que entregó el primer premio al trabajo Cerro Dominador: energía del sol para el futuro, de Luciana Olivera, de 6° de la escuela 75 de Cerro Largo, y recibieron menciones especiales La era de la inteligencia artificial, de los 31 integrantes de 8° 1 del liceo 5 José Pedro Varela, de Montevideo, y Nada es lo que parece... ¡y menos en las redes!, de 5° A de la escuela 2 de Salto.

Yenifer Acosta Soto, primer premio General Literario Secundaria. Foto: Inés Guimaraens

A continuación se entregaron los premios de la categoría General Literario, la que recibió mayor cantidad de producciones –cerca de 200–, entre las cuales hubo numerosos trabajos de calidad, por lo que se decidió ampliar el número de menciones. Entre los trabajos presentados por escolares, el jurado, integrado por Sofía Aguerre, Dinorah López Soler y quien firma esta nota, otorgó el primer premio a Carmela Catenacio Diez, de The Anglo School Centro de Montevideo, por el cuento Un verano entre estrellas, y se distinguieron con menciones especiales tres textos: Entre sombras y secretos, de Benjamim Pires Álvez, de 6° de la escuela 1 José Gervasio Artigas de Rivera –quien ya había ganado una mención el año pasado–; La misma pesadilla, de Sofía Casas, de 6° del Colegio Fátima de Montevideo, y Un sueño mágico, de Isabella Montelongo, Rocío Martínez, Emilia Pérez, Martina Beittone, Angelina Galeano, Ethan de Armas y Thiago Alberto, de la escuela 123 de Canelones, que concurrieron junto con sus maestras y la clase entera –y su hermoso alboroto– para recibirlo.

Entre los trabajos de estudiantes de secundaria, el primer premio le correspondió a El corcel del Centenario, de Yenifer Acosta Soto, de 8° del liceo Pedro Leandro Ipuche de Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres. Las menciones, en este caso, fueron para Vacío, de Juan Martín Olivera Abreu, de 7° del CEA 90 de barrio Hipódromo, de Rocha; Donde el amor aprendió a irse, de Nahomi Aviega Núñez, del 8° del liceo 1 Profesor Enrique Alzugaray de Cerro Chato, Treinta y Tres –ella y Yenifer concurrieron con la profesora que las acompañó en este trabajo–, y Una cuchara indiscreta, de Victoria Vargas, de 7° del liceo rural de San Antonio, Salto.

Carmela Catenacio Diez, primer premio General Literario Primaria. Foto: Inés Guimaraens

En la categoría Periodístico el jurado estuvo integrado por Ignacio Alcuri, Eleonora Achugar y Marta Ascano. Se declaró desierta la categoría correspondiente a secundaria, y en primaria el trabajo ganador resultó ser Entrevista a Zulma Daer, de Amanda de Prate Torres, de 4° de la escuela 17 de Treinta y Tres: sus compañeros de clase viajaron con ella para hacer de hinchada. Hubo dos menciones, para Entrevista a Antonella, profesora de Educación Física de la escuela, de 4° A y B de la escuela 88 del barrio Malvasio de Salto; La percepción de los profesores sobre el uso del celular en el aula, de Isabel Naguila Correa, de 6° de la escuela 26 de Colonia Valdense, Colonia. En la categoría Divulgación, por su parte, el jurado, integrado por Martín Otheguy, Eleonora Achugar y Marta Ascano, entregó solamente el primer premio para primaria, que le correspondió –nuevamente– a 4° A y B de la escuela 88 de Salto, por su trabajo Destino a la Luna sin alunizaje.

Por último, el jurado juvenil, integrado por Juan Alliaume Irurueta (13 años), Juliana Najman (17 años) e Irina Jordan (12 años), entregó primeros premios para primaria y secundaria, que les correspondieron, respectivamente, a Santino y el secreto de la Play 1000, el invento del garaje, de Santino Ferreira, de la escuela 53, del Cerrito de la Victoria, de Montevideo, y a No soy yo, son ellos, de Emili Villalba, también del liceo rural de San Antonio, Salto.

Foto: Inés Guimaraens

A la salida, en la puerta giratoria del Palacio Municipal, una joven profesora saludaba a un par de exalumnos del liceo 32. “Profe, ganamos el concurso”, le contó uno de ellos, todo sonrisa. La anécdota, mínima, pequeñita, capturada al pasar, sintetiza el significado de estos premios, que ponen en juego el trabajo colectivo, el orgullo de estos chiquilines y chiquilinas que escriben narrativa y poesía o investigan para elaborar textos de divulgación. También ese trabajo silencioso que se adivina detrás, el de docentes que se pasan la posta en el acompañamiento.

Panzada payasa. Foto: S/d de autor, difusión

Una panzada payasa

La Sala Goes y La Galponera están detrás de Panzada payasa, un primer encuentro de payasería y comedia física, que se realizará desde el viernes 23 al domingo 25 en ambas locaciones. Impulsado por Denise Chávez, Verónica San Vicente y Laura Gularte, junto con un equipo de colaboradores, esta iniciativa se propone “fortalecer la comunidad de artistas vinculados a estos lenguajes, visibilizar las producciones nacionales y acercar nuevos públicos a los espectáculos de clown”.

Durante tres jornadas habrá “talleres, espectáculos, varietés, actividades callejeras, una fiesta y un conversatorio”, enumeran. Las actividades incluyen funciones –todas ellas a la gorra– de la Compañía Errática con El errático comportamiento de los seres el viernes 23 a las 19.00 en la sala Goes; una varieté inaugura en la misma sala a las 21.00; el espectáculo El circo único, de Opa Payasos, para niñas y niños, el sábado 24 a las 17.00 en la sala Goes, y Usted está invitado, en La Galponera a las 21.00. Además, el sábado a las 13.00 habrá un desfile de payasos por la calle en La Galponera y una varieté al aire libre en la plaza Terminal Goes el domingo 25 a las 16.00.

“Panzada Payasa propone encontrarse desde el juego, compartir herramientas y experiencias, y celebrar la diversidad de formas que habitan este arte. Una invitación a artistas y público a reunirse alrededor de la risa, la creación y el movimiento”, convidan. Se encuentra más información sobre las actividades y los horarios en las redes de La Galponera y el Centro Cultural Terminal Goes.